Podul Giurgiu-Ruse va fi închis circulației timp de 24 de ore. Măsură luată pentru reparații

Podul peste Dunăre va fi închis traficului în 4 noiembrie, în urma unor reparaţii majore, a anunţat joi Agenţia pentru Infrastructură Rutieră (RIA) din Bulgaria, informează agenția BTA.

Căile de rulare pentru trecerea autoturismelor vor fi restricţionate de la 9:00 A.M. la 9:00 P.M, iar cele pentru camioane grele de la 9:00 A.M. în 4 noiembrie până la 9:00 A.M. în 5 noiembrie.

RIA a raportat că stadiul actual al lucrărilor de construcţie la secţiunea de 320 metri în direcţia României face imposibilă trecerea vehiculelor în primele 12 ore după turnarea betonului, pentru a conecta îmbinarea dintre ultimele două secţiuni reparate. Aceasta va asigura o conectare solidă între panouri şi va spori rezistenţa betonului. Respectarea cerinţelor tehnologice în procesul de construcţie necesită oprirea completă a traficului.

În timpul opririi traficului, şoferii de camioane grele care se îndreaptă din Bulgaria spre România vor putea utiliza locurile de parcare şi zonele de odihnă din regiunile Ruse, Veliko Târnovo, Iambol şi Haskovo.

De când a început renovarea podului, în 10 iulie 2024, traficul a fost oprit pentru 24 de ore doar în martie 2025, pentru executarea unor activităţi similare, pe o altă secţiune a podului. În restul perioadei, toate lucrările de construcţii şi instalaţii au fost realizate în timpul zilei, fără oprirea traficului, operaţiunile fiind organizate şi desfăşurate astfel încât să permită vehiculelor să treacă în ambele direcţii pe secţiunea pe care nu se lucra.