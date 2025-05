Politolog, după victoria lui Nicușor Dan: „Iarăși am salvat sistemul! Dar de partea cealaltă erau GRU, FSB și Putin”

„Nu există doar o Românie, cum nu există doar o diasporă, dar a noastră e cea a luminii”, a scris luni profesoara de științe politice Alina Mungiu-Pippidi, într-un text publicat pe site-ul România curată, în care le mulțumește românilor pentru votul de la scrutinul de duminică, adică celor „care au salvat țara și Europa”.

„Sigur că suntem o alianță eterogenă – că de partea cursului european au fost (Traian) Băsescu, (Klaus) Iohannis, Emil Constantinescu, SRI, SIE, etc. Iarăși am salvat sistemul!”, afirmă politologul, subliniind faptul că „de partea cealaltă erau GRU (cea mai mare agenție de informații externe a Rusiei, n.r.), FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, n.r.) și (Vladimir) Putin”.

În articolul său, intitulat „Victoria societății deschise” (aparentă referire la titlul celebrei cărți a filosofului neoliberal Karl Raimund Popper – „Societatea deschisă și dușmanii ei”), Alina Mungiu-Pippidi aduce în prim-plan episodul bucuriei din noaptea de duminică spre luni, când cifrele îl dădeau câștigător pe Nicușor Dan în fața liderului AUR, George Simion, iar românii au ieșit să celebreze în stradă, în fața parcului Cișmigiu, victoria candidatului independent.

„Fără cordoane de poliție, cu acces la oamenii aleși, cu transparență, nu populism”, punctează profesoara de științe politice.

Ce mai afirmă Alina Mungiu-Pippidi:

„ Ați văzut cum George Simion era singur pe scările enorme, goale, ale palatului ceaușist Casa Poporului, pentru că nu dăduse dreptul nici presei acreditate la Parlament să se apropie de el, și ajunsese doar el cu o mână de fideli și un sondaj făcut de bătăușul lui Victor Ponta, Mirel Palada, neacreditat de nimeni, să îl dea la 50%, când a primit știrea înfrângerii? Așa e când închizi – asta e societatea de bodyguarzi, de mercenari, de șuți, de echipe ale morții. Ești singur în ea. Că i-ai închis afară pe toți ceilalți.

Să mulțumim românilor care au salvat țara și Europa, studenți, pensionari, muncitori, medici, artiști, profesori, ziariști, antreprenorii mei din Roma care au dus muncitori, chelneri și grădinari la vot ca să arătăm că diaspora nu e lumpendiaspora, că și-au păstrat pe cursul cel bun copiii, țara și Europa.

Dar de partea cealaltă erau GRU, FSB și Putin. Prima oară când a trebuit să ne mobilizăm contra generalului Chelaru, omul pe care Simion voia să îl facă ministrul Apărării, a fost în 1998, când mai mulți ofițeri cu simpatii pro-Milosevoc s-au organizat contra statului! Nu am avut de ales nici de data asta. Nu că Simion era neapărat agent rus- dar rușii voiau să câștige el. Nu merita să aflăm de ce.

În societatea deschisă orice e posibil cât ușa rămâne deschisă, cât nimeni nu e expulzat, cât acționăm pe bază de transparență, de știință, de drept universal, putem corecta tot ceea ce nu ne-a plăcut, și avem destule de corectat, dacă ne asociem, dacă știm ce vrem, dacă e încă permis să ai o voce, să existe mai multe voci, și toate vocile raționale. Nu există doar o Românie, cum nu există doar o diasporă, dar a noastră e cea a luminii.

Și așa cum am spus și făcut de 30 de ani, cât e o societate deschisă putem lumina treptat pe toată lumea, dar nu dacă spunem că nu trebuie luminați cei care aprobă tortura, discriminarea, cred că soarele se învârte în jurul Pământului și că suverană e o majoritate temporală (și temporară) și nu legea universală, pe care umanitatea a zidit-o în convenții ale drepturilor omului aflate la temelia oricărei constituții.”

Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat luni că a centralizat datele din toate secțiile de votare, în urma scrutinului prezidențial de duminică.

Potrivit acestora, primarul Capitalei, Nicușor Dan, candidat independent, a obținut, în turul al doilea, un număr de 6.168.642 voturi (53,6%), iar contracandidatul său, liderul AUR, George Simion – 5.339.053 de voturi (46,4%).

Într-un discurs susținut duminică noapte în centrul Bucureștiului, Nicușor Dan le-a mulțumit susținătorilor săi, subliniind că victoria aparține celor care au crezut că România se poate schimba în direcția corectă.

„E victoria voastră, e victoria a mii și mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România poate să se schimbe în direcția corectă. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile astea. Pentru că o să avem împreună lucruri de traversat. Dar ce ați făcut voi, ca societate, săptămânile acestea a fost extraordinar. Ați făcut campanie, ați vorbit cu apropiații voștri, v-ați confruntat uneori cu valuri de ură și ați avut curajul să mergeți înainte. E victoria voastră”, le-a spus Nicușor Dan celor prezenți în fața Parcului Cișmigiu, pe bulevardul Elisabeta.

„România începe de mâine o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și, așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România”, a mai spus Nicușor Dan, în discursul său, în fața mulțimii entuziasmate de oameni care s-au adunat să sărbătorească victoria lui.