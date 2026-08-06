Poliția germană a arestat un ucrainean pentru că pregătea sabotaje la o fabrică de armament

Poliția germană a arestat un cetățean ucrainean suspectat că ar fi spionat o companie de armament din Bavaria în scopul de a comite acte de sabotaj în numele unui serviciu de informații străin, potrivit unui comunicat publicat joi și citat de AFP.

Există „suspiciuni puternice” că suspectul, în vârstă de 33 de ani, ar fi realizat „înregistrări video” ale fabricii de armament în luna iunie „în vederea pregătirii unor acte de sabotaj”, se spune în comunicatul comun al Parchetului din München și al poliției din landul Turingia, unde a fost arestat duminică ucraineanul.

În calitate de „low-level agent” (agent de nivel inferior), bărbatul ar fi transmis aceste imagini comanditarului său, care acționa în numele serviciilor de informații ale unei puteri străine, precizează autoritățile.

Acestea nu au precizat despre ce țară este vorba, dar în septembrie 2025, autoritățile germane au lansat o campanie de informare prin care avertizau că Rusia recrutează online „agenți de unică folosință”.

Germania este în stare de alertă

Suspectul se află în arest preventiv într-un penitenciar bavarez.

Ancheta este condusă de un nou centru național însărcinat cu coordonarea apărării împotriva „atacurilor hibride”, care a fost inaugurat în iunie.

Germania este în alertă maximă în fața intensificării acestor operațiuni de destabilizare, sabotaj și spionaj pe teritoriul său, dintre care majoritatea sunt atribuite Rusiei.

Ministrul german de Interne a avertizat cu privire la „o nouă dimensiune a pericolului” pentru țară, evocând un posibil „scenariu de atac hibrid” după descoperirea unei drone explozive la aeroportul din Leipzig, un nod logistic cheie pentru NATO și pentru transportul de echipamente militare și civile către Ucraina.

Berlinul susține activ Kievul încă de la începutul invaziei ruse din 2022.