Poliția germană a reținut un suspect după atacurile asupra rețelei electrice din mai multe landuri. Care este motivul presupus al sabotajelor

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt (CSU), a declarat recent că seria de atentate pare să fie un caz de „terorism climatic” comis de un singur autor.

Poliția germană a reținut un bărbat de 48 de ani, suspectat că ar fi comis o serie de atacuri asupra rețelei electrice a țării, au declarat marți procurorii.

Suspectul, identificat drept Daniel V. în conformitate cu normele germane privind protecția datelor personale, a fost reținut în apropierea centralei electrice din Weisweiler, la aproximativ 50 de kilometri vest de Köln, potrivit Reuters.

Anterior, autoritățile primiseră o scrisoare prin care se revendica responsabilitatea pentru atacurile asupra substațiilor electrice din trei landuri germane.

Poliția a declarat că suspectul avea asupra sa dispozitive explozive în momentul arestării și că nu a opus rezistență. De asemenea, ofițerii au descoperit în apropiere un cort care conținea alte încărcături explozive.

Atacuri asupra mai multor stații electrice

Săptămâna trecută, persoane necunoscute au comis acte de sabotaj împotriva unor stații electrice din Bergheim, lângă Köln, și din Jänschwalde, în landul Brandenburg.

Ulterior, au fost găsite indicii privind alte atacuri planificate și în Dormagen și în Weisweiler. Câteva zile mai târziu, poliția a anunțat că cauttă un bărbat care ar fi responsabil de actele de sabotaj.

În ultimele zile au fost făcute publice scrisori de revendicare care conțin informații detaliate despre modul de operare al suspectului.

Se presupune că acesta ar fi încercat, în mai multe locuri, să arunce cu rachete de fabricație proprie un fir subțire peste liniile de înaltă tensiune, provocând astfel un scurtcircuit.

În cel puțin două cazuri a reușit: în Bergheim, la vest de Köln, un scurtcircuit a paralizat timp de câteva zile mai multe blocuri ale unei centrale electrice, iar la substația Turnow-Preilack din Brandenburg au avut loc două scurtcircuite.

Autoritățile invocă un caz de „terorism climatic”

Conform informațiilor furnizate de poliție, luni a fost găsită o altă scrisoare de revendicare lângă Weisweiler, împreună cu mai multe dispozitive de lansare pentru încărcături explozive artizanale.

Conform informațiilor publicate de Die Zeit, suspectul, Daniel V., nu s-a remarcat niciodată prin extremism, dar ar fi întrerupt contactul cu mai mulți membri ai familiei sale în urmă cu aproximativ un an.

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt (CSU), a declarat recent că seria de atentate pare să fie un caz de „terorism climatic” comis de un singur autor.

În scrisorile de revendicare se menționează, printre altele, că producerea de energie electrică din combustibili fosili este „o crimă”.

În toate cele trei landuri afectate, cărbunele mai este folosit pentru producția de energie electrică.