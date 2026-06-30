Polonia acuză Ucraina că nu a respectat o înțelegere: „Nu mai avem avioane MiG pentru ei”

Polonia nu a transferat avioane de vânătoare MiG suplimentare către Ucraina deoarece aceasta nu a furnizat, la schimb, tehnologia pentru drone promisă , a declarat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un interviu acordat Polsat News și citat de Kyiv Independent.

„Am propus ceea ce consider că a fost o abordare foarte echitabilă, bazată pe parteneriat: avioane MiG în schimbul unor drone”, a afirmat Kosiniak-Kamysz”.

„Ucrainenii au acceptat inițial propunerea, dar nu și-au respectat angajamentul, așa că nu mai există avioane MiG pentru Ucraina, deoarece nu există drone sau capacități de drone pentru Polonia”, adăugat el.

Guvernul polonez transmisese în ianuarie că a aprobat transferul a până la nouă avioane de vânătoare MiG-29 către Ucraina, pe măsură ce Polonia retrage din serviciu aeronavele din era sovietică în favoarea avioanelor americane F-16 și F-35.

Cu toate acestea, oficialii polonezi au declarat la începutul lunii iunie că transferul a fost amânat, deoarece negocierile privind transferul de tehnologie militară ucraineană către Polonia rămân nerezolvate.

Polonia a transferat 14 avioane de vânătoare MiG-29 către Ucraina în primăvara anului 2023, devenind prima țară care a furnizat Kievului avioane de luptă după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022.

„Ucrainenii sunt foarte pricepuți în domeniul dronelor”

Declarațiile lui Kosiniak-Kamysz pun sub semnul întrebării și cooperarea ucraineano-poloneză în domeniul tehnologiei dronelor.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a spus în aprilie că Ucraina a acceptat să împărtășească expertiza sa pentru a ajuta forțele armate poloneze să construiască o flotă modernă de drone.

Potrivit ministrului polonez al apărării, Ucraina dispune atât de capacități avansate în domeniul dronelor militare, cât și de o vastă expertiză operațională pe care o poate împărtăși partenerilor săi.

„Sunt într-adevăr foarte pricepuți în acest domeniu. Au fost de acord să facă acest lucru, dar ulterior s-au retras din aceste acorduri”, a spus el.

Ucraina nu a comentat afirmațiile lui Kosiniak-Kamysz.

Probleme pe relația Polonia – Ucraina

Vestea vine pe fondul unei crize tot mai acute în relațiile polono-ucrainene, declanșată apărută după de Zelenski a oferit unei unități militare numele onorific al unei formațiuni care a condus masacrele împotriva etnicilor polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – Armata Insurecţională Ucraineană (UPA).

Apoi, președintele Poloniei Karol Nawrocki i-a retras lui Volodimir Zelenski Ordinul Vulturului Alb

Președintele ucrainean a afirmat că președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras cea mai înaltă distincție de stat din cauza unor lupte politice interne, adăugând că comportamentul acestuia este similar cu cel al fostului prim-ministru maghiar Viktor Orbán.

Premierul polonez Donald Tusk a reacționat și el pe această temă, dar pe un ton moderat, avertizând că singurul care beneficiază de conflictul dintre Polonia și Ucraina este Rusia.

Tusk a declarat că conflictul politic tot mai accentuat dintre Varșovia și Kiev reprezintă o „greșeală strategică” care riscă să aducă prejudicii ambelor țări.