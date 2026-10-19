Playboy-ul care a moștenit cel mai periculos grup de mercenari

Când avionul privat în care se afla Evgheni Prigojin s-a prăbușit deasupra Rusiei, fiul său încă învăța „afacerile familiei”.

O meserie care includea mercenari, minerit, comerț cu arme și afaceri răspândite în țări unde securitatea unui regim putea fi schimbată pe acces la bogății naturale.

Pavel Prigojin avea pe atunci 25 de ani. Devenise cunoscut mai mult pentru fotografiile făcute în călătorii cu avioane private și iahturi de lux decât pentru capacitatea sa de a comanda o organizație armată.

Trei ani mai târziu, conform unui articol amplu din Wall Street Journal, el a salvat și extins operațiunile lui Wagner în Republica Centrafricană, menținând o fortăreață care a supraviețuit căderii tatălui său și încercării Kremlinului de a prelua operațiunile africane ale organizației sub controlul direct al statului.

Dar nu a moștenit doar o forță letală de mercenari. A moștenit un mecanism care transformă protecția militară în putere economică și politică.

Pavel Prigojin (centru) . Credit line: Not Supplied / WillWest News / Profimedia

O afacere de familie în valoare de peste 400 de milioane de dolari

Conform estimărilor Inițiativei Globale Împotriva Crimei Organizate Transnaționale, citate de WSJ, rețeaua de activități familiale legale și ilegale generează anual peste 400 de milioane de dolari.

În Republica Centrafricană, Pavel și aproximativ 500 de mercenari aflați sub comanda sa controlează minele de aur, asigură securitatea personală a președintelui Faustin-Arcane Touandéra și luptă împotriva grupărilor armate care îi amenință guvernul.

Portofoliul acoperă, de asemenea, piețe foarte diverse. Wagner produce și distribuie vodca Wa Wa Wa și berea Africa Ti L’Or și, conform raportului, controlează o mare parte din piața locală de tramadol, un opioid eliberat pe bază de rețetă.

Cercetătorii și oficialii militari regionali susțin, de asemenea, că Pavel a preluat comerțul cu arme al tatălui său, aprovizionând grupările rebele din Sudan și Libia.

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El sau alt membru al grupului Wagner nu au răspuns solicitării ziarului de a comenta.

Moștenitorul se pregătea din timp

Succesiunea nu a fost complet neplanificată. Evgheni Prigojin își pregătea fiul de ani de zile să preia afacerea familiei.

La 20 de ani, Pavel a fost numit responsabil de administrarea hotelurilor de lux și a complexelor de apartamente ale companiei familiale, potrivit investigatorilor care au vorbit cu WSJ.

În același timp, imaginea sa publică se schimba. Fotografiile din viața sa luxoasă au lăsat loc unor postări care îl prezentau ca pe un luptător în Siria, unde se pare că i s-a acordat Crucea Neagră Wagner, și mai târziu ca ofițer de informații și operator de drone în Ucraina.

Tatăl său și-a anunțat public participarea la război. De asemenea, l-a numit moștenitor principal în testamentul său, potrivit grupului de cercetare All Eyes on Wagner, care a publicat documentul .

Rebeliunea care a schimbat totul

Wagner a operat ca instrument al influenței rusești din Ucraina până în Africa. În punctul culminant al prezenței sale africane, Evgheni Prigojin avea până la 5.000 de oameni în șase țări.

Ruptura a venit în 2023, când s-a întors împotriva conducerii militare ruse, denunțând modul în care se desfășura războiul din Ucraina. Oamenii săi au ocupat poziții în Rostov-pe-Don și au amenințat că vor avansa spre Moscova.

Revolta a fost rapid înăbușită. Două luni mai târziu, Prigojin, comandantul său militar, și alte opt persoane au fost ucise într-un accident de avion.

După moartea sa, Kremlinul a preluat controlul operațiunilor lui Wagner în Rusia și a creat Corpul African, cu scopul de a aduce activitățile africane sub controlul Ministerului Apărării și al serviciilor secrete militare.

În Republica Centrafricană, însă, tranziția nu a urmat același curs.

De ce a vrut președintele să păstreze grupul Wagner

Pavel a călătorit rapid în capitala Bangui și s-a întâlnit cu oamenii care cunoșteau rețeaua tatălui său: Dmitri Sitti, reprezentantul politic și de afaceri al organizației în țară, și comandantul militar local, Denis Suprunov.

Au urmat contacte cu oficiali guvernamentali. Potrivit diplomaților și cercetătorilor citați de WSJ, Touandera a cerut Moscovei să nu înlocuiască avioanele de luptă Wagner cu forțe de stat rusești.

Explicația constă în relația de dependență reciprocă. Wagner protejează președinția și participă la operațiuni împotriva rebelilor. Guvernul facilitează prezența și activitățile economice ale acestuia.

Președintele l-a ajutat pe Pavel să se impună prin integrarea mercenarilor în poliție, armată și serviciile de informații, potrivit raportului.

Justyna Gudowska, directoarea executivă a organizației de cercetare The Sentry, explică faptul că Bangui a fost deosebit de insistent în apărarea acestui acord de protejare a regimului în schimbul accesului la minerale, deoarece acesta servea în mod eficient intereselor celor implicați.

Hotelul care servește drept sediu central

Pavel, acum în vârstă de 28 de ani, face naveta regulată de la Sankt Petersburg la Bangui. Când se află acolo, se cazează la luxosul Ledger Plaza, care servește drept sediu neoficial al lui Wagner.

Perimetrul este păzit de oameni mascați și înarmați cu Kalașnikov. Chiar și înalți oficiali guvernamentali și diplomați trec prin controale de securitate înainte de a se întâlni cu el, conform relatărilor culese de ziar.

Cu aprobarea guvernului, el a extins producția la cea mai mare mină de aur din țară, care ajunsese sub controlul tatălui său. Inițiativa Globală estimează producția anuală la 250 de milioane de dolari.

Autoritățile din Republica Centrafricană nu au răspuns solicitărilor WSJ de a comenta.

Ruta aurului către Belarus

În aprilie, potrivit unor oficiali guvernamentali și foști asociați ai lui Wagner, Pavel a convocat o întâlnire la hotelul său cu directori ai organizației și ai guvernului.

Obiectivul era menținerea fluxului de aur către piețele internaționale, evitând controlul internațional și ocolind piețele Emiratelor Arabe Unite.

Conform acelorași informații, ministrul Minelor, Rufen Benam Beltungu, a fost de acord să faciliteze transporturile cu documente care ar demonstra că aurul este proprietatea statului.

Oficialii și cercetătorii locali spun că, în ultimele trei luni, misiunile s-au îndreptat spre Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. Ministrul și ministerul său nu au răspuns întrebărilor ziarului.

Acuzațiile despre opioide și dispariții

Latura mai întunecată a raportului se referă la controlul pieței de droguri și la violența împotriva celor care se presupune că operează în afara rețelei Wagner.

Locuitorii din Bangui au furnizat publicației WSJ fotografii și videoclipuri care, conform descrierilor lor, îi arată pe luptători din cadrul organizației, împreună cu ofițeri de poliție locali, arestând traficanți de droguri din afara propriei rețele.

Într-un incident din vara aceasta, bărbați mascați, îmbrăcați în polițiști locali, l-au căutat pe Mahamat Abderman. Potrivit martorilor, acesta conducea o rețea de distribuție pentru ei, dar apoi a început să opereze independent.

Martorii au descris cum a fost urmărit și bătut. Rudele sale spun că acesta a dispărut de atunci.

Activiștii locali dau vina și pe milițiile proguvernamentale legate de Wagner pentru execuții extrajudiciare, răpiri și atacuri asupra minerilor independenți de aur care intră pe terenurile sale.

Un imperiu mai mic, dar adânc înrădăcinat

Wagner, personajul lui Pavel, nu are același statut ca organizația pe care o avea sub tatăl său. Cercetătorul independent Lou Osborne descrie în WSJ tranziția de la o forță militară puternică la o rețea care alunecă înspre crima organizată.

Ea consideră că continuarea activităților sale necesită fie o înțelegere cu Kremlinul, fie convingerea Moscovei că aceasta nu mai reprezintă o amenințare. Publicația nu documentează termenii unui astfel de acord.

În Bangui, însă, posturile de radio și panourile publicitare finanțate de Wagner continuă să laude Rusia și să atace Occidentul.

Fiul lui Prigojin pare să fi înțeles condiția fundamentală pentru supraviețuirea moștenirii sale: să rămână util puterii locale, puternic financiar și suficient de precaut față de Moscova.

Tatăl său a încercat să conteste centrul puterii rusești. El însuși își consolidează propria putere la mii de kilometri distanță.