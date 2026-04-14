„Poate fi chiar sfârșitul Sorin Grindeanu în fruntea PSD”

În câteva zile, aproape 5.000 de membri PSD vor decide dacă partidul își mai dorește să continue să guverneze alături de Ilie Bolojan. HotNews a discutat cu analistul politic Adi Zăbavă despre ce poate însemna pentru Sorin Grindeanu un eșec în ceea ce privește răsturnarea Guvernului Bolojan.

Adi Zăbavă spune că un eventual eșec al lui Sorin Grindeanu în încercarea de a-l debarca pe Ilie Bolojan din funcția de premier l-ar putea costa chiar poziția din fruntea PSD.

Adi Zăbavă este consultant politic cu peste 15 ani experiență în comunicare politică și PR, fiind implicat de-a lungul timpului în campanii electorale din Europa, Asia de Sud-Est, Africa sau America Centrală și de Sud. Începând din 2009, el a fost implicat în majoritatea campaniilor electorale din România, fie la nivel național, fie la nivel local. Zăbavă este absolvent al Masteratului de Comunicare Politică, Marketing Politic și Electoral din cadrul SNSPA.

Adi Zăbavă. Foto: Cristian Șuțu / Facebook

„Dacă Ilie Bolojan nu pleacă din fruntea Guvernului, în funcție de ceea ce se va întâmpla mai departe, nu știm exact acum scenariile, poate să fie capăt de drum pentru Sorin Grindeanu în fruntea PSD”, a explicat analistul în dialogul cu HotNews.

În acest moment, principalul scenariu luat în calcul de social-democrați pentru a forța plecarea premierului este retragerea miniștrilor din Guvern. Aceasta ar putea fi mișcarea, după referendumul intern, dacă membrii PSD decid că nu îl mai susțin pe Bolojan.

Zăbavă spune că, practic, PSD încearcă să pună presiune pe Guvern, pe PNL și pe Ilie Bolojan în principal.

„PSD ne anunță că de pe 20 aprilie încolo sau când își vor da demisia miniștrii, vom intra într-o perioadă de instabilitate politică și mai mare, dar fără să avem un deznodământ. Pare că PSD nu are un punct final în care își dorește să ajungă, dar testează diferite lucruri și încearcă să crească presiunea începând cu 20 aprilie. Vom intra într-o perioadă de instabilitate politică totală”, adaugă analistul.

Vor încerca să proiecteze vina asupra celuilalt

El spune că vom ajunge în punctul în care fiecare „jucător” va încerca să proiecteze vina crizei asupra celuilalt: de pe Ilie Bolojan va încerca probabil să evite votul de încredere din Parlament, pe partea cealaltă PSD nu va dori să ajungă la o moțiune de cenzură, să voteze o moțiune de cenzură.

„PSD spune că Ilie Bolojan, cu încăpățânarea sa, e de vină pentru criza politică în care se va fi aflat România. Iar Ilie Bolojan și PNL spun că PSD a generat această criză, așa cum au spus, s-au antepronunțat în celebra rezoluție luată în BPN”, explică Adi Zăbavă.

Rezoluția la care face referire a fost adoptată în urma unei ședințe a Biroului Politic Național al liberalilor din luna martie. „Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”, au transmis atunci liderii PNL.

Analistul a mai spus în dialogul cu HotNews că dacă PSD nu mai vrea să facă parte din acest Guvern, ar trebui „să voteze o moțiune de cenzură în Parlament, să o depună. Au numărul de semnături necesare, să voteze o moțiune de cenzură și atunci va cădea Guvernul”.

Miza PSD

HotNews l-a întrebat pe Adi Zăbavă ce schimbări crede că așteaptă social-democrații, în contextul în care nu vor să voteze sau să inițieze o moțiune de cenzură.

„În momentul de față, eu recunosc că nu-mi dau seama care sunt soluțiile finale pe diferite scenarii pe care PSD le ia în calcul. Mie mi se pare că PSD a ieșit șifonat în urma a ceea ce s-a întâmplat la buget și, fără doar și poate, Ilie Bolojan a ieșit cumva întărit”, consideră analistul.

„Dovadă că PNL a schimbat strategia. Din non-combatul anterior, pe care îl făceau cu brio, liberalii au schimbat strategia, fiind mai virulent în poziționarea împotriva PSD și spunându-le clar că nu există un guvern cu PNL fără Ilie Bolojan premier și cine face această criză să și-o asume”, a răspuns analistul.

El spune că probabil social-democrații speră că o parte din PNL, cea care astăzi este mai apropiată de PSD decât de Ilie Bolojan va reuși să facă masă critică și, implicit, o schimbare din interior a lui Ilie Bolojan. Sau că președintele Nicușor Dan va marșa la acest plan sub presiunea stabilității politice pe care a afirmat-o de la începutul mandatului.

„Deci cred că pun în aplicare un plan fără să știe deznodământul final, sperând că între timp vor atinge acest obiectiv, pentru că e clar că obiectivul este plecarea lui Ilie Bolojan, nu neapărat trecerea în opoziție, nu neapărat preluarea guvernării, obiectivul este plecarea lui Ilie Bolojan, dar dacă Ilie Bolojan nu pleacă, nu-mi dau seama ce-și dorește PSD pe mai departe”, adaugă analistul.

Consultarea, doar un exercițiu de imagine al lui Grindeanu

Adi Zăbavă spune că la consultarea internă a PSD trebuie să ne raportăm ca la un exercițiu de imagine menit să crească presiunea, să legitimeze decizia lui Grindeanu și nimic mai mult.

„«Uitați, am un întreg partid în spate, practic, care îmi spune același lucru, nu sunt eu, nu e doar conducerea, e un întreg partid». Dar de fapt e doar un exercițiu de imagine fără doar și poate cu deznodământ anunțat, care ar fi putut fi altul dacă strategia partidului era alta”, explică Zăbavă.

Tot el spune că dacă Ilie Bolojan nu va pleca din fruntea Guvernului în urma acestei mișcări a social-democraților, „poate fi capăt de drum pentru Sorin Grindeanu în fruntea PSD”.

„Dacă Ilie Bolojan iese cumva întărit și legitimat în fruntea unui Guvern minoritar sau sub orice altă formă din această situație. Sau PSD rămâne în continuare la guvernare forțat de diferite alte presiuni, tot cu Ilie Bolojan premier, atunci legitimitatea în fruntea partidului pentru Grindeanu ar fi știrbită, practic, nu ar mai exista. După părerea mea, Sorin Grindeanu nu este într-o poziție favorabilă astăzi în fruntea Partidului Social-Democrat. Și această poveste, 20 aprilie și după, poate fi chiar sfârșitul lui în fruntea PSD”.

Matematica parlamentară îl defavorizează pe Bolojan

Întrebat dacă, din punct de vedere politic, Ilie Bolojan ar avea nevoie de un vot de încredere în Parlament după retragerea miniștrilor PSD pentru a arăta că este susținut în continuare de o majoritate parlamentară, Adi Zăbavă spune că votul ar duce la „moartea strategiei PSD și victoria totală a lui Ilie Bolojan”.

„Dacă Ilie Bolojan s-ar duce în Parlament și ar lua un vot de încredere sub orice formă ar fi el, în ciuda faptului că PSD a anunțat că îl vrea plecat de la Palatul Victoria, atunci, cu siguranță, Sorin Grindeanu își face bagajele și pleacă din fruntea Partidului Social-Democrat și Ilie Bolojan își recâștigă funcția de premier și funcția de președinte al PNL”, adaugă analistul.

Totuși, spune el, matematic, Ilie Bolojan nu are avea cum să treacă de acest vot din Parlament.

Calculele HotNews arată că singura varianta ca Ilie Bolojan să treacă de votul de încredere, este să adune alte 52 de voturi, pe lângă cele 181 ale PNL, USR, UDMR și grupului Minorităților Naționale, ca să strângă 233 de voturi, adică minimul necesar ca Guvernul să rămână.

În contextul în care AUR și PSD au anunțat deja că nu vor susține un Guvern minoritar, cele 52 de voturi pentru continuarea guvernării fără social-democrați mai pot veni doar din partea parlamentarilor neafiliați, S.O.S România, PACE și POT, care au împreună 63 de voturi.