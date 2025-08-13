Sari direct la conținut
Polonia recunoaște că flota sa de avioane de vânătoare F-16 se confruntă cu o problemă „după 20 de ani” și pune la bătaie aproape 4 miliarde de dolari

Polonia recunoaște că flota sa de avioane de vânătoare F-16 se confruntă cu o problemă „după 20 de ani” și pune la bătaie aproape 4 miliarde de dolari
15 august 2023, Varșovia, Polonia: Forțele aeriene poloneze prezintă avioane F-16C în timpul paradei militare „Strong White and Red” pentru a sărbători Ziua Armatei Poloneze. FOTO: Dominika Zarzycka / Zuma Press / Profimedia

Polonia a semnat un contract în valoare de 3,8 miliarde de dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare americane F-16, a anunțat miercuri ministrul polonez al apărării, potrivit agenției Reuters.

Forțele aeriene poloneze dispun de 48 de avioane F-16C/D Block 52+, achiziționate între anii 2006 și 2008, notează Agerpres.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat la o conferință de presă că lucările de modernizare pentru flota de avioane F-16 vor fi realizate în Polonia, la uzina pentru aviație militară Wojskowe Zaklady Lotnicze.

„Capabilitățile avioanelor F-16 versiunile C și D sunt în continuare bune, dar după 20 de ani au devenit insuficiente în fața amenințărilor”, a explicat el demersul de modernizare a flotei.

„Trebuie îmbunătățite capabilitățile de recunoaștere, de comunicații, de integrare cu (avioanele) F-35, cu tancurile, cu (elicopterele) Apache, precum și abilitatea de a opera în orice condiții”, a mai spus ministrul polonez.

După invazia rusă asupra Ucrainei, Polonia s-a lansat într-un program costisitor de înarmare, pentru care și-a sporit bugetul apărării până la 4,7% din PIB pentru anul acesta și intenționat să-l crească la 5% din PIB în 2026, și îndeamnă celelalte state membre ale UE să-i urmeze exemplul la acest capitol, deși multe dintre aceste țări nu-i împărtășesc abordarea.

După ce a încheiat numeroase contracte pentru achiziții masive de armament, în special cu SUA și Coreea de Sud, Polonia a devenit cel mai mare cumpărător european de arme americane și se poziționează ca un jucător cheie în fața Rusiei, potrivit Ministerului Apărării de la Varșovia.

