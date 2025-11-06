Polonia lansează un program de instrucție militară prin care vrea să pregătească 400.000 de persoane anul viitor

Polonia va lansa luna aceasta un nou program de instruire militară, ca parte a unui plan mai amplu de a pregăti aproximativ 400.000 de persoane în anul 2026, a anunțat joi Ministerul Apărării de la Varșovia, citat de Reuters.

Impulsionată de declanșarea invaziei rusești în Ucraina, Polonia alocă acum pentru apărare un procent din PIB mai mare decât orice alt stat membru NATO, inclusiv SUA. Țara a ajuns să aibă a treia cea mai mare armată din cadrul alianței, cu 216.000 de militari, și intenționează să își extindă forțele cu aproape o treime în următorul deceniu.

Numit de ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz „cel mai amplu program de instruire defensivă din istoria Poloniei”, programul „În stare de pregătire” va fi voluntar și deschis tuturor cetățenilor – de la elevi și adulți activi profesional, până la persoane vârstnice.

Programul va include un curs de securitate de bază, instruire în supraviețuire, pregătire medicală și lecții despre siguranța cibernetică.

„Numai în lunile noiembrie și decembrie (…) vom instrui aproximativ 20.000 de persoane în cadrul pregătirii individuale, dar numărul total, luând în considerare toate formele de instruire, este de circa 100.000 de persoane”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă Cezary Tomczyk, adjunctul ministrului apărării.

Planul vizează atât rezerviști, cât și persoane fără pregătire militară

Ministerul intenționează ca anul viitor să pregătească aproximativ 400.000 de persoane „individual, în grupuri, ca parte a programului Educație cu armata, prin instruirea rezerviștilor și prin serviciul militar voluntar”, a adăugat Tomczyk.

Șeful Statului Major General al Poloniei, generalul Wiesław Kukuła, a afirmat că programul are două obiective principale – consolidarea rezilienței cetățenilor și a comunităților, precum și creșterea disponibilității, capacității și nivelului de pregătire al rezervelor.

Programul a fost anunțat pentru prima dată în martie de către premierul Donald Tusk, cu scopul de a „construi o armată de rezerviști”, pe fondul intensificării preocupărilor privind securitatea, în urma invaziei ruse în Ucraina.