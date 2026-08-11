Polonia vrea mai mulți bani pentru înarmare prin SAFE. Varșovia cere redistruibuirea fondurilor necheltuite de alte state UE

Polonia este interesată să obţină fonduri suplimentare din programul european de finanţare a apărării SAFE, în cazul în care sumele alocate nu vor fi utilizate de alte state membre, a declarat marţi ministrul adjunct al Apărării, Pawel Zalewski, citat de Reuters.

Varşovia a semnat deja un acord de împrumut în cadrul iniţiativei SAFE – Acţiunea pentru Securitatea Europei, prin care a obţinut 43,7 miliarde de euro pentru consolidarea capacităţilor sale militare, scrie News.ro.

Autorităţile poloneze vor însă să acceseze şi o parte din fondurile disponibile care ar putea rămâne nefolosite de alte ţări participante la program.

Polonia pregăteşte noi proiecte pentru negocierile cu Comisia Europeană Zalewski a declarat că urmează negocieri cu Comisia Europeană pentru redistribuirea eventualelor fonduri rămase disponibile.

„Va exista o rundă de negocieri cu Comisia Europeană. Vom prezenta proiectele pe care am dori să le includem în acest mecanism”, a declarat oficialul polonez într-un interviu acordat postului public de radio din Polonia.

Varşovia intenţionează astfel să pregătească proiecte militare suplimentare care ar putea beneficia de finanţare dacă alte state nu utilizează integral sumele disponibile prin SAFE.

Polonia vrea să cumpere două tipuri de avioane

Potrivit ministrului adjunct al Apărării, eventualele fonduri suplimentare ar putea fi direcţionate către achiziţionarea de avioane militare de transport sau avioane de realimentare în aer.

Astfel de aeronave sunt importante pentru creşterea capacităţii logistice şi operaţionale a forţelor aeriene, permiţând transportul rapid de trupe şi echipamente şi extinderea autonomiei avioanelor militare prin realimentare în timpul zborului.

Polonia se numără deja printre principalii beneficiari ai programului european destinat accelerării investiţiilor în apărare. Acordul semnat în cadrul SAFE îi asigură 43,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, bani destinaţi consolidării armatei poloneze într-o perioadă în care Uniunea Europeană încearcă să-şi majoreze capacităţile de apărare pe fondul riscurilor geopolitice tot mai ridicate.

Varşovia doreşte acum să profite şi de eventualele sume care nu vor fi contractate sau utilizate de celelalte state, ceea ce ar permite extinderea programelor sale de înzestrare militară fără crearea unui mecanism european separat de finanţare.

Declaraţiile lui Zalewski indică faptul că Polonia se pregăteşte să intre în competiţie pentru fondurile SAFE care ar putea rămâne disponibile după stabilirea necesarului celorlalte state.

Pentru Varşovia, accesarea unor sume suplimentare ar permite finanţarea unor capabilităţi militare care nu au fost incluse în pachetul iniţial de 43,7 miliarde de euro, în special în domeniul transportului aerian şi al realimentării în zbor.

Proiectele concrete urmează să fie prezentate Comisiei Europene, iar accesul la finanţarea suplimentară va depinde de valoarea fondurilor SAFE care rămân neutilizate de alte state.