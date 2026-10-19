Ploşniţe la Spitalul Colentina, la două luni după ce un alt mare spital din Capitală a avut aceeaşi problemă. Pacienţi mutaţi de urgenţă

Un focar de ploşnițe a fost descoperit în Secţia de Neurologie a Spitalului Colentina din Capitală, la două luni după ce şi Spitalul „Bagdasar Arseni” s-a confruntat cu aceeaşi problemă.

Ploşniţele au fost descoperite într-o jumătate a secţiei, iar şase pacienţi au fost mutaţi în cealaltă jumătate de la primul etaj al spitalului, informează News.ro. Reprezentanţii unităţii spitaliceşti spun că inclusiv astăzi au fost făcute tratamente pentru eradicarea focarului.

Potrivit managerului Spitalului Colentina, dr. Alexandru-Emil Iacobescu, ploşniţele au fost descoperite într-o parte a Secţiei de Neurologie a Spitalului Colentina, în urmă cu zece zile, de către personalul medical, fiind dispuse imediat măsuri pentru izolarea focarului şi pentru dezinsecţia şi igienizarea spaţiului.

„Apoi, am mutat şase pacienţi în cealaltă jumătate de etaj, după verificări complexe, ca să nu existe insecte asupra lor. Imediat am contractat o firmă de dezinsecţie, iar acţiunile se desfăşoară pe o perioadă mai lungă. Până acum, au fost trei vizite ale firmei, chiar astăzi au fost peste 30 de oameni in clădire, inclusiv pentru prevenţia apariţiei acestor insecte”, a declarat pentru News.ro managerul Spitalului Colentina, dr. Alexandru-Emil Iacobescu.

Managerul spune că ploşniţele ar fi putut fi aduse de pacienţi, de aparţinători ai acestora sau chiar de personalul spitalului.

„Nu ştim cine ar fi putut aduce insectele, dar pot să vă spun că imediat ce au fost descoperite, în primele minute, am luat măsurile necesare”, a subliniat el.

Întrebat în ce măsură a fost afectată activitatea în Secţia de Neurologie, managerul a precizat că a scăzut capacitatea de internare a secţiilor de neurologie cu aproximativ 24 de paturi.

„Aici vorbim despre partea de pacienţi nu neapărat gravi, vorbim de etajul 1, activitatea pe terapie acută nu a fost afectată. A fost sigilat holul şi acea jumătate de etaj, după ce au fost mutaţi pacienţii”, a precizat managerul, adăugând că zona respectivă este în continuare izolată, întrucât au fost făcute tratamente chiar şi în cursul zilei de luni, 19 octombrie, care sunt „nocive pentru oameni”.

„Suntem foarte atenţi şi încercăm eradicarea completă, să nu ne trezim într-o lună-două din nou cu apariţie de noi insecte din acel mini-focar. Vrem să fim foarte siguri de eficienţa tratamentului”, a mai spus dr. Iacobescu.

În urmă cu două luni, Secţia de recuperare neurologică de la Spitalul „Bagdasar Arseni” din București a fost închisă pentru aproape o lună, din cauza ploşniţelor. O parte dintre cei peste 30 de pacienţi care erau internaţi în acea secţie au plecat acasă, iar ceilalţi, unii dintre ei imobilizaţi la pat, au fost redirecţionaţi către alte secţii similare din ţară. Potrivit medicului primar Florian Bica, purtătorul de cuvânt al unităţii spitaliceşti, decizia a fost luată pentru a se putea face dezinsecţia şi pentru prevenirea răspândirii insectelor şi la alte secţii din spital.