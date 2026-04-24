Plutonul de execuție va putea fi folosit din nou pentru condamnații la moarte din SUA. Recomandările Departamentului de Justiție

Imagine ilustrativă de la o reconstituire a unei bătălii din Rzăboiul Civil din SUA Foto: George Sweeney / Alamy / Profimedia

Un raport al Departamentului de Justiție recomandă ca execuțiile condamnaților la moarte pentru infracțiuni comise la nivel federal să se facă cu plutonul de execuție, prin elctrocutare sau prin asfixiere cu gaz, ca alternativă la execuțiile cu injecțiile letale, din cauza dificultăților legate de obținerea substanțelor letale, informează Reuters.

În primul său mandat, președintele Donald Trump a dispus reluarea execuțiilor pentru cei condamnați la moarte la nivel federal, după o întrerupere de 20 de ani. În ultimele luni de mandat ale lui Trump, 13 prizonieri federali au fost executați prin injecții letale.

Joe Biden a impus un moratoriu asupra execuțiilor condamnaților la moarte de la nivel federal și a comutat sentințele a 37 de deținuți din închisorile federale, rămânând doar trei deținuți care-și așteptau execuția.

După revenirea la Casa Albă, Trump a anulat moratoriul lui Biden, iar procurorul general interimar Todd Blanche a autorizat solicitarea pedepsei capitale în nouă cazuri.

„Printre deciziile luate sunt readoptarea protocolului execuțiilor prin injecție letală din timpul primei administrații Trump, extinderea protocolului pentru a include noi moduri, precum plutonul de execuție și simplificarea proceselor interne pentru a grăbi cazurile în care s-a pronunțat pedeapsa cu moartea”, se spune în comunicatul Departamentului de Justiție.

„Sub conducerea președintelui Trump, Departamentul de Justiție aplică din nou legea și stă alături de victime”, a spus Blanche.

În raport, Blanche a dispus ca administrația penitenciarelor să modifice protocolul execuțiilor „pentru a include noi modalități, constituționale, care sunt permise de către lege în anumite state”, indicând execuția prin împușcare sau prin electrocutare, precum și o nouă metodă, prin asfixiere cu gaz, introdusă de statul Alabama în 2024.

„Această modificare va face ca Departamentul să fie pregătit să recurgă la execuții legale chiar dacă o anumit substanță nu este disponibilă”, se spune în raport, cu referire la actuala metodă, cea a injecțiilor letale.