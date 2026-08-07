Aceleași servicii secrete care au anunțat exact când Rusia va ataca Ucraina susțin acum că Putin are un plan de a ataca un stat NATO. Termenul e mai rapid decât se credea

Președintele rus Vladimir Putin vizează să încerce NATO, prin lansarea unui atac limitat, susțin serviciile secrete americane. Ceea ce surpinde la informațiile americanilor este perioada de timp.

Serviciile SUA și cele ale unora dintre aliați au prevăzut atacul din Ucraina cu luni înainte. Ei au insistat și au făcut și date publice, în ciuda negării ferme a Rusiei, din iarna lui 2021-2022. Rușii au atacat în februarie 2022, în intervalul de timp anunțat de serviciile secrete ale SUA și unor țări din Occident.

Chiar și în România, unele voci susțineau că Rusia nu are de gând să invadeze Ucraina.

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Oficialii de la Washington credeau anterior că un atac al Rusiei asupra unui aliat NATO nu ar avea loc, având în vedere că Rusia își consumă energia militară, financiară și socială masiv în războiul din Ucraina. Dar noi informații și evaluări arată că Putin ia serios în calcul un atac asupra NATO, asupra unui stat membru al alianței încă din această toamnă, conform serviciilor de informații americane citate de The Wall Street Journal.

De data aceasta, țările europene se mobilizează

Dacă în 2022 avertismentul SUA că Rusia va ataca a fost privit cu neîncredere de multe state occidentale acum acestea fac pregătiri și-și informează populația. Polonia, țările scandinave și țările baltice se pregătesc intens de o derulare ostilă din partea Rusiei. Franța, Germania, Italia și UK continuă să ducă o politică activă de descurajare a Rusiei.

E o diferență majoră acum față de situația în care Bruno Kahl, șeful serviciului de informații externe german BND, serviciul secret al celei mai puternice țări din Europa, Germania, a ignorat avertismentele și s-a dus la o conferință la Kiev cu două zile înainte de începutul războiului, deși SUA îl avertizase că va începe.

Șeful BND a fost salvat de serviciile secrete din Polonia.

Ce spun acum americanii

Însă noua evaluare a serviciilor de informații americane se aliniază unui val de avertismente similare lansate de oficialii europeni în ultimele luni, scrie The Kyiv Independent.

Oficialii americani citați de WSJ cred că un posibil atac ar putea avea loc între toamna acestui an și 2029.

Conform evaluărilor făcute de serviciile de informații americane, sunt luate în calcul mai multe scenarii, de la un atac cibernetic până la trimiterea unor forțe armate neidentificate pentru o invazie limitată pe flancul estic al alianței.

Recentele atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești și câștigurile minime de pe câmpul de luptă l-ar putea împinge pe Putin să încerce să obțină o victorie împotriva NATO, au declarat oficiali americani sub protecția anonimatului pentru WSJ.

Atacul ar viza probabil flancul estic al NATO pentru a testa angajamentele alianței prevăzute la articolul 5, clauza de apărare colectivă pentru statele membre.

Avertisment din Lituania

Lituania este cel recent membru NATO care se teme, de asemenea, că Putin ar putea plănui un atac sub „steag fals” asupra țărilor baltice, în urma unei serii de incursiuni recente ale dronelor de-a lungul frontierei de est a Europei.

Ministrul Apărării de la Vilnius, Robertas Kaunas, a declarat joi că țara sa consideră că Rusia are în vedere utilizarea unor drone de fabricație ucraineană pentru a organiza provocări în regiune, notează The Independent.

„Serviciile de informații lituaniene lucrează, colectăm informații și analizăm situația”, a declarat Kaunas, adăugând că infrastructura critică a fost consolidată pentru a asigura protecția împotriva unui atac.

„Kremlinul, Putin, are nevoie de o nouă escaladare, de un fel de nouă victorie, iar în acest caz regiunea baltică și Polonia sunt țintele cele mai apropiate”, a mai spus oficialul de la Vilnius.

El a precizat că armata lituaniană și toate instituțiile de securitate monitorizează situația, dar a dat asigurări că, în prezent, nu există o „amenințare directă” concretă.

În luna iunie, șeful armatei germane, generalul-locotenent Christian Freuding, a avertizat că Rusia ar putea avea capacitatea de a ataca țările NATO în următorii trei ani.

Germania denunță un „atac hibrid”

Avertismentul serviciilor de informații americane vine după o serie de incidente pe aeroportul din Leipzig, Germania, care este centru logistic pentru armata germană și NATO, dar și bază pentru DHL și Antonov Airlines, companie aeriană ucraineană de transport marfă.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a subliniat că este vorba despre „un atac hibrid” ce ar putea implica „puteri străine”.

Ministrul german nu a vrut să speculeze asupra autorilor și așteaptă rezultatele anchetei. „Ceea ce se întâmplă acum demonstrează, de asemenea, că evaluarea făcută cu câteva luni în urmă – conform căreia ne confruntăm cu un nivel ridicat de pericol – a fost justificată”, a declarat Dobrindt.

Cuprinzând o gamă largă de acțiuni, de la sabotaj la spionaj, trecând prin dezinformare sau atacuri cibernetice, termenul de „război hibrid” este utilizat de europeni, și în primul rând de Germania, pentru a descrie atitudinea ostilă față de cei care acuză Rusia.

Drone doborâte deasupra României

România a trebuit luna trecută să doboare, în trei zile consecutive, trei drone, dintre care una a fost confirmată. Luni, în a patra zi consecutivă, o altă dronă a fost urmărită de avioane F16, până a ieșit din spațiul aerian românesc.

România și-a schimbat politica de apărare activă de-a lungul flancului estic al NATO, mobilizând avioane F-16 și aeronave ale aliaților pentru a intercepta și doborî aparatele de zbor care au încălcat spațiul aerian în timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene, a remarcat EUObserver, apreciind că această frontieră a alianței se află sub o presiune constantă.

Istoricul Armand Goșu, un bun cunoscător al spațiului ex-sovietic, a declarat într-un interviu pentru HotNews că suntem în fața „unor teste ale Rusiei, care încearcă să înțeleagă care sunt capacitățile militare ale României în combaterea dronelor”, la modul cât se poate de concret.

Sunt testate trasee, unghiuri de atac, de picaj și așa mai departe, a apreciat istoricul. Goșu este de părere că Putin nu are cum să câștige acest război dacă nu-l escaladează.

Cum a funcționat anticiparea fără precedent a atacului Rusiei asupra Ucrainei de către serviciile de informații americane și ale aliaților

Înainte ca Rusia să invadeze Ucraina în februarie 2022, serviciile secrete ale SUA și ale aliaților au derulat un proces de informare fără precedent privind intențiile Moscovei.

De regulă, serviciile nu își împărtășesc public informațiile pe care le află.

Președintele SUA de la vremea respectivă, Joe Biden, și oficialii americani au spus că Rusia va invada Ucraina, în ciuda asigurărilor date de Rusia că nu are de gând să facă acest lucru.

La ordinul lui Biden, cu luni înainte de invazie, în spațiul public s-au strecurat informații despre descoperirile făcute de americani. El nu știa doar din fotografiile făcute din satelit, ci și din alte surse pe le-a protejat.

Înainte ca Rusia să atace, l-a trimis pe șeful CIA, William Burns, într-o vizită rară la Moscova, în încercarea de a discuta cu liderul de la Kremlin despre invadarea Ucrainei. Rusia a negat astfel de planuri.

Inclusiv în România, anumite voci au insistat până în ultimul moment pe dezinformarea Occidentului și că Rusia nu are nicio intenție să atace Ucraina.

Cozmin Gușă spunea, într-un text amplu publicat pe Facebook cu 12 zile înainte de atac, că „Putin nu va invada Ucraina, dar Biden trebuie să spună că el a oprit războiul”.

Sociologul Dan Dungaciu, acum prim-vicepreședinte AUR, susținea în Adevărul, în ianuarie 2022, că „nu va fi nicio invazie în Ucraina”.

Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022.