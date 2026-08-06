Planul SUA de a construi cele mai mari cuirasate de după al Doilea Război Mondial are acum un preț

Planul administrației Trump ca Marina Statelor Unite să construiască cele mai mari cuirasate de după cel de-al Doilea Război Mondial vine cu un cost uriaș de 275 de miliarde de dolari, iar șantierele navale americane s-ar putea să nu aibă capacitatea necesară pentru a le construi, potrivit unui nou raport al Biroului pentru Buget al Congresului (CBO), citat de CNN.

Cele 15 nave de luptă de suprafață cu propulsie nucleară vor costa în jur de 18 miliarde de dolari, plasându-se în aceeași categorie de preț cu portavioanele din „clasa Ford” ale Marinei SUA, care sunt, până în prezent, cele mai scumpe nave militare construite vreodată.

Administrația de la Washington a anunțat proiectul cuirasatelor în luna decembrie a anului trecut, președintele SUA declarând că acestea vor fi echipate cu „tunuri și rachete la cel mai înalt nivel”, arme hipersonice, tunuri electromagnetice, rachete de croazieră și „cele mai sofisticate lasere din lume”.

Ulterior, Marina SUA a precizat că aceste cuirasate vor transporta rachete de croazieră cu focoase nucleare, ceea ce le va transforma în cele mai puternice nave din arsenalul american, după submarinele dotate cu rachete balistice.

Cuirasatele vor costa aproape dublu față de submarinele purtătoare de rachete balistice

La publicarea în luna mai a planului său de construcții navale pentru 2027, Marina a anunțat că intenționează să achiziționeze 15 cuirasate cu un deplasament de 35.000 de tone în perioada 2028–2056.

CBO estimează că prima dintre aceste nave va costa 23,4 miliarde de dolari, iar cele construite ulterior aproximativ 18 miliarde de dolari fiecare.

Acest lucru reprezintă o creștere semnificativă a costului pe navă față de estimările anterioare, care indicau un cost de 15,1 miliarde de dolari pentru prima unitate și de 10,2 miliarde de dolari pentru a doua și a treia, potrivit raportului CBO. Totuși, raportul subliniază că estimarea inițială viza o navă cu propulsie convențională, nu varianta cu propulsie nucleară.

Comparativ cu alte programe de construcții navale, aceste cuirasate s-ar situa printre cele mai costisitoare.

De exemplu, „USS Gerald R. Ford”, cel mai modern portavion al Marinei SUA, intrat în serviciu în 2017, a costat 13,3 miliarde de dolari. Versiunile mai noi din „clasa Ford” sunt estimate să coste aproximativ 22 de miliarde de dolari fiecare, potrivit raportului CBO.

Viitoarele submarine purtătoare de rachete balistice din „clasa Columbia” au un preț estimat la aproximativ 10 miliarde de dolari bucata.

Portavionul american „USS Gerald Ford”, FOTO: Mc2 Tajh Payne, U.S Navy / Zuma Press / Profimedia

Probleme privind capacitatea șantierelor navale din SUA de a construi navele de luptă

Sursa de finanțare nu este singura problemă a planului privind cuirasatele. Raportul CBO mai avertizează că șantierele navale americane s-ar putea să nu poată face față volumului de muncă.

Noile cuirasate vor fi de peste trei ori și jumătate mai mari decât distrugătoarele cu rachete ghidate din „clasa Arleigh Burke”, care domină în prezent construcția navelor de luptă de suprafață pentru Marina SUA.

„Până în 2035, planul Marinei (…) ar urma să crească mai mult decât dublu volumul total, exprimat în tonaj, al navelor mari de luptă de suprafață pe care constructorii navali ar trebui să le producă (…). Adaptarea la o asemenea creștere semnificativă a producției de nave mari de luptă de suprafață ar putea reprezenta o provocare pentru industria construcțiilor navale”, se arată în raportul CBO.

Este, de asemenea, o industrie care s-a confruntat frecvent cu întârzieri și depășiri de costuri.

Anul trecut, fostul secretar al Marinei John Phelan le-a declarat membrilor Congresului că cel mai performant program de construcții navale al Marinei avea o întârziere de șase luni și depășise bugetul cu 57%.

„Toate programele noastre sunt un dezastru”, a declarat el în fața Congresului.