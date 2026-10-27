Israel – impasul indicat de primele exit-poll-uri. Așteptare febrilă în toată lumea privind rezultatul unor alegeri cu mare putere de simbol, decisive pentru Netanyahu

Israelul a organizat marți alegeri parlamentare, acestea fiind primele de după asaltul Hamas din 7 octombrie 2023, care a zguduit țara și a aruncat Orientul Mijlociu în haos, scriu Reuters, The Guardian și The Times of Israel.

Sfârșit actualizări live

Până la ora locală 20 fusese înregistrată o prezență la urne de 74,3%, cea mai mare din istoria măsurătorilor israeliene. Au votat peste 5,44 de milioane de cetățeni. Acesta este cel mai mare nivel înregistrat până la această oră după 1988.

Rămânerea la putere a prim-ministrului Benjamin Netanyahu reprezintă principala miză a alegerilor de marți, rivalii săi de centru promițând să inaugureze o nouă eră, dar va dura ceva timp până când se vor cunoaște rezultatele clare.

Când vom afla cine a câștigat

Este probabil ca acest lucru să se afle în câteva ore de la închiderea urnelor, dar ar putea dura zile sau chiar săptămâni până când situația se va clarifica.

Votarea a început la ora locală 7:00 (05:00 GMT) și s-a încheiat seara, la ora 22:00 (20:00 GMT), moment în care canalele de televiziune israeliene vor difuza sondaje la ieșirea de la urne, oferind primele indicii privind rezultatul. Apoi vor începe să sosească rezultatele alegerilor.

S-ar putea contura rapid o imagine clară, dar dacă niciun partid sau grup de partide nu deține o majoritate parlamentară clară, procesul ar putea dura mult mai mult.

Numărătoarea finală este așteptată să dureze până pe 30 octombrie, iar rezultatele oficiale ale alegerilor vor fi publicate oficial la o săptămână după alegeri, pe 4 noiembrie.

De ce este atât de complicat

Alegerile pentru Knesset, parlamentul unicameral israelian care are 120 de locuri, ar trebui să aibă loc o dată la patru ani, dar alegerile anticipate au fost frecvente.

Locurile din Knesset sunt alocate prin reprezentare proporțională listelor naționale ale partidelor, acestea trebuind să depășească un prag electoral de 3,25% din voturile la nivel național pentru a obține locuri.

La acest scrutin au participat 36 de liste electorale, sondajele recente indicând că o treime dintre ele ar urma să depășească pragul de 3,25% din voturi necesar accederii în parlament, astfel încât numărarea finală a voturilor și alocarea locurilor vor dura ceva timp.

Ce se întâmplă după publicarea rezultatelor

După finalizarea numărării voturilor, președintele Isaac Herzog se va consulta cu liderii partidelor pentru a afla pe cine doresc aceștia în funcția de prim-ministru, iar apoi îl va desemna pe candidatul pe care îl consideră cel mai în măsură să formeze un guvern.

Persoana desemnată are la dispoziție până la 42 de zile pentru a forma un guvern.

Niciun partid din Israel nu a obținut vreodată majoritatea absolută, astfel încât guvernele sunt formate dintr-o coaliție de partide, iar negocierile privind formarea unui cabinet durează adesea săptămâni întregi. Fiecare mandat din Knesset contează, iar partidele mici pot avea un impact major, devenind factori decisivi.

În cazul în care candidatul desemnat pentru postul de premier eșuează, pot avea și alții șansa să încerce. Dacă nu se formează niciun guvern, atunci se convoacă alegeri noi, iar actualul cabinet rămâne în funcție ca guvern interimar.

Cererea pentru prelungirea votului, respinsă

Partidul Likud, al premierului Benjamin Netanyahu, a anunțat marți că a depus o cerere de prelungire a orarului deschiderii secțiilor de votare, în contextul în care premierul israelian a încercat să-și mobilizeze electoratul în contextul alegerilor parlamentare extrem de disputate.

„Am depus o cerere vizând prelungirea orarului de votare. Votați doar pentru Likud!”, a scris partidul, pe canalul său de Telegram.

Și alte partide din tabăra lui Netanyahu s-au alăturat solicitării Likud cu privire la extinderea programului de vot. Partidul ultra-ortodox Shas, condus de Aryeh Deri, și formațiunea de dreapta Amcha Yisrael, condusă de Ofer Winter, au cerut o prelungire cu o oră, până la 23:00. Shas a spus că a solicitat acest lucru pentru a „preveni o situație în care cetățeni care așteaptă la coadă nu ar putea să voteze”.

Cu toate acestea, actualele reguli le permit cetățenilor să voteze după programul oficial de vot, cu condiția să ajungă la secția de votare până la ora 22:00.

În schimb, formațiunea principalului rival al lui Netanyahu a transmis că se opune cererii premierului israelian de prelungire a programului secțiilor de votare, estimând că aceasta ar putea servi drept pretext pentru a contesta ulterior legitimitatea scrutinului.

„Nu a survenit niciun incident excepțional ce ar justifica să se dea curs acestei cereri, al cărei obiectiv este de a se pregăti terenul pentru acuzații ce ar pune sub semnul întrebării integritatea scrutinului, prelungind astfel minciunile pe care Netanyahu nu încetează să le răspândească începând din această dimineață”, a afirmat Yashar, partidul lui Gadi Eisenkot.

„Netanyahu este panicat și pregătește terenul pentru a contesta rezultatele”, a afirmat Eisenkot, citat de agenția de presă iordaniană Petra.

În cele din urmă, Comisia electorală centrală a respins cererea de prelungire a programului de vot, pe care o făcuseră partidele din tabăra premierului Netanyahu.

Gadi Eisenkot a cerut electoratului să trimită acasă guvernul Netanyahu

Politicianul centrist Gadi Eisenkot, principalul rival al premierului Netanyahu în alegerile parlamentare din Israel, a lansat în cursul zilei un apel către conaționalii săi să trimită acasă ceea ce el a numit „cel mai rău guvern” din istoria acestei țări.

„Le cer tuturor cetățenilor israelieni să meargă la vot, să nu se lase descurajați de căldură sau de alte perturbări și să-și păstreze obiectivul în minte: înlocuirea din această seară a celui mai rău guvern pe care l-a cunoscut Israelul de la crearea statului”, a declarat fostul general al ieșirea dintr-un birou de votare din Herzliya, localitate situată la nord de Tel Aviv.

Eisenkot a promis că Israelul va cunoaște un nou stil de a face politică, mai responsabil, dacă tabăra sa va prelua puterea.

„Nu vom conduce Israelul prin divizări și panică, ci prin unitate și dragoste adevărată. Vom câștiga”, a promis politicianul israelian.

„Bate un vânt al schimbării în Israel și această schimbare intră în vigoare diseară la ora 10”, a spus el, potrivit Agerpres.

Netanyahu a denunțat „tentative de furt” și i-a atacat pe oponenții arabi israelieni

Benjamin Netanyahu și-a acuzat marți adversarii arabi israelieni, votând la scrutinul legislativ, că încearcă „să fure alegerile”, după ce i-a atacat pe tot parcursul campaniei electorale, a notat AFP.

Premierul israelian a susținut că „trei înalți oficiali” dintr-un partid predominant arab au fost arestați în sudul Israelului în posesia unor plicuri pline cu bani.

Autoritățile electorale au clarificat însă că aceste persoane, reținute în apropierea locuințelor lor, „nu se duseseră încă la secțiile de votare” și că este în desfășurare o anchetă.

La secția de vot, Netanyahu și-a îndemnat compatrioții să meargă la urne.

Ce arătau sondajele înaintea votului

Aceste alegeri au avut loc pe fondul unor critici internaționale tot mai mari la adresa desfășurării războiului din Gaza, precum și a violențelor și extinderii coloniilor în Cisiordania ocupată sub cel mai de dreapta guvern din istoria Israelului.

Rezultatele vor fi urmărite cu atenție la nivel mondial, în contextul în care Netanyahu își intensifică din nou amenințările împotriva Iranului, riscând să escaladeze și mai mult un conflict ale cărui repercusiuni se resimt mult dincolo de Orientul Mijlociu.

Conform ultimelor sondaje, coaliția de dreapta și extremă dreapta a lui Netanyahu și principalul bloc de opoziție condus de fostul șef al armatei, centristul Gadi Eisenkot, erau la egalitate.

Dar niciuna dintre părți nu pare să obțină majoritatea de 61 de mandate din Knesset, ceea ce sugerează negocieri lungi după alegeri.

Urielle Brandler, care lucrează în domeniul imobiliar în Ierusalim, a spus, pentru AFP, că este „foarte, foarte stresată”. „Sunt unele dintre cele mai importante alegeri din istoria Israelului”, a spus femeia în vârstă de 58 de ani, care spera la „o schimbare în bine în toate domeniile”.

Alegeri cu miză majoră

Aproximativ 7,3 milioane de israelieni au fost chemați chemați să voteze, iar presa israeliană anticipa o prezență record la vot, reflectând importanța alegerilor.

Zeci de mii de expatriați s-au întors astfel în țară pentru a vota, iar minoritatea arabă israeliană, care reprezintă 20% din populație și spune că este mai discriminată ca oricând, este alimentată de un sentiment puternic anti-sistem.

Semn al polarizării extreme a societății israeliene de după 7 octombrie 2023, cele două blocuri prezintă aceste alegeri ca fiind existențiale, dar din motive diferite.

Netanyahu, în vârstă de 77 de ani, dintre care 19 petrecuți în fruntea guvernului – mai mult decât oricare dintre predecesorii săi ,- a căutat să-i convingă pe alegători că rămâne cel mai bine plasat pentru a asigura securitatea Israelului în ciuda eșecului de la 7 Octombrie, evidențiind loviturile date Hamas în Gaza și Hezbollah în Liban.

De asemenea, el a promis, în caz de victorie, că va „termina treaba” în Iran, în timp ce miniștrii săi de extremă-dreapta Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich au prezentat planuri de expulzare a palestinienilor din Gaza și din Cisiordania ocupată.

Zipporah Bennett, o pensionară în vârstă de 85 de ani care locuiește la Ierusalim, a spus că va vota pentru Netanyahu pentru că acesta „nu se teme să ia inițiativa” și pentru că are „susținerea guvernului american”, o referire la sprijinul acordat săptămâna trecută de președintele american Donald Trump.

Pentru adversarii săi, aceste alegeri erau cruciale pentru salvarea democrației israeliene, în contextul în care Netanyahu, judecat pentru acuzații de corupție, a atacat neobosit sistemul judiciar.

Fost șef de Stat Major, Eisenkot a desfășurat o campanie mai discretă decât actualul prim-ministru, concentrându-se pe o imagine de sobrietate și seriozitate și promițând să „reunească toți israelienii”.

Tabăra sa, care îi include pe foștii prim-miniștri Naftali Bennett și Yair Lapid, precum și pe politicienii veterani Avigdor Lieberman și Yair Golan, a promis în special că va crea o comisie de anchetă pentru a stabili responsabilitatea pentru eșecurile care au dus la atacurile din 7 Octombrie.

Horning, în vârstă de 39 de ani, care lucrează în domeniul tehnologiei la Tel Aviv, spera să se întoarcă pagina de la „războaiele, atacurile teroriste, toate aceste traume, cel mai mare scandal de securitate din istoria Israelului”.

„Merităm să avem o țară care (…) nu este urâtă de întreaga lume și care are grijă de cetățenii săi. Nu este cazul acum”, a spus el.