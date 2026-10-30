Ploi și frig în România. Meteorologii anunță când vor mai crește temperaturile în luna noiembrie

Prima săptămână din noiembrie vine cu temperaturi sub mediile obișnuite în toată țara și cu ploi generoase prin sud, est, centru și vest. Din a doua săptămână, însă, temperaturile intră în normalul ultimei luni de toamnă, potrivit estimărilor ANM.

Săptămâna 2-9 noiembrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice acestei săptămâni, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice şi estice şi local în cele vestice şi centrale. În schimb, în extremitatea de nord-vest a ţării, cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare.

Săptămâna 9-16 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în restul ţării se vor situa în jurul celor normale.

Săptămâna 16-23 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric se va situa, în general, în jurul celui normal pentru acest interval, însă este posibil un uşor deficit de precipitaţii în regiunile sudice şi un uşor excedent în cele nord-vestice.

Săptămâna 23-30 noiembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice acestei săptămâni, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

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