Poliția din India a sfătuit vedetele de la Bollywood să evite locurile publice

Poliția indiană le-a recomandat actorilor cunoscuți de la Bollywood să evite participarea la adunări de amploare, vizitarea locurilor publice și interacțiunea cu fanii în zone aglomerate, după ce un actor a fost împușcat luna trecută în Mumbai, au relatat marți publicațiile locale, citate de Reuters.

Poliția din Mumbai a emis această recomandare ca măsură de precauție, pe fondul reapariției preocupărilor legate de securitatea vedetelor de la Bollywood în oraș. Informația a fost dezvăluită pentru presa locală de un ofițer superior de poliție care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Actorul Tiger Shroff a fost împușcat și rănit după ce trei bărbați au deschis focul asupra mașinii sale, în timp ce acesta pleca de la un teren de fotbal din Mumbai, capitala financiară și a divertismentului din India.

Cei trei presupuși atacatori au fost arestați după câteva zile, iar alte opt persoane, despre care se presupune că ar avea legătură cu complotul, au fost reținute ulterior, potrivit surselor din poliție.

Polițiștii din India suspectează că atacul asupra actorului are legătură cu crima organizată

Aceasta investighează dacă atacul are legătură cu o grupare infracțională care a fost asociată în trecut cu alte atacuri vizând personalități de la Bollywood.

Incidentul a determinat poliția și echipele private de securitate care îi protejează pe actori să reevalueze, la scară mai largă, măsurile de securitate pentru vedetele de la Bollywood.

De atunci, măsurile sporite de securitate au devenit vizibile și în timpul aparițiilor publice ale vedetelor de cinema. Actorul veteran Amitabh Bachchan, de exemplu, și-a salutat fanii în fața reședinței sale din Mumbai din spatele unui geam de protecție, după cum arată imaginile publicate pe rețelele de socializare și în presa locală.

Amitabh Bachchan meets his fans every Sunday outside his bungalow, but after the firing incident involving Tiger Shroff, Big B seems to have become quite nervous. Now, he is meeting his fans from inside a protective glass enclosure. 😶 https://t.co/fmCbB7t1FE — Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) November 1, 2026

Industria Bollywood are o lungă istorie în ceea ce privește atacurile grupărilor de crimă organizată, incidentele, cererile de extorcare și amenințările întinzându-se pe parcursul a peste trei decenii.

Numeroase vedete de prim rang angajează agenți de pază înarmați și echipe de securitate care le asigură protecția non-stop, unele dintre acestea beneficiind și de protecție din partea poliției, oferită de autorități în funcție de evaluarea nivelului de risc la care sunt expuse.