Un rănit în explozia din Rahova, transportat acum la o clinică în Austria. Bărbatul are arsuri severe

O persoană rănită în explozia din blocul de pe Calea Rahovei din București, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, aflată în stare critică și intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență.

„Astfel, ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, organizează în aceste momente transferul pacientului către un spital din Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate. Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării”, a transmis DSU.

Este vorba despre unul dintre cei șase pacienți care au fost internați la Spitalul Universitar de Urgență București. Un pacient de 53 de ani, care are arsuri severe și este intubat. Autoritățile anunțaseră anterior că în cazul acestuia s-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate

Trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite în explozia produsă vineri într-un bloc bucureștean din cartierul Rahova.

Sursă foto: Dreamstime.com