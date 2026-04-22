Platforma Booking.com, investigată în Italia. Situația care îi poate face pe clienți să aleagă cazări mai scumpe

Autoritatea italiană de concurență, AGCM, a anunțat miercuri că investighează platforma pentru rezervări de cazare Booking.com, pe care o suspectează că a oferit mai multă vizibilitate furnizorilor care plătesc comisioane mai mari, o situație care poate duce, potrivit instituției, inclusiv la alegerea unor cazări mai scumpe de către clienți, a transmis AFP.

Angajații AGCM și membri ai poliției italiene specializate în infracțiuni financiare au făcut ieri inspecții la sediul Booking.com Italia, a anunțat instituția printr-un comunicat.

„Autoritatea italiană pentru concurență a lansat o investigație cu privire la Booking.com, Booking.com International și Booking.com (Italia) pentru implicare în practici comerciale neloiale”, a precizat ACGM.

Conform autorității, platforma pare să le ofere furnizorilor de servicii de cazare care aparțin Programului său de Parteneri Preferați o vizibilitate mai mare în rezultatele căutărilor, inclusiv prin evidențierea calității și a raportului calitate-preț.

Totuși, „în opinia Autorității, selecția pentru Programul Partener Preferat pare să fie determinată în mare măsură de criterii care favorizează furnizorii de cazare care plătesc comisioane mai mari către Booking.com, mai degrabă decât de calitatea a ceea ce oferă”, potrivit comunicatului.

„Prin urmare, modul în care sunt prezentați acei furnizori, împreună cu afirmațiile Booking.com care evidențiază calitatea lor pot induce în eroare consumatorii, făcându-i să creadă că, în condiții egale, aceștia oferă un raport calitate-preț mai bun decât furnizorii care nu fac parte din program”, mai notează AGCM.

Această situație, susține AGCM, îi poate face pe clienți să rezerve cazări care sunt, în medie, mai scumpe.

Platforma și site-ul web Booking.com sunt disponibile în 45 de limbi și susțin că au facilitat 6,8 miliarde de sosiri de oaspeți, începând din 2010. La nivel mondial listează peste 30 de milioane de locuri de cazare, potrivit The Guardian, și oferă, de asemenea, zboruri și închirieri auto.

Recent, compania a anunțat că a fost vizată de un atac cibernetic, în urma căruia „părți neautorizate” au obținut acces la numele, datele de cont și detaliile de rezervare ale unui număr nedezvăluit de persoane.