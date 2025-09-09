„Din motive de securitate națională”. Decizia luată de Polonia, cu puțin timp înainte ca doi dintre vecinii săi să demareze „manevre foarte agresive”

Polonia își va închide granița cu Belarus joi la miezul nopții, ora locală, ca urmare a exercițiilor militare Zapad care au loc în Belarus, a anunțat marți premierul Donald Tusk, pe fondul tensiunilor crescânde între Minsk și Varșovia, informează Reuters.

Exercițiile militare „Zapad-2025” (Vest-2025), programate să se desfășoare în vestul Rusiei și în Belarus, au stârnit îngrijorări serioase în materie de securitate în statele vecine Polonia, Lituania și Letonia, care sunt țări membre NATO.

„Vineri, manevrele ruso-belaruse, foarte agresive din perspectiva doctrinei militare, vor începe în Belarus, foarte aproape de granița cu Polonia”, a declarat Tusk, în cadrul unei ședințe a guvernului.

„Prin urmare, din motive de securitate națională, vom închide frontiera cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, pe fondul manevrelor Zapad, joi la miezul nopții”, a adăugat șeful guvernului de la Varșovia.

Relațiile deja tensionate dintre Polonia și Belarus au atins un nou minim de când Moscova, principalul aliat al Minskului, a invadat Ucraina în 2022. Polonia a închis deja majoritatea punctelor de trecere de la frontiera cu Belarus, doar două rămânând operaționale.

Joia trecută, presa din Belarus a relatat că un cetățean polonez a fost arestat în Belarus sub suspiciunea de spionaj, pentru că deținea documente legate de exercițiile militare Zapad.

Exercițiile Zapad-2025 vor include repetiții privind posibila utilizare a armelor nucleare și a rachetei hipersonice Oreșnik – rachetă cu rază medie de acțiune, fabricată în Rusia, potrivit ministrului apărării de la Minsk.

Alianța Nord-Atlantică (NATO) va organiza exerciții pe partea sa de frontieră în același timp.