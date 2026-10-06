PNL și USR sesizează Curtea Constituțională în privința desemnării conducerii TVR

PNL şi USR au depus o sesizare la Curtea Constituţională cu privire la numirea conducerii interimare a Societăţii Române de Televiziune, a anunţat marţi deputata liberală Raluca Turcan, citată de Agerpres.

„Numirea interimară realizată în Birourile permanente reunite încalcă atât legislaţia privind funcţionarea televiziunii publice, cât şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Legea privind organizarea şi funcţionarea televiziunii şi radioului public prevede ca aceste numiri interimare să poată să fie realizate în Birourile permanente reunite dacă plenurile reunite nu se pot convoca şi reuni din lipsă de cvorum. Aşadar, această procedură nu a fost îndeplinită, nu există niciun element care să arate că s-a intenţionat convocarea plenurilor reunite şi că nu s-a putut realiza lucrul acesta şi că nu a fost cvorum”, a declarat Raluca Turcan la Parlament.

Considerentele invocate de PNL și USR

Turcan a acuzat PSD și AUR că au recurs la numirea conducerii interimare la televiziunea publică prin intermediul Birourilor Permanente estimând că CCR își va declina competența de a se pronunța pe aceste tip de hotărîri, în cazul unei sesizări de neconstituționalitate.

„Curtea se poate pronunţa pe hotărâri ale Parlamentului sau pe acte normative. Birourile permanente reunite au fost alese ca subterfugiu pentru a recurge la numirea la conducerea televiziunii publice, tocmai pentru că majoritatea creată PSD-AUR îşi imaginează că la Curtea Constituţională nu se poate iniţia acest demers de sesizare pe hotărârile Birourilor permanente reunite. Sperăm ca această decizie să vină, pentru că a fost încălcată Legea de funcţionare a televiziunii şi radioului public şi de asemenea o majoritate parlamentară, chiar şi cea între PSD şi AUR, nu se poate substitui unui text de lege”, a adăugat Raluca Turcan.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunţat, la rândul său, că, „pentru a acoperi eventuala problemă legată de faptul că această Curte Constituţională n-ar putea să verifice constituţionalitatea unei hotărâri a Birourilor permanente”, a înaintat şi o acţiune în contencios administrativ.

„Tot acest parcurs pe care îl fac cei de la AUR şi de la PSD, dacă e să ne aducem aminte, a început în momentul în care au hotărât, intempestiv, ilegal şi neconstituţional, să modifice structura Birourilor permanente. Pentru că ei, practic, au fugit de plenul reunit, pentru că în plen nu au majoritate. PSD-AUR nu are această majoritate, dar înainte să ajungă în Birourile permanente reunite pentru a lua această hotărâre, repet, ilegală, au reuşit, tot în mod neconstituţional şi ilegal, să schimbe componenţa Birourilor permanente, astfel încât să-şi asigure această majoritate. Deci, suntem în faţa unei fraudări a Constituţiei, în faţa unei fraudări a legilor ţării, făcută de PSD şi AUR”, a afirmat Dimitriu.

În opinia sa, CCR a greșit atunci când a invalidat numirile făcute în consiliile de administrație ale radioului și televiziunii publice, fapt ce a dus la numiri interimare, decise de către Birourile permanente reunite.

„Din punctul nostru de vedere, este o hotărâre greşită adoptată de Curtea Constituţională. O respectăm, pentru că suntem cu statul de drept şi vrem ca statul de drept să fie respectat şi atunci când, din punctul meu de vedere, e ceva greşit, dar asta nu înseamnă că plecăm capul şi spunem ‘e ok ce a făcut Curtea Constituţională’. Nu este ok. Şi să presupunem că ar fi ok ce a făcut Curtea Constituţională, nu avem cum să girăm un abuz grosolan făcut în Birurile permanente reunite”, a transmis Dimitriu.

CCR a dat dreptate AUR în privința conducerii TVR

Curtea Constituțională a decis pe 29 aprilie că hotărârile Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor CA ai SRTV şi SRR sunt neconstituționale. Curtea a susținut că numirile nu au respectat algoritmul politic din Parlament.

AUR contestase la CCR modul în care au fost împărțite locurile în Consiliile de Administrație ale SRTv și SRR, acuzând că nu a fost respectată configurația politică a Parlamentului.

Consiliul de Administrație al SRTV este format din 12 persoane, președinta acestuia fiind inițial Adriana Săftoiu, numită la propunerea Guvernului. Pe lângă ea, în CA mai sunt doi reprezentanți PSD, doi PNL, unul USR, unul UDMR, unul AUR, unul din partea minorităților, unul din partea președintelui și unul din partea salariaților SRTv.

Consiliul de Administrație al RRA decis de Parlament anul trecut are 13 membri, președintele CA fiind Robert Cristian Schwartz, propus de USR.

Pe 9 septembrie, Birourile permanente reunite ale Parlamentului au desemnat noi șefi la TVR și la postul public de radio. Sorina Matei, susținută de AUR, a fost numită în locul Adrianei Săftoiu. La Radio a fost numit Răzvan Dincă, în locul lui Robert Schwartz.

Interimatele de 60 de zile au fost aprobate prin voturile reprezentanților PSD, AUR și SOS România.