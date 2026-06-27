PNL, replică pentru Lia Olguța Vasilescu după criticile la adresa lui Ilie Bolojan. „Vor avea aceeași surpriză”

Deputatul Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, a acuzat PSD că a avut un singur plan după moțiunea depusă alături de AUR, și anume „să rupă și să controleze PNL”, însă partidul „nu mai este dispus să fie anexă nici pentru PSD, nici pentru altcineva”.

După ce social-democrata l-a acuzat pe liderul PNL că „blochează România”, purtătorul de cuvânt al liberalilor a declarat că partidul „rămâne unit în jurul lui Ilie Bolojan și al direcției de reformă”.

„PNL rămâne unit în jurul lui Ilie Bolojan și al direcției de reformă. Iar cei care încearcă și acum, din interior sau din exterior, să întoarcă partidul în trecut, vor avea aceeași surpriză: PNL nu mai este dispus să fie anexă nici pentru PSD, nici pentru altcineva”, a scris Ionel Bogdan, sâmbătă, pe Facebook.

El susține că „PSD nu a venit cu nicio soluție” de guvernare după moțiunea de cenzură pe care a depus-o alături de AUR și care, în 5 mai, a provocat demiterea Guvernului Bolojan.

„După moțiune, singurul plan al PSD a fost să rupă și să controleze PNL. Ați promis asta propriilor primari și parlamentari și exact asta ați încercat să faceți. Noi am spus de la început, împreună cu USR și UDMR: dacă mergeți pe această cale, nu va mai exista o formulă de guvernare comună. Astăzi ni se spune că vina este a PNL pentru că nu s-a lăsat distrus. Nu. Vina pentru această criză aparține celor care au provocat-o”, a adăugat liberalul.

Ce declarase Lia Olguța Vasilescu

Primarul PSD al Craiovei l-a ironizat pe Siegfried Mureșan, propus premier de PNL-USR-UDMR, și l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „blochează” găsirea unei soluții de guvernare.

„Cel care blochează România și cel care se încăpățânează să rămână acolo, deși au trecut aproape două luni de când a avut loc o moțiune de cenzură, este Ilie Bolojan. Iar orice zi în care el rămâne în continuare acolo este o zi pierdută pentru România”, a declarat Vasilescu, la Conferința Națională a Organizației Femeilor Social Democrate, care se desfășoară la Palatul Parlamentului.

Ea a vorbit și despre șansele unui guvern Grindeanu de a trece de Parlament în cazul în care PSD va primi de la președintele Nicușor Dan mandatul de formare a viitorului cabinet de la Palatul Victoria. Discuția convocată de șeful statului vineri la Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al minorităților naționale, s-a încheiat fără un consens.