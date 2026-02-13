Poliția a oprit un pompier care mergea la același incendiu și l-a lăsat fără permis, în Galați. Cum explică IPJ

Un pompier voluntar a rămas fără permis şi a fost amendat cu peste 3.000 de lei după ce a fost oprit de un echipaj de poliţie, chiar în timp ce era în misiune. Polițiștii, care se îndreptau spre acelaşi incendiu, l-au sancționat pe motiv că maşina de pompieri nu i-a acordat prioritate, transmite Monitorul de Galați.

Cazul a avut loc pe 3 februarie, în comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi. Ambele maşini, autospeciala SVSU Drăguşeni şi poliţia, mergeau în acelaşi loc, la un incendiu care izbucnise la o casă din satul Căuești.

La jumătatea drumului, mașină de pompieri a fost ajunsă din urmă de un echipaj al poliției locale. Drumul era îngust, iar pompierul de la volan nu a putut să facă loc poliţiştilor, potrivit presei locale.

În acel moment, polițiștii l-au sancționat pe șofer pentru că nu a acordat prioritate echipajului și a folosit girofarul și sirena care nu erau autorizate.

Reacția IPJ Galați

După mediatizarea cazului, IPJ Galați a transmis un comunicat, în care prezintă motivele pentru care l-a sancționat pe pompier.

„La data de 3 februarie 2025, în jurul orei 15:30, un echipaj din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Rădeşti, care se deplasa la un eveniment în satul Căueşti, a depistat în trafic, pe DJ251J, un autoturism condus de un bărbat, de 56 de ani, din localitatea Drăguşeni, care circula dinspre localitatea Fundeanu către Căueşti”, a transmis IPJ Galați.

Poliția spune că șoferul „nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, şi ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliţie, jandarmerie sau ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanţă din 2024 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă”.

Astfel, bărbatul de 56 de ani a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 3.037,5 de lei şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Pompierul a contestat amenda.