Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara, în acest weekend. E cod galben în opt județe HARTA

Vremea se va răci în acest weekend, în aproape țara, unde sunt anunțate ploi, lapoviță, ninsori și vânt puternic. Pentru opt județe, meterologii au transmis o atenţionare cod galben, valabilă de astăzi, până sâmbătă dimineață.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

Meteorologii informează că între 28 noiembrie, ora 10:00 şi 30 noiembrie, ora 20.00, se vor înregistra ploi importante cantitativ, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, intensificări ale vântului şi răcire a vremii.



Temporar, va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar la munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitaţii predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare.



Potrivit ANM, până duminică seară, se vor acumula cantităţi de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice şi sud-estice, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, de 35…45 l/mp şi local de 60…80 l/mp.



Local şi temporar vântul va avea intensificări în regiunile sudice şi sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h.



Meteorologii avertizează că vremea se va răci vineri în sud-est.

Cod galben în opt județe

De asemenea, ANM a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru intervalul 28 noiembrie, ora 10.00 – 29 noiembrie, ora 10.00.

Astfel, potrivit meteorologilor, în zona montană şi deluroasă a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Buzău, în sudul judeţului Hunedoara, precum şi în zona de munte a judeţului Mehedinţi va ploua însemnat cantitativ şi se vor acumula 20…30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp.

Cum va fi vremea în București

Şi în Bucureşti, vineri şi sâmbătă, cerul va fi noros şi va ploua moderat, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 40…45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 7…8 grade, iar cea minimă va fi de 5…6 grade. Duminică, cerul va mai avea înnorări şi mai ales în primele ore ale zilei va ploua slab, cu vânt uşor şi o temperatură maximă în jurul valorii de 7 grade.

În intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20.00, Capitala se va afla sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ, intensificări de vânt şi răcire a vremii.