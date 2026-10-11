Polițist din echipa de asalt a SAS, atacat cu cuțitul în timpul intervenției, în București / Imagini de la misiune

Un bărbat care amenințase că-și face rău a atacat cu cuțitul un polițist din echipa de intervenție de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale chemată să-l salveze. Pentru a-l imobiliza, un polițist a tras spre el cu muniție neletală. Bărbatul a fost rănit în zona abdomenului, anunță duminică Poliția Capitalei.

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, în Sectorul 3 al Capitalei.

„Polițiștii Secției 13 Poliție, împreună cu polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei, inclusiv negociatorul și echipa de asalt, au intervenit la o adresă din Sectorul 3 al Municipiului București, pentru gestionarea unei situații de risc și prevenirea unei posibile autovătămări”, a anunțat Poliția Capitalei.

Alerta la poliție a fost dată de familia bărbatului, după ce acesta i-a transmis fostei soții un mesaj prin care spunea că își va face rău.

„Polițiștii s-au deplasat de urgență la adresa indicată, unde au constatat că bărbatul se afla în interiorul apartamentului și refuza să deschidă ușa și să coopereze cu forțele de ordine. Având în vedere indiciile privind riscul unei posibile autovătămări și refuzul persoanei de a coopera, a fost solicitat sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei, fiind mobilizate echipa de asalt și de negociatori”, a precizat Poliția Capitalei.

Bărbatul a fost împușcat cu muniție neletală

Negociatorul a inițiat dialogul cu bărbatul, în încercarea de a detensiona situația. Întrucât acesta a refuzat în continuare să deschidă ușa, polițiștii au decis să intre cu forța în locuință.

„În momentul pătrunderii, bărbatul a atacat cu un cuțit un polițist din cadrul echipei de asalt, aflat în prima linie a dispozitivului de intervenție. În aceste împrejurări, pentru oprirea atacului și imobilizarea persoanei în condiții de siguranță, după ce aceasta nu s-a supus somațiilor, un polițist a făcut uz de armamentul din dotare, cu muniție neletală, de tip cauciuc, fiind executat un foc asupra bărbatului, care a suferit leziuni în zona abdomenului”, a mai precizat Poliția Capitalei.

Imagini cu momentul când trupele SAS au intrat în locuință și ce a urmat au fost publicate de Poliția Capitalei:

Ulterior, bărbatul a fost imobilizat, iar echipajul medical aflat la fața locului i-a acordat îngrijiri medicale, acesta fiind ulterior transportat la spital pentru evaluare și tratament de specialitate.

„Potrivit informațiilor medicale disponibile, leziunile suferite nu i-au pus viața în pericol, bărbatul aflându-se în afara oricărui pericol. După externare, urmează să fie internat într-o unitate medicală de specialitate”, a precizat poliția.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, împreună cu polițiștii Secției 13 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.