Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Tusk avertizează: „Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita”

Momentul în care Polonia a închis granița cu Belarus, în contextul în care această țară autoritară s-a alăturat Rusiei în cadrul exercițiilor militare de amploare „Zapad-2025”, pe 12 septembrie 2025. FOTO: Belta / WillWest News / Profimedia

Punctele de trecere de la frontiera dintre Polonia și Belarus vor fi redeschise la miezul nopții, de miercuri spre joi, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters.

Polonia și-a închis granița cu Belarus mai devreme în cursul lunii septembrie, ca urmare a exerciții militare de amploare conduse de Rusia și desfășurate în Belarus.

Îngrijorările Poloniei, țară membră a NATO și a Uniunii Europene, cu privire la exercițiile militare „Zapad-2025” („Vest-2025”) s-au accentuat când aproximativ 21 de drone rusești au intrat în spațiul său aerian în urmă cu două săptămâni, în noaptea de 9-10 septembrie.

„Închiderea acestor exerciții reduce – deși nu pot spune că elimină – diverse amenințări și, ținând cont de interesele economice ale transportatorilor și căilor ferate poloneze, am concluzionat că această măsură și-a atins scopul”, le-a spus marți Tusk membrilor guvernului său.

„Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita și vom lua deciziile corespunzătoare”, a avertizat însă Donald Tusk.

Relațiile dintre Varșovia și Minsk sunt deja tensionate, după izbucnirea crizei privind migrația la frontiera lor comună în urmă cu aproximativ trei ani, care a dus la mai multe incidente violente și moartea unui soldat polonez.

Polonia a acuzat țara condusă de Aleksandr Lukașenko că orchestrează un „război hibrid” în regiune, prin încurajarea migrației ilegale și prin sprijinirea de către autoritățile de la Minsk a acțiunilor provocatoare.