Poliția britanică anunță măsuri stricte de securitate pentru vizita lui Trump, după uciderea aliatului său Charlie Kirk

Poliția britanică a anunțat luni că a luat în calcul „aproape orice scenariu” înaintea vizitei de stat pe care președintele american Donald Trump o va efectua în această săptămână, cu toate că mare parte a programului liderului de la Casa Albă urmează să aibă loc departe de ochii publicului, notează Reuters.

Trump sosește marți în Marea Britanie, la cea de-a doua sa vizită de stat, o premieră pentru un președinte american, unde va fi întâmpinat cu fastul tradițional al monarhiei britanice, inclusiv o plimbare cu caleașca și un banchet oficial.

Regele Charles îl va primi miercuri pe Donald Trump la Castelul Windsor. Vizita va continua joi la reședința de la țară a premierului Keir Starmer, Chequers.

Se așteaptă mulțimi numeroase la Windsor, iar protestatarii anti-Trump au anunțat că vor să își facă vocea auzită.

Vizita are loc după uciderea de săptămâna trecută a activistului de dreapta Charlie Kirk, un aliat apropiat al lui Trump, eveniment care a alimentat temerile privind o creștere a violenței politice în Statele Unite.

„Sunt foarte mulțumit că am pregătit o operațiune de securitate și ordine publică extrem de cuprinzătoare, care a luat în calcul aproape orice eventualitate”, a declarat jurnaliștilor adjunctul șefului poliției Thames Valley, Christian Bunt.

Întrebat dacă asasinarea lui Kirk a influențat modul de organizare a securității pentru vizită, Bunt a precizat că planurile sunt revizuite permanent.

„În mod firesc, am revizuit totul împreună cu colegii noștri de la serviciile secrete pentru a ne asigura că toată lumea este mulțumită de stadiul pregătirilor, și așa este”, a declarat el.

Bunt a precizat că va exista o prezență semnificativă și foarte vizibilă a poliției, însă a refuzat să spună câți ofițeri vor fi mobilizați.

Spațiul aerian de deasupra Windsor și Chequers va fi închis, iar echipe specializate vor fi pregătite să intervină în cazul unor proteste, a adăugat el.

„Este important de subliniat că atât vizita de stat de la Windsor, cât și întâlnirea de la Chequers vor avea loc pe domenii private, astfel că nu va exista un element deschis publicului”, a mai spus Bunt.

Donald Trump va face o vizită de stat în Marea Britanie, la invitația Regelui Charles

Președintele american a declarat luna trecută că este de acord să se întâlnească cu Charles după ce premierul britanic Keir Starmer i-a înmânat o scrisoare din partea monarhului, în Biroul Oval.

Donald Trump va fi primul lider politic ales din epoca modernă care este primit în două vizite de stat de către un monarh britanic.

Trump a fost primit de Regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham pentru o vizită de stat de trei zile în iunie 2019, în timpul primului său mandat, prilej cu care a fost primit în privat de suverană și de Charles, care atunci era moștenitorul coroanei.

Vizitele anterioare ale lui Trump în Marea Britanie au atras proteste de amploare, vizita sa de lucru din 2018 a dus la cheltuieli de peste 14 milioane de lire sterline, întrucât au fost mobilizați 10.000 de ofițeri din toată țara.