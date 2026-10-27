Israel – impasul indicat de primele exit-poll-uri. Așteptare febrilă în toată lumea privind rezultatul unor alegeri cu mare putere de simbol, decisive pentru Netanyahu
Israelul a organizat marți alegeri parlamentare, acestea fiind primele de după asaltul Hamas din 7 octombrie 2023, care a zguduit țara și a aruncat Orientul Mijlociu în haos, scriu Reuters, The Guardian și The Times of Israel.
Nici exit-poll-ul realizat de Kan nu indică un câștigător clar
Partidul Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a obținut cel mai mare procentaj de voturi la alegerile de marți, însă niciuna dintre cele două tabere politice din Israel nu are o cale clară către formarea unui guvern, indică și sondajul la ieșirea de la urne realizat de postul public de televiziune Kan.
Avantajul estimat al partidului Likud după închiderea urnelor la ora 22:00 contrazice sondajele din ultimele luni, care arătau că partidul se afla în urma partidului Yashar, condus de Gadi Eisenkot.
Acum, însă, exit-poll-ul Kan estimează că Likud va obține 25 de mandate din totalul de 120, comparativ cu 21 pentru Yashar.
În ansamblu, însă, se estimează că blocul anti-Netanyahu condus de Eisenkot va câștiga mai multe locuri, respectiv 53 din 120 posibile, comparativ cu 50 de locuri pe care le va obține blocul de formațiuni condus de Netanyahu.
Partidele conduse de arabi, care se opun lui Netanyahu, dar care nu fac parte din blocul sionist anti-Netanyahu, sunt cotate la 17 locuri în Parlament.
Astfel, exit-poll-ul arată că niciunul dintre cele două blocuri majore nu va atinge majoritatea de 61 de locuri necesară pentru formarea unui guvern, ceea ce nu lasă o cale clară către victorie nici pentru Netanyahu, nici pentru Eisenkot.
Deși victoria Likud-ului asupra partidului Yashar reprezintă o surpriză, după luni întregi de sondaje care indicau o evoluție inversă a rezultatelor, lipsa unui câștigător clar era de așteptat, menționează The Times of Israel.
Pe locul al treilea, sondajul realizat de Kan estimează că partidul B’Yachad al lui Naftali Bennett va obține 14 mandate.
Lista Comună, condusă de arabi, și Partidul Democraților, de stânga, sunt prognozate să obțină câte 10 mandate fiecare, în timp ce partidul Yisrael Beytenu al lui Avigdor Liberman ar urma să obțină opt mandate.
De asemenea, exit-poll-ul Kan prognozează că partidul de extremă-dreapta Otzma Yehudit și partidul islamist Ra’am vor obține fiecare câte șapte mandate.
Rezultatele prognozate sunt completate de partidele ultraortodoxe Shas și Iudaismul Torah Unit, precum și de Partidul Sionismului Religios al lui Bezalel Smotrich, toate cu câte șase locuri.
Cele două partide mai mici care se aflau de luni de zile în jurul pragului electoral – partidul „Rezerviștii” al lui Yoaz Hendel și „Poporul Israelului” al lui Ofer Winter – sunt plsate sub pragul de 3,25% și nu vor reuși să intre în Knesset, conform aceluiași exit-poll.
Sondajul Kan va fi actualizat la fiecare 30 de minute pe parcursul nopții, pe măsură ce vor sosi mai multe date.
Exit-poll Channel 13: Blocul condus de Eisenkot conduce, Likud obține cel mai mare număr de locuri
Partidul Likud al lui Benjamin Netanyahu a obținut cele mai multe voturi în alegerile de marți, însă blocul de partide care i se opune, condus de Gadi Eisenkot, se situează per ansamblu în fața formațiunii premierului, potrivit sondajului la ieșirea de la urne realizat de Channel 13. Și acest exit-poll indică faptul că niciuna dintre tabere nu are calea liberă către formarea unui guvern, pe fondul unei participări record a partidelor conduse de arabii din Israel, conform proiecției sondajului.
Avantajul prognozat al formațiunii Likud, după închiderea urnelor la ora 22:00, contrazice sondajele din ultimele săptămâni, care arătau în mare parte că partidul premierului se afla în urmă. Likud va obține 25 de locuri în Knesset, conform sondajului la ieșirea de la urne prezentat de Channel 13, în timp ce partidul de opoziție de centru Yashar, condus de Eisenkot, va obține 23.
În ansamblu, se estimează că blocul anti-Netanyahu va obține 53 de locuri în Parlament, în timp ce blocul religios de dreapta condus de Netanyahu va obține 50. Se preconizează că ambele blocuri vor rămâne sub majoritatea necesară de 61 de locuri pentru a putea forma guvernul.
Partidele conduse de arabi, care se opun, de asemenea, lui Netanyahu, sunt așteptate să obțină un total record de 17 locuri.
Pe locul al treilea, conform aceluiași sondat, se află partidul de opoziție B’Yachad, condus de fostul prim-ministru Naftali Bennett, cu 14 mandate, urmat de Lista Comună, condusă de arabi, cu 10 mandate.
Două partide mici, „Rezerviștii” (nealiniați) și „Poporul Israelului” (de dreapta), nu vor atinge, conform prognozelor, pragul minim de 3,25% din voturi necesar pentru a intra în Knesset, mai arată exit-poll-ul Channel 13.
Primul exit-poll: Blocul anti-Netanyahu conduce, Likud este cel mai mare partid
Partidul Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a obținut cele mai multe voturi în alegerile de marți, dar niciuna dintre cele două tabere politice din Israel nu are o cale clară către formarea unui guvern, arată sondajul la ieșirea de la urne realizat de Channel 12.
Sondajul la ieșirea de la urne arată că blocul partidelor care se opun lui Netanyahu este cel mai mare și se estimează că va obține un total de 52 de locuri, comparativ cu 50 de locuri pentru partidele care îl susțin pe premier.
Niciuna dintre tabere nu se apropie de majoritatea de 61 de locuri din Knesset, care are 120 de locuri. Partidele conduse de arabi, care se opun, de asemenea, lui Netanyahu, sunt așteptate să obțină un total de 18 locuri, un număr record pentru ele.
Potrivit sondajului la ieșirea de la urne, Likud va obține 24 de locuri în Knesset, în timp ce partidul de opoziție de centru Yashar, condus de Gadi Eisenkot, va obține 22 de locuri.
Lipsa unui câștigător clar este în concordanță cu sondajele din ultimele săptămâni, care au prevăzut un rezultat electoral neconcludent. Acest lucru indică faptul că, în zilele și săptămânile următoare, partidele și liderii acestora vor negocia între ei în încercarea de a aduna suficient sprijin pentru a forma un guvern, eventual cu sprijinul partidelor conduse de minoritatea arabă, care, în general, nu s-au alăturat coalițiilor de guvernare.
Atât Netanyahu, cât și Eisenkot ar putea să-și declare victoria și să-i ceară președintelui Isaac Herzog să le acorde prioritate în formarea unui guvern, având în vedere că Netanyahu conduce cel mai mare partid, iar Eisenkot conduce cel mai mare bloc de formațiuni.
Însă rămâne deschisă și posibilitatea ca nici Netanyahu, nici adversarii săi să nu reușească să formeze o coaliție. În acest caz, Israelul ar putea organiza alegeri repetate, Netanyahu rămânând în funcția de prim-ministru interimar. Aceasta ar fi o repetare a perioadei 2019-2022, când țara a organizat cinci runde de vot, notează The Times of Israel.
Exit-pollul prezentat de Channel 12 vine în momentul în care Comisia Electorală Centrală a început numărarea voturilor. Comisia va furniza rezultatele oficiale pe parcursul nopții, iar rezultatele efective diferă adesea de proiecțiile sondajelor la ieșirea de la urne.
Pe locul al treilea, potrivit sondajului la ieșirea de la urne, se află partidul de opoziție B’Yachad, condus de fostul prim-ministru Naftali Bennett, cu 12 locuri, urmat de partidul Lista Comună, condus de arabi, cu 11 locuri.
Două partide mici, „Rezerviștii” (nealiniați) și „Poporul Israelului” (de dreapta), nu vor atinge, conform prognozelor, pragul minim de 3,25% din voturi necesar pentru a intra în Knesset, potrivit Channel 12.
Până la ora locală 20 fusese înregistrată o prezență la urne de 74,3%, cea mai mare din istoria măsurătorilor israeliene. Au votat peste 5,44 de milioane de cetățeni. Acesta este cel mai mare nivel înregistrat până la această oră după 1988.
Rămânerea la putere a prim-ministrului Benjamin Netanyahu reprezintă principala miză a alegerilor de marți, rivalii săi de centru promițând să inaugureze o nouă eră, dar va dura ceva timp până când se vor cunoaște rezultatele clare.
Când vom afla cine a câștigat
Este probabil ca acest lucru să se afle în câteva ore de la închiderea urnelor, dar ar putea dura zile sau chiar săptămâni până când situația se va clarifica.
Votarea a început la ora locală 7:00 (05:00 GMT) și s-a încheiat seara, la ora 22:00 (20:00 GMT), moment în care canalele de televiziune israeliene vor difuza sondaje la ieșirea de la urne, oferind primele indicii privind rezultatul. Apoi vor începe să sosească rezultatele alegerilor.
S-ar putea contura rapid o imagine clară, dar dacă niciun partid sau grup de partide nu deține o majoritate parlamentară clară, procesul ar putea dura mult mai mult.
Numărătoarea finală este așteptată să dureze până pe 30 octombrie, iar rezultatele oficiale ale alegerilor vor fi publicate oficial la o săptămână după alegeri, pe 4 noiembrie.
De ce este atât de complicat
Alegerile pentru Knesset, parlamentul unicameral israelian care are 120 de locuri, ar trebui să aibă loc o dată la patru ani, dar alegerile anticipate au fost frecvente.
Locurile din Knesset sunt alocate prin reprezentare proporțională listelor naționale ale partidelor, acestea trebuind să depășească un prag electoral de 3,25% din voturile la nivel național pentru a obține locuri.
La acest scrutin au participat 36 de liste electorale, sondajele recente indicând că o treime dintre ele ar urma să depășească pragul de 3,25% din voturi necesar accederii în parlament, astfel încât numărarea finală a voturilor și alocarea locurilor vor dura ceva timp.
Ce se întâmplă după publicarea rezultatelor
După finalizarea numărării voturilor, președintele Isaac Herzog se va consulta cu liderii partidelor pentru a afla pe cine doresc aceștia în funcția de prim-ministru, iar apoi îl va desemna pe candidatul pe care îl consideră cel mai în măsură să formeze un guvern.
Persoana desemnată are la dispoziție până la 42 de zile pentru a forma un guvern.
Niciun partid din Israel nu a obținut vreodată majoritatea absolută, astfel încât guvernele sunt formate dintr-o coaliție de partide, iar negocierile privind formarea unui cabinet durează adesea săptămâni întregi. Fiecare mandat din Knesset contează, iar partidele mici pot avea un impact major, devenind factori decisivi.
În cazul în care candidatul desemnat pentru postul de premier eșuează, pot avea și alții șansa să încerce. Dacă nu se formează niciun guvern, atunci se convoacă alegeri noi, iar actualul cabinet rămâne în funcție ca guvern interimar.
Cererea pentru prelungirea votului, respinsă
Partidul Likud, al premierului Benjamin Netanyahu, a anunțat marți că a depus o cerere de prelungire a orarului deschiderii secțiilor de votare, în contextul în care premierul israelian a încercat să-și mobilizeze electoratul în contextul alegerilor parlamentare extrem de disputate.
„Am depus o cerere vizând prelungirea orarului de votare. Votați doar pentru Likud!”, a scris partidul, pe canalul său de Telegram.
Și alte partide din tabăra lui Netanyahu s-au alăturat solicitării Likud cu privire la extinderea programului de vot. Partidul ultra-ortodox Shas, condus de Aryeh Deri, și formațiunea de dreapta Amcha Yisrael, condusă de Ofer Winter, au cerut o prelungire cu o oră, până la 23:00. Shas a spus că a solicitat acest lucru pentru a „preveni o situație în care cetățeni care așteaptă la coadă nu ar putea să voteze”.
Cu toate acestea, actualele reguli le permit cetățenilor să voteze după programul oficial de vot, cu condiția să ajungă la secția de votare până la ora 22:00.
În schimb, formațiunea principalului rival al lui Netanyahu a transmis că se opune cererii premierului israelian de prelungire a programului secțiilor de votare, estimând că aceasta ar putea servi drept pretext pentru a contesta ulterior legitimitatea scrutinului.
„Nu a survenit niciun incident excepțional ce ar justifica să se dea curs acestei cereri, al cărei obiectiv este de a se pregăti terenul pentru acuzații ce ar pune sub semnul întrebării integritatea scrutinului, prelungind astfel minciunile pe care Netanyahu nu încetează să le răspândească începând din această dimineață”, a afirmat Yashar, partidul lui Gadi Eisenkot.
„Netanyahu este panicat și pregătește terenul pentru a contesta rezultatele”, a afirmat Eisenkot, citat de agenția de presă iordaniană Petra.
În cele din urmă, Comisia electorală centrală a respins cererea de prelungire a programului de vot, pe care o făcuseră partidele din tabăra premierului Netanyahu.
Gadi Eisenkot a cerut electoratului să trimită acasă guvernul Netanyahu
Politicianul centrist Gadi Eisenkot, principalul rival al premierului Netanyahu în alegerile parlamentare din Israel, a lansat în cursul zilei un apel către conaționalii săi să trimită acasă ceea ce el a numit „cel mai rău guvern” din istoria acestei țări.
„Le cer tuturor cetățenilor israelieni să meargă la vot, să nu se lase descurajați de căldură sau de alte perturbări și să-și păstreze obiectivul în minte: înlocuirea din această seară a celui mai rău guvern pe care l-a cunoscut Israelul de la crearea statului”, a declarat fostul general al ieșirea dintr-un birou de votare din Herzliya, localitate situată la nord de Tel Aviv.
Eisenkot a promis că Israelul va cunoaște un nou stil de a face politică, mai responsabil, dacă tabăra sa va prelua puterea.
„Nu vom conduce Israelul prin divizări și panică, ci prin unitate și dragoste adevărată. Vom câștiga”, a promis politicianul israelian.
„Bate un vânt al schimbării în Israel și această schimbare intră în vigoare diseară la ora 10”, a spus el, potrivit Agerpres.
Netanyahu a denunțat „tentative de furt” și i-a atacat pe oponenții arabi israelieni
Benjamin Netanyahu și-a acuzat marți adversarii arabi israelieni, votând la scrutinul legislativ, că încearcă „să fure alegerile”, după ce i-a atacat pe tot parcursul campaniei electorale, a notat AFP.
Premierul israelian a susținut că „trei înalți oficiali” dintr-un partid predominant arab au fost arestați în sudul Israelului în posesia unor plicuri pline cu bani.
Autoritățile electorale au clarificat însă că aceste persoane, reținute în apropierea locuințelor lor, „nu se duseseră încă la secțiile de votare” și că este în desfășurare o anchetă.
La secția de vot, Netanyahu și-a îndemnat compatrioții să meargă la urne.
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Ce arătau sondajele înaintea votului
Aceste alegeri au avut loc pe fondul unor critici internaționale tot mai mari la adresa desfășurării războiului din Gaza, precum și a violențelor și extinderii coloniilor în Cisiordania ocupată sub cel mai de dreapta guvern din istoria Israelului.
Rezultatele vor fi urmărite cu atenție la nivel mondial, în contextul în care Netanyahu își intensifică din nou amenințările împotriva Iranului, riscând să escaladeze și mai mult un conflict ale cărui repercusiuni se resimt mult dincolo de Orientul Mijlociu.
Conform ultimelor sondaje, coaliția de dreapta și extremă dreapta a lui Netanyahu și principalul bloc de opoziție condus de fostul șef al armatei, centristul Gadi Eisenkot, erau la egalitate.
Dar niciuna dintre părți nu pare să obțină majoritatea de 61 de mandate din Knesset, ceea ce sugerează negocieri lungi după alegeri.
Urielle Brandler, care lucrează în domeniul imobiliar în Ierusalim, a spus, pentru AFP, că este „foarte, foarte stresată”. „Sunt unele dintre cele mai importante alegeri din istoria Israelului”, a spus femeia în vârstă de 58 de ani, care spera la „o schimbare în bine în toate domeniile”.
Alegeri cu miză majoră
Aproximativ 7,3 milioane de israelieni au fost chemați chemați să voteze, iar presa israeliană anticipa o prezență record la vot, reflectând importanța alegerilor.
Zeci de mii de expatriați s-au întors astfel în țară pentru a vota, iar minoritatea arabă israeliană, care reprezintă 20% din populație și spune că este mai discriminată ca oricând, este alimentată de un sentiment puternic anti-sistem.
Semn al polarizării extreme a societății israeliene de după 7 octombrie 2023, cele două blocuri prezintă aceste alegeri ca fiind existențiale, dar din motive diferite.
Netanyahu, în vârstă de 77 de ani, dintre care 19 petrecuți în fruntea guvernului – mai mult decât oricare dintre predecesorii săi ,- a căutat să-i convingă pe alegători că rămâne cel mai bine plasat pentru a asigura securitatea Israelului în ciuda eșecului de la 7 Octombrie, evidențiind loviturile date Hamas în Gaza și Hezbollah în Liban.
De asemenea, el a promis, în caz de victorie, că va „termina treaba” în Iran, în timp ce miniștrii săi de extremă-dreapta Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich au prezentat planuri de expulzare a palestinienilor din Gaza și din Cisiordania ocupată.
Zipporah Bennett, o pensionară în vârstă de 85 de ani care locuiește la Ierusalim, a spus că va vota pentru Netanyahu pentru că acesta „nu se teme să ia inițiativa” și pentru că are „susținerea guvernului american”, o referire la sprijinul acordat săptămâna trecută de președintele american Donald Trump.
Pentru adversarii săi, aceste alegeri erau cruciale pentru salvarea democrației israeliene, în contextul în care Netanyahu, judecat pentru acuzații de corupție, a atacat neobosit sistemul judiciar.
Fost șef de Stat Major, Eisenkot a desfășurat o campanie mai discretă decât actualul prim-ministru, concentrându-se pe o imagine de sobrietate și seriozitate și promițând să „reunească toți israelienii”.
Tabăra sa, care îi include pe foștii prim-miniștri Naftali Bennett și Yair Lapid, precum și pe politicienii veterani Avigdor Lieberman și Yair Golan, a promis în special că va crea o comisie de anchetă pentru a stabili responsabilitatea pentru eșecurile care au dus la atacurile din 7 Octombrie.
Horning, în vârstă de 39 de ani, care lucrează în domeniul tehnologiei la Tel Aviv, spera să se întoarcă pagina de la „războaiele, atacurile teroriste, toate aceste traume, cel mai mare scandal de securitate din istoria Israelului”.
„Merităm să avem o țară care (…) nu este urâtă de întreaga lume și care are grijă de cetățenii săi. Nu este cazul acum”, a spus el.