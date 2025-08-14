Polițiste sub acoperire au ieșit la jogging pentru a-i prinde pe bărbații care hărțuiesc femei pe stradă. Rezultat: 18 arestări

Proiectul pilot dintr-un comitat britanic, Surrey, are drept scop educarea și descurajarea infractorilor. Potrivit autorităților citate de The Guardian, polițistele sub acoperire au început să fie claxonate și hărțuite verbal în mai puțin de zece minute de când au început să alerge.

Autoritățile britanice din Surrey au trimis polițiste sub acoperire pentru a face jogging, în încercarea de a-i prinde pe bărbații care hărțuiesc femeile pe stradă, operațiunea soldându-se cu 18 arestări pentru infracțiuni precum hărțuire, agresiune sexuală și furt.

Inspectorul Jon Vale, responsabilul pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor din Surrey, a spus că hărțuirea femeilor pe stradă este „prea frecventă” și că chiar polițistele aflate în afara orelor de serviciu se confruntă cu acest comportament.

El a citat un sondaj care arată că aproape jumătate dintre alergătoarele dintr-o zonă a acestui comitat aleg să nu raporteze hărțuirea la poliție.

Deși nu este o infracțiune penală specifică, hărțuirea verbală escaladează uneori în infracțiuni sexuale mai grave.

Scopul operațiunii a fost acela de a descuraja infractorii

Proiectul pilot al poliției din Surrey, care a durat o lună, a implicat polițiste în civil care s-au oferit să alerge în echipament sportiv, cu unități specializate din apropiere gata să intervină în cazul în care ar fi fost hărțuite.

Ofițerii în uniformă colaborează, de asemenea, cu grupuri comunitare pentru a împărtăși informații despre activitatea forțelor de ordine în combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor.

Vale a declarat pentru postul LBC că scopul operațiunii a fost acela de a descuraja infractorii. „Una dintre polițistele noastre a fost claxonată în mai puțin de 10 minute, apoi un alt vehicul a încetinit, (șoferul) claxonând și făcând gesturi doar 30 de secunde mai târziu – atât de frecvent se întâmplă acest lucru”, a spus el.

„Momentul în care cineva încetinește, se uită fix, strigă, chiar dacă nu este întotdeauna un act infracțional, poate avea un impact enorm asupra vieții de zi cu zi a oamenilor și împiedică femeile să facă activități simple, precum alergarea. Trebuie să ne întrebăm: «Această persoană va escalada situația? Este un agresor sexual?» Vrem să gestionăm acest risc din timp”, a spus el.

Inspectorul a precizat că ofițerii au intervenit de mai multe ori după hărțuirea verbală a polițistelor în civil, în general prin educarea persoanelor respective cu privire la comportamentul antisocial.

„În cazul recidiviștilor sau al comportamentelor mai grave, vom urmări cu fermitate toate rezultatele justiției penale. Recunoaștem că aceasta este o preocupare importantă pentru femei și fete și vom continua să patrulăm traseele de alergare”, a spus oficialul.

Realitatea cotidiană a femeilor

Polițista Abby Hayward, care a lucrat sub acoperire, a declarat că experiența ei reflectă realitatea cotidiană a femeilor.

„Acest comportament este fie un precursor al unui act mai grav, fie este ignoranță și poate fi remediat. Aici intervine rolul nostru: să oprim potențialii recidiviști sau să ajutăm oamenii să înțeleagă că ceea ce fac nu este în regulă”, a spus ea.

Cotidianul The Telegraph notează că operațiunea și-a găsit și critici.

Uniunea pentru Libertatea de Exprimare a afirmat că proiectul pilot este un „experiment socio-psihologic bizar” și a spus că ofițerii ar trebui să se concentreze pe aplicarea legilor existente și pe prevenirea infracțiunilor grave, cum ar fi numeroasele atacuri cu cuțit și furturile care au loc în Marea Britanie.

Totuși, alte zone din țară au început să ia măsuri similare.

Poliția metropolitană a trimis polițiști care s-au alăturat grupurilor dintr-un club de alergare pentru femei din Londra, ca răspuns la îngrijorările legate de hărțuirea acestora.

Un studiu realizat anul trecut de Universitatea din Manchester a constatat că mai mult de două treimi dintre femeile chestionate în nord-vestul Angliei au fost victime ale hărțuirii în timp ce alergau, inclusiv amenințări, abuz verbal și aruncarea de obiecte în ele.

Femeile au declarat cercetătorilor că nu mai raportează abuzurile la poliție, deoarece acestea au devenit „un fenomen cotidian”.