USR merge mai departe cu Bolojan / Fritz: „Vom discuta despre cum să ne coordăm pașii, USR și PNL”

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat marți seară, la finalul unei ședințe a partidului după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut în urma moțiunii de cenzură a PSD și AUR, că USR îl va susține în continuare pe Ilie Bolojan, urmând să aibă o discuție cu liderul PNL ca „să vedem cum ne putem coordona pașii”.

USR a votat din nou, marți, rezoluția care exclude o majoritate guvernamentală cu PSD, a anunțat Dominic Fritz. „Am confirmat azi decizia pe care am luat-o deja în Comitetul Politic: noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Această decizie este valabilă, iar astăzi este fermă”, a spus liderul USR.

„Susținerea noastră nu este pentru o persoană, ci pentru o direcție”, a subliniat el.

Declarațiile lui Dominic Fritz la finalul ședinței USR:

„Moțiunea haosului, a PSD și AUR, în care cele două partide s-au unit pentru a opri reformele începute de miniștrii USR și Guvernul Bolojan, este o moțiune cu un rezultat clar, care schimbă într-adevăr realitatea politică în România, o realitate la care mulți dintre cetățeni se uită cu furie, cu revoltă”.

„Noi, ca USR, constatăm astăzi că nu mai există o majoritate pro-europeană în Parlament, nu mai există o majoritate a responsabilității și a maturității așa cum am negociat-o acum 10 luni. Nu ne-a fost ușor atunci să intrăm într-un guvern cu PSD, care a crescut deficitul, ce a crescut la rândul lui inflația pentru români. Dar am făcut-o atunci din responsabilitate și pe baza unor principii foarte clare. Aceste principii nu s-au schimbat astăzi. Și de aceea luăm un angajament ferm astăzi față de alegătorii noștri, față de cetățeni, că vom continua să ne luptăm pentru aceste principii, indiferent de ce se întâmplă”.

„Am confirmat astăzi decizia pe care am luat-o deja în Comitetul Politic: dacă PSD – așa am spus atunci – votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Această decizie este valabilă, iar astăzi este fermă, și nu pentru că am avea orgolii, ci pentru că nu credem că este posibil să guvernăm cu adevărat cu un partener care își ține o majoritate de rezervă în buzunar, majoritate fix cu acest partid extremist împotriva căruia am format acest guvern pro-european”.

„Asta înseamnă cu claritate că miniștrii USR vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern”.

„Iar pentru pașii următori: Comitetul Politic a decis să mă mandateze pe mine, în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză, între PNL și USR”.

„Este evident că este nevoie de forțe reformiste, este evident că este nevoie de o claritate morală în această criză, iar USR, cu mare responsabilitate față de alegători, va livra această claritate, și va și livra această loialitate față de proiectul reformist în România”.

„Mandatul meu, votat astăzi, este să îi spun președintelui Nicușor Dan (la consultările de la Cotroceni) că nu ne vom putea întoarce la masa negocierilor cu PSD. Și doi: îi vom sune că ne vom coordona – asta, bineînțeles, dacă PNL acceptă invitația noastră – că ne vom coordona foarte strâns cu PNL pentru a evalua opțiunile de viitor”.

Dominic Fritz anunțase anterior că USR a votat din nou marți, după căderea Guvernului Bolojan, rezoluția care exclude o majoritate guvernamentală cu PSD. Potrivit lui Fritz, decizia a fost luată de Comitetul politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului.

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, a scris liderul USR pe Facebook.

Și conducerea PNL s-a reunit marți seară, de la ora 17.00, într-o ședință la Palatul Parlamentului. La întâlnire participă și liderii PNL din teritoriu.

Liberalii decid ce vor face după demiterea Guvernului Bolojan, în contextul în care imediat după vot, au început să apară lideri ai formațiunii care insistă pentru rămânerea la guvernare, în timp ce alții exclud o nouă formulă la putere alături de PSD.