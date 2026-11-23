Vremea se răcește accentuat luni, începând cu jumătatea de nord a țării. Temperaturile vor scădea în toată țara și vor fi sub cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul, conform ANM.

Începând de luni și până marți la ora 20, temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor, au transmis meteorologii. În zonele de munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile, în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase la început va ploua, apoi precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…20 cm, dar pe alocuri și în zonele deluroase din centrul și nordul țării, în general de 2…6 cm.



Luni și marți (23 și 24 noiembrie) vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, mai ales din centrul și nordul țării.

Vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord a țării, iar marți și în cea de sud, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade, a precizat ANM.

Alerte de vreme rea

Meteorologii au emis și avertizări de vreme rea, mai ales pentru zonele de munte.

Meteorologii au transmis că o avertizare cod galben de ninsori viscolite moderate cantitativ, strat de zăpadă şi intensificări ale vântului, valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la ora 2.00, în Carpaţii Occidentali, Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură. Acolo va ninge moderat cantitativ (în jurul a 10 l/mp) şi se va depune strat de zăpadă de 5…10 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.

În acelaşi interval, este cod portocaliu de viscol puternic, la altitudini de peste 1.700 de metri în Carpaţii Meridionali şi de Curbură. Acolo va ninge, iar vântul va sufla tare, cu rafale de 100…120 km/h. Va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Un alt cod galben, privind intensificări ale vântului, este în vigoare în acelaşi interval în vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul şi sudul Moldovei şi Dobrogea. Acolo, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…70 km/h.

Avertizări de viscol, ninsori viscolite și vânt puternic în perioada 23 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 02. Sursă: ANM

Alte avertizări care intră în vigoare la noapte

Marţi, între orele 2.00 şi 10.00, va fi cod galben de ninsori viscolite în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, unde va ninge slab cantitativ, dar vântul va avea intensificări cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.

Marţi, între aceleaşi ore, va fi cod portocaliu de viscol puternic, la altitudini de peste 1.700 de metri în Carpaţii Meridionali şi de Curbură. Acolo va ninge slab cantitativ, dar vântul va sufla tare, cu rafale de 100…120 km/h. Va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Avertizări de ninsori viscolite și viscol puternic în intervalul 24 noiembrie, ora 02 – 24 noiembrie, ora 10. Sursă: ANM

Alertă de vreme rea și în cursul zilei marți

O atenţionare cod galben de ninsori viscolite va fi în vigoare marţi, între orele 10.00 şi 20.00, în Carpaţii Meridionali şi local în Carpaţii Orientali, unde va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.

Un alt cod galben, dar vizând intensificări ale vântului, va fi valabil în acelaşi interval, în vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul şi estul Transilvaniei, vestul Moldovei, vitezele la rafale urmând să ajungă la 50…70 km/h.