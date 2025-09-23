Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Tusk avertizează: „Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita”
Punctele de trecere de la frontiera dintre Polonia și Belarus vor fi redeschise la miezul nopții, de miercuri spre joi, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters.
Polonia și-a închis granița cu Belarus mai devreme în cursul lunii septembrie, ca urmare a exerciții militare de amploare conduse de Rusia și desfășurate în Belarus.
Îngrijorările Poloniei, țară membră a NATO și a Uniunii Europene, cu privire la exercițiile militare „Zapad-2025” („Vest-2025”) s-au accentuat când aproximativ 21 de drone rusești au intrat în spațiul său aerian în urmă cu două săptămâni, în noaptea de 9-10 septembrie.
„Închiderea acestor exerciții reduce – deși nu pot spune că elimină – diverse amenințări și, ținând cont de interesele economice ale transportatorilor și căilor ferate poloneze, am concluzionat că această măsură și-a atins scopul”, le-a spus marți Tusk membrilor guvernului său.
„Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita și vom lua deciziile corespunzătoare”, a avertizat însă Donald Tusk.
Relațiile dintre Varșovia și Minsk sunt deja tensionate, după izbucnirea crizei privind migrația la frontiera lor comună în urmă cu aproximativ trei ani, care a dus la mai multe incidente violente și moartea unui soldat polonez.
Polonia a acuzat țara condusă de Aleksandr Lukașenko că orchestrează un „război hibrid” în regiune, prin încurajarea migrației ilegale și prin sprijinirea de către autoritățile de la Minsk a acțiunilor provocatoare.