Legăturile cu Jeffrey Epstein zguduie din nou lumea politică. Demisii la nivel înalt și rumoare după ce guvernul SUA a publicat milioane de documente noi

Una dintre fișele pe care autoritățile americane le-au avut pe numele lui Jeffrey Epstein, FOTO: Jon Elswick / AP / Profimedia Images

Departamentul Justiției de la Washington a publicat peste 3 milioane de pagini din investigațiile privind finanțistul Jeffrey Epstein, inclusiv videoclipuri, fotografii și emailuri care au stârnit un nou val de interes legat de relațiile acestuia cu președintele Donald Trump, cu fostul președinte Bill Clinton, dar și numeroase alte persoane influente din politică, diplomație, tehnologie și finanțe, arată CNN.

Milioanele de documente publicate vineri din dosarele Jeffrey Epstein au dezvăluit detalii fără precedent despre relațiile sale, însă perspectiva ca sistemul juridic american să poată oferi victimelor sale o formă de dreptate pare să se îndepărteze și mai mult.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a spus duminică, în emisiunea „State of the Union”, că nu vor exista alte urmăriri penale legate de controversele din jurul lui Epstein, infractorul sexual condamnat care a murit în închisoare în august 2019.

„Trebuie să separăm aceste două lucruri: faptul că există dosarele Epstein și întrebarea dacă există cineva acolo pe care îl putem urmări penal”, a declarat Blanche în emisiunea difuzată de CNN. „Există multă corespondență. Sunt multe emailuri. Sunt multe fotografii. Sunt multe fotografii îngrozitoare care par să fi fost făcute de domnul Epstein sau de persoane din anturajul său. Dar asta nu ne permite neapărat să urmărim penal pe cineva”, a adăugat procurorul.

Dosarul Epstein a provocat noi scandaluri în Marea Britanie

Noile documente au amplificat și problemele din jurul familiei regale britanice, după ce prim-ministrul Sir Keir Starmer a declarat că fostul prinț Andrew ar trebui să depună mărturie în fața Congresului SUA cu privire la legăturile sale de lungă durată cu Epstein. În fotografii nedatate, fratele regelui Charles al III-lea apare aplecat peste o femeie sau o fată aflată pe podea.

Imagini cu fostul prinț Andrew în dosarele Epstein, FOTO: Jon Elswick / AP / Profimedia

Andrew Mountbatten-Windsor, așa cum este cunoscut acum, după ce regele Charles i-a retras titlurile regale încă din octombrie anul trecut, de asemenea din cauza relațiilor cu Epstein, a negat toate acuzațiile la adresa sa și a declarat că nu a văzut niciodată nimic care să i se pară suspect atunci când se afla în preajma finanțistului american.

Baronul Peter Mandelson, unul dintre cei mai cunoscuți și reputați diplomați britanici, a anunțat, în schimb, că se va retrage din politică și și-a anunțat demisia din Partidul Laburist al premierului Starmer, după publicarea noii serii de documente.

Acestea sugerează că Epstein ar fi virat 75.000 de dolari în conturi asociate politicianului britanic în perioada 2003-2004. Mandelson neagă ferm acuzațiile, afirmând că nu are cunoștință de aceste tranzacții din perioada mandatului său de deputat și că veridicitatea actelor americane este incertă.

Sir Keir Starmer îl demisese în septembrie pe Mandelson din funcția de ambasador al Marii Britanii la Washington, după ce emailuri scurse în presă au demonstrat că îi trimisese mesaje de susținere lui Epstein în 2008, după ce au apărut primele acuzații împotriva finanțistului. Acesta a fost condamnat atunci la 18 luni de închisoare pentru racolarea unui minor, însă documentele arată că relațiile sale cu persoane influente din SUA și alte țări au continuat și după condamnarea respectivă.

Noile documente au produs rumoare și în Slovacia

Dacă legăturile lui Mandelson cu Epstein erau deja cunoscute, noul set de documente a provocat un cutremur politic în Slovacia, ducând la demisia lui Miroslav Lajcak, un fost ministru de externe al țării care în prezent ocupa funcția de consilier al premierului Robert Fico.

Potrivit unui schimb de sms-uri din 2018, consultat de BBC, Epstein îi promitea femei lui Lajcak, pe atunci şef al diplomaţiei slovace, într-o discuţie pe un ton lejer.

După ce Epstein i-a trimis o imagine, care nu poate fi văzută în dosar, Lajcak i-a răspuns: „De ce nu mă inviți și pe mine la jocurile astea? Aș lua fata «MI»”.

„Cine n-ar face-o?”, i-a răspuns Epstein prin SMS. „Le poți avea pe amândouă, nu sunt posesiv. Și pe surorile lor”. Mai târziu în conversație, Epstein poate fi văzut rugându-l pe șeful diplomației slovace să-i ceară ministrului rus de externe Serghei Lavrov să-i facă rost de un tricou cu acesta și Vitali Ciurkin, un ambasador rus la ONU care murise în anul precedent.

„Îți iei tricoul. Apoi îți iei fetele”, scrie Epstein, iar Lajcak a fost de acord. Epstein i-a spus apoi: „Nu glumesc, și surorile lor înoată amândouă în piscină”.

„Nu e corect!”, i-a răspuns Lajcak.

„Deși toate sunt sub 30. Deci. Probabil prea tinere pentru tine”, a adăugat Epstein. „Sau ar trebui să spun sub 50”.

„Nu fi răutăcios”, i-a răspuns șeful diplomației slovace, adăugând: „Nu știi cum sunt eu în acțiune”.

Robert Fico a declarat în weekend că sfătuitorul său, care a „negat şi respins categoric” acuzaţiile, a demonstrat că este un „mare diplomat” și a demisionat.

Miroslav Lajcak și Robert Fico, FOTO: Jakub Kotian / TASR / Profimedia

Ce a spus Donald Trump

Sâmbătă, președintele Donald Trump a susținut că documentele nou publicate îl ajută, el afirmând că acestea dezvăluie o „conspirație”, după ce Epstein i-a cerut sfaturi jurnalistului și scriitorului Michael Wolff, în urma unui articol din Miami Herald care prezenta zeci de femei ce declarau că au fost victimele abuzurilor finanțistului. „Mă gândesc ce ar face Trump”, i-a scris Epstein lui Wolff.

Președintele a spus că „nu am văzut eu însumi, dar mi s-a spus de niște oameni foarte importanți că nu doar că mă exonerează, ci este exact opusul a ceea ce sperau oamenii”.

Președintele SUA este menționat de sute de ori în noile documente. Trump a avut o relație de prietenie cu Epstein, dar afirmă că aceasta s-a încheiat cu mulți ani în urmă și că nu a avut cunoștință de infracțiunile sexuale comise de acesta.

Printre noile documente se află o listă întocmită anul trecut de FBI cu acuzații formulate la adresa lui Trump de către persoane care au sunat la linia națională de sesizări a Centrului pentru Operațiuni privind Amenințările (Threat Operation Center) din SUA. Multe dintre acestea par să se bazeze pe ponturi neverificate primite de agenție și au fost făcute fără dovezi. Lista include numeroase acuzații de abuz sexual formulate împotriva lui Trump, Epstein și a altor personalități de prim rang. Trump a negat constant orice faptă ilegală în legătură cu Epstein și nu a fost acuzat de nicio infracțiune de către victimele lui Epstein.

Întrebați despre cele mai recente acuzații, atât Casa Albă, cât și Departamentul Justiției au indicat un pasaj dintr-un comunicat de presă care a însoțit noul lot de documente.

„Unele dintre documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste la adresa președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020”, a declarat Departamentul Justiției al SUA. „Ca să fie clar, aceste afirmații sunt nefondate și false, iar dacă ar fi avut măcar o fărâmă de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite ca arme politice împotriva președintelui Trump”.

Brett Ratner, regizorul noului film documentar despre Prima Doamnă Melania Trump, apare, de asemenea, într-o fotografie din dosare, îmbrățișând o tânără. Ratner, cunoscut pentru regizarea filmelor „Rush Hour” și „X-Men: The Last Stand”, poate fi văzut stând pe o canapea lângă Epstein și două femei ale căror identități au fost estompate.

Înainte de filmul „Melania”, Ratner nu mai semnase nicio altă producție din 2017 încoace, cariera sa năruindu-se după ce mai multe femei, inclusiv actrițe cunoscute ca Olivia Munn, au formulat acuzații de agresiune sexuală la adresa sa.

Brett Ratner with Epstein and a teenage girl.



Brett Ratner with our First Lady at the premiere of the Melania movie, which he directed.#TrumpEpsteinCoverup pic.twitter.com/4mdPatA5sT — Pennywise🤡 (@Hkyadav359776) February 1, 2026

Bill Gates, Richard Branson și Elon Musk, menționați și ei în noul set de documente

Într-unul dintre emailurile lui Epstein, scris în stilul unei însemnări de jurnal, infractorul sexual condamnat a scris că l-a ajutat pe Bill Gates să achiziționeze medicamente „pentru a face față consecințelor relațiilor sexuale cu fete ruse” și că i-a facilitat întâlniri amoroase cu femei căsătorite.

Într-un alt email, Epstein l-a criticat pe Gates pentru că a ales să „ignore și să renunțe la prietenia noastră dezvoltată” de-a lungul a șase ani. El l-a acuzat pe Bill Gates că l-a abandonat pentru a-și păstra reputația. Într-unul dintre emailurile din 2013, Epstein a mai scris că „Melinda și Bill au fost prinși într-o dispută conjugală severă”. Nu este clar dacă Epstein i-a trimis vreodată aceste e-mailuri lui Bill Gates.

În urma publicării noilor documente, un reprezentant al lui Bill Gates a catalogat afirmațiile ca fiind „complet false”. „Aceste afirmații – venite din partea unui mincinos – sunt absolut absurde și complet false. Singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu a avut o relație continuă cu Gates și cât de departe ar merge pentru a-l prinde în capcană și a-l defăima”, a transmis reprezentantului lui Bill Gates.

Bill Gates alături de o femeie a cărei identitate a fost ascunsă, în una din fotografiile publicate anterior de Congresul SUA în legătură cu dosarul Epstein. Foto: AFP / Profimedia

Anterior, într-un interviu acordat în 2021 la CNN, Bill Gates a calificat relația sa cu infractorul sexual drept „o greșeală imensă”.

Documentele includ, de asemenea, schimburi de emailuri între miliardarul Elon Musk şi Epstein, între 2012 şi 2013, în care cei doi încercau să stabilească momentul în care antreprenorul ar fi urmat să facă o vizită pe Little St James, insula privată a lui Epstein. Niciuna dintre aceste discuţii nu pare să fi dus, în cele din urmă, la o vizită, din cauza unor probleme logistice.

În noiembrie 2012, Epstein i-a trimis lui Musk un email în care îl întreba „Câte persoane veţi fi pentru elicopterul spre insulă?”. „Probabil doar Talulah şi cu mine. În ce zi/noapte va fi cea mai nebună petrecere pe insula ta?”, a răspuns Musk, într-o aparentă referire la actrița Talulah Riley, soția sa de atunci.

Musk a revenit cu un alt email pe 25 decembrie, ca răspuns la un mesaj al lui Epstein care îl încuraja să vină în vizită şi îi punea la dispoziţie elicopterul. „Ai vreo petrecere în plan?”, întreba Musk. „Anul acesta am lucrat până la limita raționalului, așa că, odată ce copiii mei se vor întoarce acasă după Crăciun, vreau să mă distrez la petrecerile din St Barts sau din altă parte și să mă relaxez. Apreciez invitația, dar o experiență liniștită pe o insulă este exact opusul a ceea ce caut”, a scris Musk.

Documentele au dezvăluit și relația de prietenie dintre Jeffrey Epstein și miliardarul britanic Richard Branson, cofondatorul Virgin Group.

Într-un email trimis lui Epstein în septembrie 2013, Branson scria: „Mi-a făcut mare plăcere să te văd ieri. (…) Dacă ajungi prin zonă, aș fi încântat să ne revedem. Cu condiția să-ți aduci haremul!”.

Soții Clinton, de asemenea în dificultate din cauza dosarului Epstein

CNN amintește, totodată, că săptămâna aceasta Camera Reprezentanților, camera inferioasă a legislativului american, este așteptată să decidă dacă Bill și Hillary Clinton au sfidat Congresul pentru refuzul lor de a răspunde unei citații pentru a depune mărturie privind posibile legături cu Epstein. Avocații familiei Clinton susțin că aceștia sunt vizați pe nedrept și au numit citațiile comisiei „nule și inaplicabile din punct de vedere juridic”. Unii democrați au votat alături de republicanii din comisie pentru moțiunea de acuzare a lor de sfidare.

Documente publicate anterior, în decembrie, includeau fotografii anterior necunoscute cu Bill Clinton și Epstein împreună, precum și imagini cu fostul președinte stând fără cămașă într-un jacuzzi cu o persoană pe care un oficial al Departamentului Justiției a descris-o drept „victimă” a abuzurilor sexuale comise de Epstein.

Fostul președinte american Bill Clinton, într-o altă fotografie din dosarul Epstein, FOTO: Sipa USA / ddp USA / Profimedia Images

Setul de documente include comunicări frecvente între Ghislaine Maxwell, cea mai apropiată colaboratoare a lui Epstein, și membri ai echipei lui Clinton între 2001 și 2004. În această perioadă, Bill Clinton a călătorit împreună cu staff-ul său cu avionul privat al lui Epstein de cel puțin 16 ori, potrivit unei analize CNN.

Un purtător de cuvânt al lui Clinton a declarat în repetate rânduri că fostul președinte a rupt legăturile cu Epstein înainte ca finanțistul să fie acuzat de solicitare de prostituție în 2006 și că nu știa nimic despre crimele sale. Clinton a negat, de asemenea, că ar fi vizitat vreodată insula privată a lui Epstein, unde au avut loc majoritatea infracțiunilor acestuia.