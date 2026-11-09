PNL vrea să recupereze de la foști lideri ai partidului banii pentru facturile neachitate

Biroul Politic Național al PNL a aprobat, duminică, în unanimitate, inițierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare, a anunțat formațiunea politică printr-un comunicat de presă, fără a oferi mai multe detalii.

Liberalii au decis ieri să dea în judecată foști lideri ai partidului, fiind vizați fostul președinte al PNL, Nicolae Ciucă și fostul secretar general, Lucian Bode, potrivit unor surse politice citate de TVR Info și Europa FM.

Totodată, și unii lideri de filiale cu datorii vor fi în aceeași situație, potrivit unor surse politice citate de Cotidianul.

Conform unor surse politice citate de Antena 3 CNN, șeful PNL, Ilie Bolojan, vrea să recupereze banii cheltuiți de fosta conducere a formațiunii pentru campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă.

PNL are datorii de aproximativ 22 de milioane de euro iar o parte din ele au fost folosiți pentru promovarea cărții „Un ostaș în slujba țării” semnată de Ciucă, pe panourile din țară.

Potrivit surselor citate, partidul mai are de achitat aproximativ 14 milioane de lei în legătură cu această carte, însă nu dispune în prezent de banii necesari.

PNL îi va acționa în justiție și pe cei care au făcut datorii, cu clauze contractuale defavorabile partidului, conform surselor TVR Info. De exemplu, ar putea fi impuse penalități de 1% pe zi.

Bolojan le-a cerut membrilor de partid să își plătească cotizația în termen de 30 de zile.

PNL trebuie să returneze 14 milioane de lei după campania lui Nicolae Ciucă

Liberalii sunt datori cu aproape 3 milioane de euro către stat, după ce AEP a stabilit că nu aveau dreptul să primească rambursarea pentru banii din subvenții cheltuiți în campania din 2024.

PNL a folosit în campania prezidențială din 2024 a lui Nicolae Ciucă bani din subvenție. După alegeri, guvernul condus de Marcel Ciolacu a dat un OUG potrivit căruia banii folosiți în campanie se returnează pentru că în decembrie 2024 s-au anulat alegerile.

În urma deciziei guvernului, AEP a susținut că nu poate rambursa campania lui Nicolae Ciucă, ceea ce PNL ceruse. Atunci, liberalii au dat AEP în judecată.

În instanță, PNL a cerut anularea deciziei AEP, însă a pierdut la ÎCCJ.