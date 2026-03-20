Polemică după ce parlamentarii au dat bani de la buget pentru o asociație pro-viață. „E ireal” și „inadmisibil” / Cum explică politicienii

Un amendament propus de AUR și adoptat noaptea în Parlament, care alocă bani pentru asociația „Clujul pentru Viață”, a stârnit reacții critice și controverse. Centrul Filia și profesoara Oana Băluță au criticat măsura, care între timp a fost aprobată, la pachet cu tot bugetul de stat.

Amendamentul a fost susținut în plen, în jurul orei 02:00, de deputatul AUR Ilie-Alin Coleșa, după ce fusese respins în comisii, după cum a dezvăluit HotNews.

„Este vorba de alocarea unei sume de 25 de mii de lei, mai puțin de 5.000 de euro, pentru o asociație care într-adevăr sprijină material, dar și spiritual clujenii și nu numai, Clujul pentru Viață”, a spus deputatul.

Propunerea a fost adoptată cu 368 de voturi „pentru”, 23 „împotrivă”, 6 abțineri și 2 parlamentari care nu au votat, voturile favorabile venind de la parlamentari din toate partidele. Iar vineri era așteptat să fie reluat votul, ceea ce nu s-a mai întâmplat.

Centrul Filia, una dintre cele mai mari ONG-uri feministe, a criticat adoptarea amendamentului.

„Suntem revoltate și cerem liderilor de partid să reia votul și să nu acorde această sumă din banii bugetului de stat către o organizație care răspândește informații false despre avort, folosește un discurs jignitor și traumatizant prin care le blamează pe femeile care se confruntă cu sarcini nedorite”, a scris organizația, într-un mesaj pe Facebook.

„TOATE partidele au susținut acest amendament. Au fost doar 23 de voturi împotrivă, 6 parlamentari s-au abținut și doi nu au votat”, au transmis reprezentantele Centrului Filia.

Acestea au adăugat că este „inadmisibil ca banii din bugetul de stat să fie acordați unor organizații care luptă împotriva drepturilor femeilor și împotriva accesului nostru la servicii de îngrijire medicală”.

Și profesoara Oana Băluță, cercetătoare specializată în gen și politică și conferențiară la Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA a criticat votul, într-o postare pe Facebook:

„E ireal rezultatul votului. E ireal amendamentul, dar acesta este în ton cu schimbările tactice ale AUR în raport cu tema avortului”.

Băluță a invocat și raportul Human Rights Watch din 2025, atrăgând atenția asupra activității centrelor de criză de sarcină: „Citiți secțiunea despre centrele de criză de sarcină și tacticile de manipulare și dezinformare pe care le folosesc în activitatea lor cu fete și femei.”

Ce explicații dau politicienii

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut că nu a știut ce a votat, când a fost întrebat de jurnaliști. El a spus însă și de ce nu a fost reluat votul pentru a fi anulat amendamentul. „I-am întrebat pe colegi, iar informațiile care au venit dinspre Cluj sunt într-o formă contradictorie”.

De cealaltă parte, liderul AUR, George Simion, a spus că amendamentul nu este împotriva avortului: „Noi susținem dreptul femeii de a alege, dar ne poziționăm de partea vieții, nu a morții, așa că dacă putem susține psihologi care să ofere consiliere acelor mame, atunci o vom face”, a spus președintele AUR.