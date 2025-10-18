Autoritățile au permis intrarea în anumite locuințe din blocurile afectate de explozia din Rahova pentru recuperea de bunuri

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Tudor Pană

Mai mulți locatori din blocul afectat de explozie au primit accept să intre în imobil pentru a ridica bunuri, bani și chiar și animale de companie lăsate în urmă după tragedia de ieri, a precizat directorul general adjunct în cadrul Poliţiei Capitalei, chestor de poliţie Marius Andrei, citat de Agerpres.

„Până aseară târziu, după intervenţia specializată a forţelor abilitate, a structurilor abilitate, s-a reuşit intrarea în anumite locuinţe, menţionez anumite locuinţe din blocurile afectate, creând posibilitatea cetăţenilor de a-şi lua bunurile necesare, sume de bani şi chiar animale de companie”, a declarat sâmbătă chestorul de poliție.

După explozie, autoritățile au dispus evacuarea completă a celor 108 apartamente din bloc, în care locuiau circa 400 de persoane, întrucât imobilul are risc de prăbușire.

„În cursul serii am reuşit să facem activităţi de identificare a tuturor persoanelor care au avut nevoie de cazare şi împreună cu structurile abilitate am reuşit să transportăm aceste persoane către locurile de cazare puse la dispoziţie de către autorităţile publice locale. Vreau să vă asigurăm că suntem prezenţi în stradă în continuare pentru siguranţa cetăţenilor şi pentru sprijinirea structurilor abilitate”, a adăugat el.

Explozia din Rahova

Trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite în explozia produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, în Sectorul 5 din Capitală. Dintre răniții internați în spitalele bucureștene, mai mulți au arsuri severe, iar doi au fost operați, potrivit Ministerului Sănătății și reprezentanților Spitalului de Urgenţă Floreasca.

Una dintre persoanele rănite în explozie care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, aflată în stare critică și intubată, a fost transportată la o clinică din Austria, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență.