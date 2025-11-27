Plenul CSM se reunește joi pentru a-și alege noua conducere. Este așteptat și avizul pentru proiectul privind reforma pensiilor magistraților

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reunește joi de la ora 11, iar pe ordinea de zi a ședinței se regăsesc cinci puncte, cel mai important fiind alegerea noii conduceri a CSM pentru anul 2026. Deși nu se află pe ordinea de zi a CSM, Guvernul așteaptă de la Consiliu avizul privind reforma pensiilor de serviciu, în condițiile în care vineri este termenul limită pentru jalonul din PNRR privind pensiile speciale. Dacă acesta nu este îndeplinit, România riscând să piardă suma de 231 de milioane de euro.

Ședința Plenului CSM va debuta cu prezentarea raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2025, potrivit ordinii de zi publicate pe site-ul instituției. Ulterior, membrii CSM își vor alege președintele și vicepreședintele pentru următorul mandat.

Doi candidați s-au înscris în curs pentru șefia CSM. Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia, candidează pentru funcția de președinte, iar fostul prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul București pentru cea de vicepreședinte.

În prezent, CSM este condus de judecătoarea Elena Costache și procurorul Claudiu Sandu. Mandatul acestora se va încheia la începutul anului viitor.

În așteptarea avizului privind pensiile speciale

Acordarea avizului privind reforma pensiilor de serviciu nu se află printre punctele supuse dezbaterilor Plenului CSM, însă este așteptată o suplimentare a ordinii de zi. Ministrul Jusiției, Radu Marinescu, a precizat miercuri, jurnaliștilor prezenți în Parlament, că a transmis CSM propunerea Guvernului de a se pronunța cu celeritate asupra acordării avizului.

CSM a convocat, pentru luni şi marţi, adunările generale ale procurorilor şi judecătorilor, pentru a afla punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe care CSM trebuie să-l dea Guvernului în cazul reformei pensiilor de serviciu.

Judecătorii și procurorii din întreaga țară au solicitat CSM să acorde aviz negativ, au precizat surse juridice pentru HotNews.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparenţă decizională, iar CSM are termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ. Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraţilor va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă. De asemenea, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

România are termen până pe 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, în caz contrar riscă să piardă suma de 231 de milioane de euro.