Plicurile sigilate cu testamentul lui Giorgio Armani au fost deschise

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Giorgio Armani în Milano. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Celebrul designerul vestimentar Giorgio Armani, care a murit săptămâna trecută la vârsta de 91 de ani, a lăsat două testamente ce au fost deschise marți de notarul Elena Terrenghi, la o zi după funeraliile sale, informează joi agenția italiană de presă ANSA care citează arhiva notarială a orașului Milano.

Cele două testamente au fost scrise de Giorgio Armani de mână și au fost puse în plicuri sigilate, conform Agerpres. Primul testament este datat 15 martie, iar cel de-al doilea 5 aprilie.

Conținutul testamentar al marelui creator de modă nu este deocamdată cunoscut.

Armani nu a avut copiii cărora să le lase imperiul pe care l-a construit în lumea modei.

Potențialii săi moștenitori sunt sora sa mai mică, două nepoate și un nepot.

Averea sa include 99,9% din grupul Armani, precum și numeroase proprietăți și opere de artă.