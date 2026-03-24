INTERVIU „O operațiune pe mai multe niveluri”. Politologul Cristian Pîrvulescu, despre mesajele transmise de PNL și USR către PSD / „Cadoul” pe care PSD riscă să-l facă

Ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților pentru dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, la Palatul Parlamentului din București, 19 martie 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin

PNL și USR încearcă să-și recupereze „imaginea” după scandalul pe legea bugetului, consideră politologul Cristian Pîrvulescu, care a comentat pentru HotNews semnalele transmise de cele două partide către PSD. Într-un dialog cu HotNews, el a afirmat că mutarea PNL-USR crește costurile politice PSD în cazul unei moțiuni de cenzură și a explicat și ce se poate întâmpla dacă PSD votează o moțiune de cenzură.

USR și PNL au avut ședințe separate luni seara, însă la finalul acestora cele două partide au ieșit fiecare cu o decizie similară: dacă PSD va crea o criză guvernamentală prin răsturnarea actualului Guvern, atunci nici PNL, nici USR, nu vor mai negocia un viitor guvern cu social-democrații.

În această situație, practic PNL și USR transmit un mesaj clar celor de la PSD: ori cu noi, ori cu AUR. Dacă PSD votează o moțiune de cenzură în Parlament împotriva Guvernului Bolojan, atunci singura variantă a social-democraților pentru formarea unei viitoare majorități rămân cei de la AUR, pentru că doar cu UDMR nu ar strânge voturile necesare.

HotNews a discutat cu politologul Cristian Pîrvulescu pentru a înțelege care pot fi motivele nevăzute ale deciziilor din PNL și SUR și care mai sunt acum variantele care rămân pe masa social-democraților.

Miza reală a PNL și USR pare să fie și construirea treptată a unui pol de dreapta în jurul premierului Ilie Bolojan, consideră Cristian Pîrvulescu.

Politologul Cristian Pîrvulescu

„Un semnal preventiv menit să crească costurile politice pentru PSD”

– HotNews: Ce înseamnă această decizie aproape identică din partea PNL și USR, venită în aceeași zi?

– Cristian Pîrvulescu: Declarațiile simultane ale celor două partide reprezintă o operațiune pe mai multe niveluri. În primul rând, e o încercare de recuperare a imaginii după o cedare reală la Buget, prezentată public drept o decizie rațională și chibzuită în interesul stabilității politice într-un context geopolitic dificil.

În al doilea rând, un semnal preventiv menit să crească costurile politice pentru PSD în cazul unei tentative de schimbare a premierului sau de declanșare a unei crize.

În al treilea rând, o întărire a unui narativ deja sedimentat în spațiul public, în care orice mișcare a social-democraților e citită ca destabilizare, nu ca negociere legitimă în cadrul coaliției.

„Cadoul electoral” pe care PSD riscă să-l facă celor de la PNL și USR

– Încearcă PNL și USR să limiteze posibilitatea unei moțiuni de cenzură din partea PSD și astfel să-i izoleze oarecum pe social-democrați în propria coaliție?

– Moțiunea de cenzură nu e un instrument pe care PSD îl poate folosi împotriva propriului guvern fără a-și asuma public responsabilitatea distrugerii coaliției. PNL și USR nu încearcă atât să blocheze un mecanism formal, cât să facă prețul politic al acestuia prohibitiv pentru PSD.

Dacă reușesc să sedimenteze imaginea unui PSD izolat și destabilizator, orice pas al social-democraților spre o moțiune devine automat o confirmare a acelui narativ – și un cadou electoral pentru celelalte două partide.

Principalul scenariu, dacă PSD votează o moțiune de cenzură

– Să luăm scenariul picării Guvernului cu voturile PSD. Ce urmează practic mai departe? Fără o alianță a PNL și USR cu PSD, rămân două variante: ori face PSD alianță cu AUR, ori fac PNL și USR alianță cu AUR. Sau credeți că va fi posibil un Guvern minoritar?

– În cazul absolut ipotetic al unei Moțiuni de Cenzură reușite cu votul PSD scenariul cel mai probabil nu e nici un guvern minoritar stabil, nici o alianță clară și asumată, ci o logică de tip Prima Republică italiană – coaliții reconfigurate permanent, aceiași actori în combinații diferite, guverne succesive fără o majoritate coerentă.

Guvernul minoritar e fragil prin definiție, iar o alianță explicită cu AUR are costuri reputaționale asimetrice pentru toți actorii tradiționali, nu doar pentru PSD, care, de altfel, privește AUR mai degrabă ca pe un competitor incomod decât ca pe un partener natural.

„Miza reală a PNL și USR”

Dincolo de gestionarea crizei imediate, miza reală a PNL și USR pare a fi construirea treptată a unei platforme comune în jurul lui Ilie Bolojan, care să fie funcțională pentru alegerile din 2028. Actuala coaliție e astfel nu doar un aranjament de guvernare, ci și un laborator de fuziune politică pe termen mediu.

– Vedeți vreo șansă ca PSD să rămână pe dinafară și PNL și USR să facă o alianță, fie și măcar pentru un Guvern minoritar, cu AUR?

– Șansele sunt limitate, dar nu inexistente. O astfel de formulă ar fi profund inconfortabilă pentru USR, a cărui bază electorală e explicit incompatibilă cu AUR, și costisitoare pentru PNL, care ar trebui să justifice o astfel de apropiere față de partenerii externi.

Mai mult, AUR însuși are mai puțin de câștigat din legitimarea instituțională decât din rolul de forță de presiune din opoziție. Dacă un astfel de guvern s-ar contura totuși, ar fi prezentat ca o soluție tehnică, nu ca o alianță politică, iar durata sa ar fi prin definiție limitată. Scenariul e mai degrabă unul de rezervă pentru a menține presiunea asupra PSD.

De ce amână PSD o decizie privind guvernarea

– PSD s-a consultat ieri și a decis să se consulte din nou peste o lună. Atunci vor decide dacă rămân la guvernare și în ce formulă. De ce credeți că amână PSD atât de mult acest moment al consultării finale în partid?

– Pentru că amânarea este ea însăși o formă de putere. Pauza de Paște oferă o lună PSD – timp suficient să observe cum evoluează situația în PNL și care va fi dinamica internă a coaliției. Înseamnă și menținerea permanentă a unei amenințări difuze asupra partenerilor.

PSD știe că incertitudinea lucrează în favoarea sa și atât PNL, cât și USR sunt obligați să rămână în gardă, eventual să facă concesii preventive și să evite escaladările. În plus, o decizie prematură ar închide opțiuni care rămân deocamdată deschise, inclusiv obținerea unor condiții mai bune pentru o eventuală renegociere a protocolului de coaliție.

Va schimba coaliția protocolul de guvernare?

– Se discută la nivel politic posibilitatea revizuirii protocolului de guvernare, pentru a impune reguli mult mai clare. Credeți că ar ajuta asta actuala coaliție?

– Modificarea protocolului ar ajuta oarecum marginal, dar în niciun caz nu structural funcționarea reală a coaliției. Protocoalele formale funcționează doar atunci când există deja un nivel minim de încredere între parteneri. Ele nu pot crea cooperare acolo unde aceasta lipsește.

Într-o coaliție în care raporturile de forță se negociază episodic și în care fiecare actor optimizează pe termen scurt, reguli mai clare riscă să devină mai degrabă instrumente de acuzare reciprocă decât de coordonare.

Mai mult, un protocol revizuit fără un mecanism credibil de arbitraj riscă să rămână o simplă bucată de hârtie. Singura situație în care revizuirea ar conta cu adevărat ar fi dacă toate părțile ar accepta că prețul încălcării acordului e mai mare decât beneficiul. Dar nimic din dinamica actuală nu sugerează că s-a ajuns într-un asemenea moment.