Plecare neașteptată de la gigantul OpenAI. Șefa diviziei de robotică demisionează din cauza contractului cu Pentagonul

O directoare de top din domeniul roboticii la OpenAI a declarat sâmbătă că a demisionat din cauza acordului companiei cu Pentagonul, care permite folosirea inteligenței artificiale în scopuri militare și de supraveghere internă, informează France 24.

Caitlin Kalinowski, șefa departamentului de robotică de la OpenAI, compania care deține ChatGPT, și-a anunțat plecarea invocând îngrijorări legate de acordul companiei cu Departamentul Apărării, notează Reuters.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, Kalinowski a scris că OpenAI nu a acordat suficient timp înainte de a accepta să implementeze modelele sale de IA în rețelele cloud clasificate ale Pentagonului.

„AI joacă un rol important în securitatea națională”, a scris Kalinowski. „Dar supravegherea americanilor fără control judiciar și autonomia letală fără autorizarea umană sunt aspecte care meritau mai multă dezbatere”.

„A fost o chestiune de principiu, nu de oameni”, a subliniat Kalinowski.

Caitlin Kalinowski. Sursă foto: University of Indianapolis

Kalinowski a mai scris pe X că, deși are „un profund respect” pentru șeful OpenAI, Sam Altman, și pentru echipa sa, compania a anunțat acordul cu Pentagonul „fără a defini limitele”.

„Este în primul rând o problemă de guvernanță”, a scris Kalinowski într-o postare ulterioară pe X. „Acestea sunt prea importante pentru se face acorduri sau anunțuri în grabă.”

Compania din spatele ChatGPT a obţinut contracult cu Pentagonul luna trecută, la doar câteva ore după ce concurentul său Anthropic a refuzat să respecte un ultimatum guvernamental care îi cerea să acorde armatei americane utilizarea nerestricţionată a lui Claude, asistentul său de inteligenţă artificială, potrivit AFP.

OpenAI a declarat a doua zi după încheierea acordului că acesta include măsuri de protecție suplimentare.

Compania a reiterat sâmbătă că „liniile roșii” ale sale exclud utilizarea tehnologiei sale în supravegherea internă sau în arme autonome.

„Recunoaștem că oamenii au opinii puternice cu privire la aceste probleme și vom continua să purtăm discuții cu angajații, guvernul, societatea civilă și comunitățile din întreaga lume”, a declarat compania într-un comunicat de presă.

Kalinowski s-a alăturat OpenAI în 2024, după ce a condus dezvoltarea hardware-ului de realitate augmentată la Meta.