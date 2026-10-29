„Poate că este greu de acceptat, dar Netanyahu este câștigătorul”. Toate scenariile posibile după alegerile cruciale din Israel

Israelul se confruntă cu săptămâni de dispute politice și incertitudine în urma alegerilor care nu au oferit niciunei coaliții o majoritate. Dar cert este că premierul Benjamin Netanyahu a căzut în picioare și este în acest moment în avantaj.

Cu 53 de locuri în noul parlament, coaliția prim-ministrului Benjamin Netanyahu conducea cu o diferență mică dar clară în fața blocului opoziției, creditat cu doar 48 de locuri, după numărarea a aproximativ 90% din voturile exprimate la alegerile cruciale de marți din Israel.

În vreme ce premierul a contrazis sondajele din ultimele săptămâni și exit-poll-urile publicate imediat după închiderea urnelor, niciunul dintre cele două blocuri nu a reușit să obțină o majoritate de 61 de locuri, iar asta va genera cel mai probabil săptămâni întregi de dispute și negocieri privind viitorul guvern al țării.

În acest moment mai sunt de numărat în jur de 500.000 de voturi, provenind de la soldați, diplomați sau deținuți. Aceste voturi ar putea modifica ușor numărul total de locuri, totuși, este puțin probabil ca ele să schimbe echilibrul general al puterii.

Următorul pas este clar. Președintele israelian Isaac Herzog va începe săptămâna viitoare consultările cu partidele, înainte de a-i încredința lui Netanyahu sau liderului opoziției, Gadi Eisenkot, mandatul de a forma un guvern.

Ce urmează după aceea e mai puțin clar.

„A reușit să supraviețuiască”

Unele voci au atras atenția că Netanyahu a căzut în picioare, în ciuda faptului că și-a pierdut majoritatea pe care o deținea până acum în parlament.

„Poate că este greu de spus sau de acceptat, dar el este câștigătorul”, a declarat fostul consilier al lui Netanyahu, Aviv Bushinsky, descriind revenirea prim-ministrului ca o „înviere” politică.

Paradoxul, a mai spus Bushinsky, citat de Reuters, este că o alegere care i-a refuzat lui Netanyahu majoritatea în parlament i-ar putea restabili supremația politică.

În ciuda consecințelor atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului și a criticilor privind eșecurile de securitate din timpul mandatului său, pe care atacurile le-au scos la iveală, Netanyahu a câștigat sprijinul unei majorități neașteptat de clare a evreilor israelieni și a ieșit în fruntea celui mai mare bloc.

Danny Citrinowicz, analist regional și fost ofițer al serviciilor de informații militare israeliene, a subliniat și el că realizarea lui Netanyahu este că a supraviețuit.

„A câștigat prin faptul că nu a pierdut”, a spus Citrinowicz. „A reușit să supraviețuiască”, a adăugat Citrinowicz.

Reușita partidelor arabe

Cea mai mare surpriză a alegerilor a venit din partea electoratului arab din Israel, a cărui prezență la vot, fără precedent, a conferit partidelor arabe o influență potențial decisivă asupra viitorului.

Ultimele date arată că partidele arabe ar aduna. împreună, 19 locuri în noul parlament.

De origine palestiniană, dar cu cetățenie israeliană, arabii israelieni – care reprezintă 21% din populație – ar putea deține acum balanța puterii între blocurile rivale.

„Arabii nu s-au aflat niciodată într-o poziție în care să dețină atâta putere”, a declarat Dennis Ross, fost negociator american pentru pace în Orientul Mijlociu, citat de Reuters.

Scenariile posibile

Președintele Herzog a insistat că dorința sa este de a evita alegerile anticipate.

„Trebuie să facem tot ce este posibil, mai ales după evenimentele de ieri, pentru a evita o nouă rundă de alegeri. Așadar, mă aștept ca toți cei care vin aici să aibă o atitudine deschisă”, a declarat Herzog miercuri.

Dacă niciuna dintre părți nu reușește să obțină o majoritate, o nouă rundă de alegeri ar putea fi totuși programată încă din luna aprilie.

Analiștii au observat că Herzog ar putea încerca să-i convingă pe Netanyahu și pe Eisenkot să formeze un guvern de uniune națională, dar Netanyahu nu pare interesat de această opțiune. Marți seara, el a cerut un „guvern puternic de dreapta”.

Site-ul american Axios a scris că Netanyahu va încerca probabil să convingă unul dintre liderii opoziției să treacă de partea sa. Toți aceștia s-au angajat însă public, înainte de alegeri, să nu facă acest lucru.

Analiștii citați de Reuters au speculat că un guvern de uniune națională ar fi posibil, cu unele condiții. Asta ar presupune ca Donald Trump să-l preseze pe Netanyahu să-și coopteze rivalii în guvern și să-i excludă pe miniștrii de extremă dreaptă Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich

Într-un alt scenariu posibil, Eisenkot ar putea încerca să formeze un guvern minoritar cu sprijin extern din partea partidelor arabe. Dar un astfel de guvern s-ar putea prăbuși rapid și ar putea duce la o victorie a lui Netanyahu la următoarele alegeri.

Netanyahu este în avantaj, dar opoziția are unele pârghii

Unul dintre avantajele lui Netanyahu ar fi acela că pe fondul incertitudinilor, va rămâne prim-ministru interimar.

Asta, au spus analiștii, i-ar oferi blocului premierului mai mult timp să se organizeze și să-și atenueze diviziunile.

Rămânerea la putere, chiar și ca interimar, i-ar conferi puteri aproape depline pentru a conduce securitatea națională și politica externă a Israelului și pentru a continua războiul reînnoit împotriva Iranului.

În acest timp, opoziția va prelua totuși poziții-cheie în Knesset după ce noul parlament va depune jurământul săptămâna viitoare.

Acest lucru le-ar permite lui Eisenkot și partenerilor săi să numească un președinte al Knessetului, să controleze agenda legislativă și să adopte legi asupra cărora sunt de acord – cum ar fi formarea unei comisii naționale de anchetă privind eșecurile de securitate care au dus la atacurile din 7 octombrie.

Reluarea conflictului cu Iranul

De la atacurile din 7 octombrie, Israelul a purtat războaie împotriva Hamas în Gaza și împotriva Hezbollah în Liban și a lansat atacuri comune cu SUA asupra Iranului.

Într-un discurs postelectoral adresat susținătorilor, Netanyahu a cerut formarea unui „guvern național puternic de dreapta” și a prezentat câștigurile militare ale Israelului ca pe o oportunitate istorică de a elimina amenințarea iraniană.

„Israelul se confruntă cu o oportunitate istorică unică, alături de partenerul nostru, președintele Trump, de a elimina odată pentru totdeauna amenințarea existențială reprezentată de Iran. Dar motivele ascunse nu trebuie să ne abată de la această misiune sacră”, a spus el.

În acest context, o întrebare majoră ar putea fi dacă Netanyahu se va orienta din nou către provocările de securitate ale Israelului, mai ales Iranul, pentru a remodela ecuația politică.

O nouă confruntare cu Teheranul ar putea consolida apelurile sale la unitate națională, deși orice escaladare ar depinde în mare măsură de Washington.

Eisenkot, care și-a pierdut un fiu și doi nepoți în războiul din Gaza, a încercat să revendice mandatul prezentând alegerile ca pe un referendum privind conducerea lui Netanyahu.

Într-un mesaj adresat șefilor serviciilor de securitate și funcționarilor publici din Israel, Eisenkot a afirmat că Netanyahu conduce acum un guvern de tranziție care și-a pierdut încrederea publicului.