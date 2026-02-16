Poliția franceză a descins la Institutul Lumii Arabe din Paris pentru a ridica documente privind posibile legături cu Jeffrey Epstein

Poliția franceză a efectuat luni percheziții la Institutul Lumii Arabe din Paris în cadrul unei anchete care îl vizează pe Jack Lang, fostul director al instituției și un fost ministru al culturii, și legăturile acestuia cu finanțistul răposat Jeffrey Epstein, au declarat procurorii citați de Reuters.

Parchetul Național Financiar al Franței (PNF) a precizat într-un comunicat că Institutul Lumii Arabe se numără printre mai multe locații vizate de percheziții.

Procurorii de la Paris au deschis luna aceasta o anchetă preliminară care îi vizează pe Lang și pe fiica sa Caroline, sub suspiciunea de fraudă fiscală. Anunțul a venit în urma publicării unui nou lot de documente legate de dosarul Epstein în Statele Unite.

Lang, care a fost ministru al culturii în timpul fostului președinte socialist François Mitterrand, a demisionat luna aceasta de la conducerea Institutului Lumii Arabe, instituție pe care o conducea din 2013.

El a afirmat că nu avea cunoștință despre infracțiunile comise de Epstein, deși a purtat corespondență cu acesta între 2012 și 2019, la 11 ani după ce finanțatorul fusese condamnat pentru racolarea unei minore în scopuri de prostituție. Epstein a murit în detenția autorităților americane în 2019.

Institutul, aflat sub tutela Ministerului francez de Externe, a declarat că nu poate comenta imediat acțiunea poliției.

Jack Lang, fotografiat în februarie 2026, în timpul unei conferințe de presă în care și-a prezentat bilanțul la conducerea Institutului Lumii Arabe din Paris, FOTO: Charlotte Siemon / AFP / Profimedia Images

Fostul șef al Institutului Lumii Arabe a negat ferm că ar fi primit bani de la Epstein

Atât Jack, cât și Caroline Lang au negat în repetate rânduri orice faptă ilegală și faptul că ar fi primit beneficii financiare de la Epstein. Avocatul lor, Laurent Merlet, a declarat luna aceasta pentru postul francez BFMTV că „nu a existat niciun transfer de fonduri” de la Epstein sau asociați ai acestuia către clienții săi.

Reuters amintește că repercusiunile publicării a milioane de documente noi legate de cazul Epstein s-au resimțit în întreaga Europă. Sâmbătă, procurorii din Paris au constituit o echipă dedicată pentru a analiza dosarele, în coordonare cu Parchetul Financiar și cu poliția națională.

Biroul a precizat că analizează mai multe posibile cazuri care decurg din documentele Epstein.

Unul dintre acestea îl vizează pe diplomatul francez Fabrice Aidan, despre care se susține că ar fi transferat documente ale Organizației Națiunilor Unite către Epstein.

Aidan, care a lucrat la ONU din iulie 2006 până în aprilie 2013, a respins acuzațiile prin intermediul avocatului său.