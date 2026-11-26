În timp ce în România reforma administrativ-teritorială este discutată în termenii numărului de primării, consilii județene și bugetari care ar trebui să dispară, Polonia a pornit de la o cu totul altă întrebare: la ce distanță de cetățean trebuie luată fiecare decizie pentru ca banul public să fie cheltuit cât mai eficient? Răspunsul a schimbat profund arhitectura statului polonez.

În dimineața zilei de 1 ianuarie 1999, Polonia avea o altă hartă administrativă decât în seara precedentă. Din cele 49 de voievodate – unități administrative comparabile, până la un punct, cu județele românești – mai rămăseseră 16. Numeroase orașe își pierduseră statutul de capitală regională.

Dar reforma poloneză mai conține ceva: În loc să simplifice administrația prin eliminarea unui întreg etaj birocratic, polonezii au introdus un nivel administrativ suplimentar. Statul urma să funcționeze mai bine nu neapărat pentru că avea mai puține instituții, ci pentru că acestea aveau alte atribuții, alte surse de finanțare și altă relație cu puterea centrală.

Povestea merită spusă în România, unde discuțiile despre reorganizarea administrativă revin periodic, aproape întotdeauna pe fondul unor dificultăți bugetare.

Sursa hărți: OECD

Înainte de a schimba harta, au schimbat relația dintre stat și cetățean

Povestea începe în 1990, imediat după căderea comunismului. Polonia moștenise un stat puternic centralizat, în care autoritățile teritoriale funcționau, în esență, ca prelungiri ale puterii de la Varșovia.

Guvernul a decis că primul lucru care trebuie schimbat nu este numărul unităților administrative, ci autonomia acestora.

În martie 1990 a fost adoptată noua legislație privind administrația locală. În mai au avut loc alegeri locale, iar în ianuarie 1991 au intrat în vigoare noi reguli de finanțare. Municipalitățile au dobândit patrimoniu, bugete și capacitate proprie de decizie.

Problema regionalizării a fost lăsată pentru mai târziu. Aveau să treacă nouă ani până la definitivarea arhitecturii administrative, arată profesorul Paweł Swianiewicz într-un studiu dedicat Poloniei, și publicat de Banca Mondială în 2006.

A doua reformă: 49 de regiuni erau prea multe. Dar câte ar fi fost suficiente?

Harta administrativă a Poloniei fusese modificată în 1975 de regimul comunist. Acesta fragmentase teritoriul în 49 de voievodate relativ mici și eliminase nivelul intermediar al districtelor.

Noua reformă trebuia să rezolve două probleme economice. Regiunile erau prea mici pentru a coordona proiecte majore de infrastructură și dezvoltare, iar anumite servicii publice depășeau capacitatea unei singure municipalități.

Sub guvernul premierului Jerzy Buzek, reorganizarea a intrat în linie dreaptă în 1998. Dar, ca în orice țară în care geografia administrativă înseamnă și geografia puterii politice, lucrurile s-au complicat.

Au fost discutate variante cu 12, 16 și 22 de regiuni. Orașele care riscau să-și piardă statutul de capitală regională aveau motive să se opună: odată cu instituțiile administrative, puteau pierde locuri de muncă, influență politică și importanță economică, mai scrie Banca Mondială într-o lucrare.

Soluția finală a fost un compromis cu 16 regiuni. În trasarea granițelor s-a ținut cont atât de legăturile economice dintre localități, cât și de identitatea istorică a acestora.

Un exemplu documentat de OECD este regiunea Opole, cu aproximativ un milion de locuitori la vremea respectivă, a cărei păstrare a fost justificată inclusiv prin prezența minorității germane.

Polonezii au înțeles că o hartă administrativă perfectă din punct de vedere matematic nu este neapărat una funcțională din punct de vedere social.

Logica economică este relativ simplă. O localitate poate administra eficient iluminatul stradal, dar nu are neapărat dimensiunea sau resursele necesare pentru a administra un spital performant. Un district poate gestiona un spital, dar nu este neapărat suficient de mare pentru a coordona dezvoltarea unei rețele regionale de transport.

În economie, fenomenul este cunoscut sub denumirea de economii de scară. Unele servicii devin mai ieftine pe beneficiar și mai performante atunci când sunt furnizate unei populații mai numeroase.

Altele funcționează mai bine tocmai pentru că decizia este luată aproape de beneficiar.

Reforma poloneză a încercat să găsească dimensiunea administrativă potrivită pentru fiecare categorie de servicii.

Au separat puterea politică de administrația guvernamentală

Un alt element interesant al modelului polonez este că fiecare regiune are două centre de autoritate, cu responsabilități diferite.

Există un reprezentant al Guvernului, numit voievod, care veghează, printre altele, la respectarea legislației naționale. Dar există și un executiv regional, condus de o persoană aleasă de adunarea regională.

Primul reprezintă statul central. Al doilea conduce dezvoltarea economică a regiunii.

Mai important, cele trei niveluri ale administrației descentralizate nu se subordonează ierarhic între ele. Fiecare are propriul domeniu de responsabilitate.

Diferența este importantă. Autonomia locală nu înseamnă doar să muți biroul unui funcționar din capitală într-un oraș de provincie, ci să muți și dreptul de a lua decizii.

Banii au urmat atribuțiile. De ce descentralizarea fără descentralizare fiscală este o iluzie

Să presupunem că Guvernul decide să transfere către o primărie administrarea unui spital. Primăria primește clădirea, angajații și responsabilitatea plății salariilor, dar nu primește venituri suplimentare.

Din perspectiva statului central, cheltuiala a dispărut din propriul buget. Din perspectiva cetățeanului, problema nu s-a rezolvat. A fost doar mutată.

Reforma poloneză a încercat să evite această capcană printr-o combinație de venituri fiscale locale, cote din impozitele naționale și transferuri bugetare.

Totodată, au fost utilizate mecanisme de echilibrare financiară, pentru ca regiunile și municipalitățile mai sărace să poată furniza servicii publice rezonabile chiar dacă baza lor de impozitare era redusă.

Sistemul nu a eliminat dependența autorităților locale de bugetul central. Districtele au rămas, în particular, mai dependente de finanțarea centrală decât municipalitățile.

Adevărata descentralizare poate fi măsurată nu doar prin procentul din cheltuielile publice efectuate de autoritățile locale, ci și prin libertatea acestora de a decide cum sunt utilizați banii.

Reforma administrativă a devenit un instrument de dezvoltare economică

Când Polonia a intrat în Uniunea Europeană, în mai 2004, noua arhitectură administrativă funcționa deja de peste cinci ani.

Regiunile aveau structuri de conducere, capacitate de planificare, bugete și experiență administrativă. Acestea puteau identifica proiecte de dezvoltare care depășeau granițele unei municipalități, notează OECD.

Începând cu perioada de programare europeană 2007–2013, rolul regiunilor în gestionarea fondurilor comunitare a crescut considerabil.

Un drum care traversează mai multe localități, o rețea regională de transport sau dezvoltarea unui parc industrial nu pot fi planificate eficient dacă fiecare primar urmărește exclusiv interesele propriei comunități.

Regionalizarea a oferit un cadru instituțional în care asemenea proiecte puteau fi coordonate.

Nu înseamnă că reforma administrativă explică singură succesul economic al Poloniei, arată o analiză a Fondului Monetar. Dar reprezintă una dintre schimbările instituționale care au susținut dezvoltarea țării.

Au economisit polonezii bani? Întrebarea la care răspunsul nu este atât de simplu

Ar fi tentant să spunem că eliminarea a 33 de voievodate a produs automat economii uriașe. Numai că o asemenea concluzie nu poate fi susținută fără o evaluare contrafactuală serioasă.

Noile instituții au avut nevoie de personal, sedii și infrastructură administrativă. Reorganizarea a presupus și costuri de tranziție.

Beneficiul economic al unei asemenea reforme trebuie calculat pe o perioadă mai lungă și trebuie să includă inclusiv costurile suportate de cetățeni.

Dacă un antreprenor obține o autorizație în cinci zile în loc de 30, economia a câștigat ceva, chiar dacă numărul funcționarilor a rămas neschimbat. Dacă un spital deservește eficient mai multe localități, reducerea costului per pacient poate fi mai importantă decât economiile rezultate din desființarea unei instituții.

Costul administrației nu este doar suma salariilor celor care lucrează în ea. Este și valoarea timpului pe care îl consumă celor care au nevoie de serviciile sale.

Ce poate învăța România din experiența poloneză

Polonia a făcut reforma administrativă în mai multe etape, nu într-un singur pachet legislativ adoptat sub presiunea deficitului bugetar.

A stabilit competențele instituțiilor, a reorganizat teritoriul, a schimbat mecanismele de finanțare și a negociat cu comunitățile afectate.

România ar putea începe prin calcularea costului real al furnizării serviciilor publice la nivelul fiecărei unități administrative. Cât costă un serviciu de urbanism într-o comună cu 1.500 de locuitori, comparativ cu unul care deservește 15.000? Câte dintre primării au baza fiscală necesară pentru a funcționa? Care este dimensiunea optimă a populației deservite de un spital sau de o rețea de transport?

Abia după asemenea calcule ar trebui desenată noua hartă.

Altfel, există riscul să comasăm instituțiile fără să eliminăm disfuncționalitățile. Să construim administrații mai mari, dar nu neapărat mai eficiente.