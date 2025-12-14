„Politica voastră toarnă foc pe gazul antisemitismului”. Premierul Israelului cere măsuri după atacul terorist din Sydney

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, după atacul mortal de la o sărbătoare evreiască din Sydney, că îl avertizase pe omologul său australian că politicile țării alimentează antisemitismul, scriu Reuters și AFP.

Cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte aproape 30 au fost rănite, duminică, când bărbați înarmați au deschis focul la o sărbătoare evreiască de pe plaja Bondi din Sydney, în ceea ce poliția australiană și oficialii țării au descris drept un atac terorist.

Premierul israelian a spus că a fost vorba despre o „crimă cu sânge rece”.

„În urmă cu trei luni i-am scris prim-ministrului australian că politica voastră toarnă gaz pe focul antisemitismului”, a declarat Benjamin Netanyahu, referindu-se la o scrisoare pe care i-a trimis-o lui Anthony Albanese în august, în urma anunțului făcut de Canberra cu privire la recunoașterea Palestinei.

„Antisemitismul este un cancer care se răspândește atunci când liderii tac și nu acționează”, a adăugat Netanyahu, în timpul unui discurs televizat pe care l-a susținut în sudul Israelului.

„Trebuie să înlocuiți slăbiciunea cu acțiune”, a mai afirmat el.

Jillian Segal, trimisul special al guvernului federal pentru combaterea antisemitismului în Australia, a solicitat o reacție națională similară cu cea care a urmat masacrului de la Port Arthur din 1996.

După împușcăturile de la Bondi, el a adus în discuție incidentul în care 35 de persoane au fost ucise și multe altele rănite într-un atac armat în masă în zona turistică istorică din sud-estul Tasmaniei. Acest incident a dus la elaborarea unor legi stricte privind controlul armelor și la crearea unui fond comunitar substanțial pentru victime.

„Un moment întunecat pentru națiunea noastră”

Vicepremierul Australiei, Richard Marles, a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiile îndoliate de atacul terorist de pe plaja din Sydney.

„Este un moment întunecat pentru națiunea noastră. Gândurile mele în această seară sunt alături de toate persoanele afectate de incidentul terorist de la Bondi, inclusiv familiile și cei dragi ai celor care au fost uciși, precum și curajoșii australieni care nu au ezitat să se arunce în pericol”, a spus oficialul.