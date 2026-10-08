PNL poate lua în calcul să voteze un guvern cu miniștri PSD, spune un lider al partidului: „Da, există scenariul ăsta”

Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat că liberalii pot lua în calcul să voteze guvernul Luca Niculescu chiar și în cazul în care acesta va curpinde „și niște miniștri de la PSD”.

Sighiartău a confirmat că este posibil și un astfel de scenariu, într-o intervenție joi seară la Euronews.

„Putem lua în calcul să votăm un guvern Niculescu care să aibă în componență și niște miniștri de la PSD. Da, există scenariul acesta, dar depinde de mai mulți factori și ne vom pronunța mai exact după ce vom vedea configurația guvernului și programul de guvernare depus în Parlament”, a declarat deputatul liberal.

Premierul desemnat Luca Niculescu a început joi negocierile cu partidele din fosta coaliție. Sorin Grindeanu a spus că PSD nu susține varianta unui guvern tehnocrat și a condiționat intrarea social-democraților la guvernare de participarea PNL și a UDMR la o majoritate.

Ulterior, Ilie Bolojan a declarat că PNL nu va intra într-un guvern alături de PSD, dar nu a condiționat eventuala susținere a cabinetului la votul de învestire de posibila prezență a social-democraților în acesta.

„Nu mai facem niciun acord cu Grindeanu, să fie clar!”

Întrebat despre posibilitatea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliție pe subiecte majore, Robert Sighiartău a respins acest scenariu: „Nu mai facem niciun acord cu Grindeanu, să fie clar! Omul ăsta tot ce a semnat a încălcat. Când auziți de la domnul Grindeanu de contracte, de colaborări, de acorduri, uitați! Nu mai avem ce acorduri să facem cu ei”.

„Noi oricum o să menținem linia de respectare a deficitului bugetar, tot ceea ce înseamnă responsabilitate față de cheltuirea banului public. Nu vom vota populisme în Parlament care să arunce bugetul în aer, lucru pe care PSD îl face. Noi ne vom ține de lucrurile astea și dacă n-avem acorduri, i-am spus și domnului Niculescu. Problema va fi la PSD, care astăzi, în Parlament, detonează bugetul împreună cu AUR. Problema e că ei vor doar să își atragă alte partide în acorduri, ca după aceea să aibă pe cine da vina”, a susținut liberalul.

El a spus că PNL nu va vota guvernul Luca Niculescu dacă acesta va cuprinde liberali din aripa disidentă a partidului, dar a precizat că oricum nu crede că actualul premier desemnat ar accepta acest lucru, deoarece „are o biografie care nu prea este convergentă cu astfel de decizii”.

„Dacă s-ar întâmpla ca domnul Niculescu să ia membri PNL sau foști membri PNL, atunci înseamnă că nu mai dorește voturile Partidului Național Liberal. Ar fi o uzurpare a calității de membru, așa cum s-a întâmplat în guvernul Veștea, în care Partidul Social Democrat, iarăși, a încercat să își găsească un paravan”, a mai declarat Robert Sighiartău.