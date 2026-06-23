PNL îi pune condiții lui Nicușor Dan înainte de consultările de la Cotroceni

Vicepreședintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, a declarat marți, înainte de întrevederea cu președintele Nicușor Dan, că liberalii nu vor vota un viitor Guvern din care vor face parte „trădători din PNL”, „plagiatori sau condamnați penal”.

„Așa că, îi transmit președintelui României să lase jocurile meschine, să iasă din hipnoză, și vină la consultările cu Partidul Naţional Liberal cu decență și bună-credință”, a scris Muraru, într-un mesaj pe Facebook.

Din fostul guvern au făcut parte Radu Marinescu, acuzat de plagiat, și Marian Neacșu, condamnat penal cu suspendare care între timp s-a reabilitat.

Delegația PNL urmează să aibă discuții cu șeful statului la ora 14. Președintele a chemat marți la consultări toate partidele parlamentare, grupuri parlamentare, dar și aleșii neafiliați. Discuțiile sunt în plină desfășurare, iat HotNews transmite LIVE TEXT principalele informații.

Alexandru Muraru a mai spus că „toți cei care au trădat deciziile” PNL luate în Congresul Extroedinar de duminică vor fi dați afară din partidul condus de Ilie Bolojan.

„Cei care s-au aflat pe lista guvernului Veștea și au votat aseară acest guvern al fripturismului și nesimțirii, vor fi excluși astăzi din PNL. Din acest moment, aceștia nu vor mai fi de folos PSD-ului. Camerele televiziunilor le-au surprins figurile descompuse de minciuni și ticluiri, de ură și prvenire. Cu ei se încheie definitiv o epocă a combinațiilor”, a subliniat șeful PNL Iași.

Liberalul a mai susținut că partidul se va schimba „fundamental” începând din acest moment.

„Fie că vom fi în opoziție sau la guvernare, vom acționa cu grijă pentru interesul public și pentru apărarea democrației”, a mai adăugat Muraru.

Conducerea PNL urmează să excludă 20 de liberali într-o ședință care este preconizată să aibă loc marți după-amiază, au declarat pentru HotNews surse politice. Printre aceștia se numără Adrian Veștea, Rareș Bogdan, Cătălin Predoiu și Hubert Thuma.