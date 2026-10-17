„PNL riscă să repete destinul politic al PNŢCD”. Adrian Veștea critică decizia de a vota Guvernul Niculescu

Liberalul Adrian Veştea, al cărui guvern a picat la vot, l-a criticat sâmbătă seară pe liderul PNL, Ilie Bolojan, după ce conducerea partidului a decis să voteze Cabinetul Niculescu, deși liberalii nu vor face parte din Executiv.

„Un guvern practic monocolor PSD, cu câteva excepții «tehnocrate». Un guvern din care PNL lipsește cu desăvârșire”, a scris Veștea, într-un mesaj amplu pe Facebook în care acuză conducerea partidului că și-a abandonat aleșii locali și a adoptat o poziție contradictorie față de PSD „prezentat drept principalul adversar politic”.

Șeful Consiliului Județean Brașov a subliniat că, în urmă cu patru luni, susținerea unui guvern condus de un premier liberal era considerată de gruparea Bolojan un motiv de sancționare, inclusiv cu excluderea din partid, în timp ce acum votarea unui Executiv dominat de PSD este prezentată drept un act de responsabilitate.

„În iunie, când premierul desemnat era un liberal, iar PNL avea o prezență consistentă în guvernul propus de acesta, domnul Bolojan și apropiații săi se opuneau vehement, amenințând inclusiv cu excluderea din partid a celor care susțineau menținerea PNL la guvernare. Pentru a se ajunge acum… unde? În toate aceste luni de provizorat politic, gruparea Bolojan a avut o retorică extrem de agresivă la adresa PSD, prezentat drept principalul adversar politic, pe care PNL urma să îl combată fără compromisuri”, a mai scris Veștea.

Veștea, membru PNL de 30 de ani, a criticat și stilul de conducere al lui Bolojan.

„Responsabilitatea politică nu poate fi invocată selectiv, în funcție de cine propune guvernul sau de cine ocupă funcția de prim-ministru.



O atitudine de tipul «dacă realitatea mă contrazice, cu atât mai rău pentru realitate», pe care o regăsim în abordarea domnului Bolojan și a celor din jurul său, reflectă o rigiditate politică profund contraproductivă.



Deciziile influențate de orgolii personale, așteptările nerealiste întreținute de un cerc restrâns de apropiați și sancționarea celor care exprimă opinii diferite nu reprezintă dovezi de autoritate, ci indicii ale unui management politic deficitar”, a indicat Veștea.

Situație „îngrijorătoare” la PNL, deplânge Veștea

Liberalul spune că situația PNL este „îngrijorătoare”, invocând evoluția partidului în sondajele de opinie.

„Din păcate, direcția în care gruparea Bolojan conduce astăzi partidul riscă să împingă PNL către un declin politic major, cu consecințe greu de reparat. Riscul ca Partidul Național Liberal să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate”, a subliniat Veștea.

„PNL are nevoie de unitate, dar unitatea nu înseamnă unanimitate impusă”, a transmis Adrian Veștea, subliniind că formațiunea politică are nevoie de un lider puternic care să aducă împreună liberalii, nu să îi reducă la tăcere.

„Iar întrebarea pe care trebuie să ne-o adresăm, cu toată responsabilitatea, este una cât se poate de simplă: Asta ne dorim, colegi liberali? Acesta este viitorul pe care îl acceptăm pentru Partidul Național Liberal?”, a conchis Veștea.

Conducerea PNL a decis să voteze Guvernul Niculescu. Anunțul a fost făcut sâmbătă de liderul partidului, Ilie Bolojan. Adunând numărul de parlamentari al formațiunilor care au anunțat că-l sprijină, Luca Niculescu are acum peste 233 de voturi, cât are nevoie pentru învestire.