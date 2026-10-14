Poliția germană a confiscat un robot controlat de la distanță care a pipăit o adolescentă, la Koln

Poliţia germană a deschis o anchetă împotriva a doi adolescenţi acuzaţi că au controlat un robot care a pipăit o fată de 16 ani pe o stradă din Köln, landul Renania de Nord-Westfalia, relatează BBC.

Poliţia din Köln a anunțat că a confiscat robotul roşu şi auriu care „a apucat-o pe fată de fese și a efectuat mișcări de împingere în acea zonă”, înainte ca aceasta să ţipe şi să se îndepărteze.

Proprietarul robotului, în vârstă de 16 ani, şi prietenul său, de 19 ani, au transmis incidentul în direct pe reţelele sociale, potrivit poliției.

Dispozitivul înalt de 120 de centimetri s-a apropiat de fată din spate în timp ce aceasta se afla împreună cu prietenii săi, sâmbătă, în jurul miezului nopţii. Fata se afla în faţa unui fast-food din apropierea centrului oraşului când a avut loc incidentul, a precizat Poliţia din Renania de Nord-Westfalia, într-un comunicat pe Facebook.

„Poliția judiciară investighează în prezent modul în care funcționa robotul la momentul incidentului și dacă cineva îi controla în mod deliberat mișcările. Ofițerii au confiscat robotul și două telefoane mobile aparținând suspecților. Poliția judiciară face cercetări sub suspiciunea de hărțuire sexuală”, a precizat poliția germană.