PNL îi dă ultimatum lui Sorin Grindeanu, după ultimele declarații: „Să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție”

PNL cere PSD, în mod public, ca până la următoarea ședință a coaliției în care urmează să se discute despre bugetul pe anul 2026 să decidă dacă rămâne sau nu la guvernare. Reacția vine după ce Sorin Grindeanu a spus miercuri, într-un interviu, că PSD încă se află într-un proces de consultare intern pentru a vedea dacă rămâne sau nu la guvernare.

PNL a transmis vineri într-un comunicat de presă că schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier nu este ceva negociabil, pentru că premierul are susținerea liberalilor.

Cu o zi în urmă, Grindeanu declarase la G4Media că social-democrații dezbat inclusiv dacă mai vor continuarea Guvernului Bolojan sau vor solicita al premier de la PNL.

„PNL a luat act de declarațiile lui Sorin Grindeanu făcute în cadrul interviului de la G4media, declarații care contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României. Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii și care să ofere șansa unei relansări economice”, a transmis PNL.

„Nu ne permitem acțiuni duplicitare și sabotaje”

PNL spune că, în acest moment România trebuie să mențină „disciplina fiscală și să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obținerea reducerii deficitului bugetar”:

„Este un moment extrem de important pentru români și pentru țară, pentru că doar un buget realizat într-un mod corect poate garanta relansarea de care avem nevoie. În aceeași măsură, putem spune că stabilitatea României și redresarea țării depind de implementarea onestă a reformelor, de urmărirea cu bună credință a obiectivelor asumate în protocolul Coaliției și de o cooperare loială a tuturor actorilor politici implicați. Nu ne permitem acțiuni duplicitare, sabotaje în cadrul Coaliției sau schimbări ale înțelegerilor politice la jumătatea drumului”.

Ultimatum pentru PSD

PNL îi cere președintelui PSD Sorin Grindeanu „să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție”: „PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau își dorește să blocheze acțiunile de reformă”.

„PNL va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului și așteaptă de la PSD, ca până la următorul moment al discutării acestuia să își clarifice de urgență poziția. PNL dorește ca această Coaliție să aibă o bună guvernare, să își îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât și prin programul pe baza căruia a fost învestit”, au transmis liberalii.

„Premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL”

Partidul condus de Ilie Bolojan spune că „nu va ceda niciunui șantaj politic”: „Premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui”.

„În cazul în care PSD dorește schimbarea acestui Acord, trebuie să se gândească că PNL își rezervă dreptul să acționeze în consecință, plecând de la principiu «un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat»”.

Ce a spus Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a anunțat miercuri că le va propune colegilor din partid „o consultare un pic mai extinsă” pentru a stabili dacă își doresc să rămână la guvernare în actuala configurație „sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”.

„Perioada de evaluare” privind rămânerea la guvernare urma să se finalizeze „odată cu bugetul”, a spus liderul PSD, miercuri, la G4Media, adăugând însă că intenționează să le propună colegilor din partid extinderea consultării, pentru a stabili inclusiv dacă social-democrații vor să rămână la guvernare, dar fără USR sau cu un alt premier.

„O întrebare «Da/Nu», evident, având în vedere toate aceste aspecte, care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noștri locali, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD-PNL-UDMR-USR, sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.

El consideră că „protocolul poate să rămână foarte simplu PSD-PNL-UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”.

Despre relația cu Bolojan și USR

Sorin Grindeanu a susținut că publicul social-democrat este nemulțumit de parteneriatul dintre partidul său și USR.

„Publicul PSD, nu doar militanții, nu doar membrii, ne reproșează. Ne reproșează faptul că am făcut această, să spunem, alianță cu USR. Avem chestiuni care ne despart, ne despart foarte multe lucruri. Până la urmă, USR și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD, dar ăsta e un alt subiect”, a declarat el.

Totodată, liderul PSD a spus că relația dintre PSD și premierul liberal Ilie Bolojan nu a fost „una extraordinar de lină și constructivă în aceste luni”.

„Și atunci e absolut normal să întreb, să îmi întreb colegii, să întreb pe cei care au hotărât să intrăm la guvenare în urmă cu 10 luni, dacă mergem în continuare așa”, a continuat Grindeanu.

Președintele PSD susține că el și colegii săi au „crezut că lucrurile vor merge într-o altă direcție decât ceea ce s-a întâmplat în aceste luni”.

„Prefer să mă duc și să spun corect românilor că (…) ne-am înșelat și, «fair» (corect, n.r.), direct, transparent, spunem că acest protocol, chiar dacă la anul ar însemna ca PSD să vină și să dea prim-ministru, nu mai poate să meargă înainte, decât să funcționez într-un parteneriat din acesta care scârțâie – și scârțâie rău. Eu cred că lucrurile trebuie să fie discutate transparent”, a mai declarat Sorin Grindeanu.