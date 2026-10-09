Poluare extremă în Singapore. Guvernul distribuie populației măști N95

Singapore este „gata să pună în aplicare” un plan de acţiune împotriva norului de poluare, cum ar fi distribuirea de măşti populaţiei, în contextul degradării periculoase a calităţii aerului, a anunţat vineri oraşul-stat, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Având în vedere situaţia actuală, este posibil” ca poluarea „să atingă niveluri foarte nocive pentru sănătate”, a precizat Agenţia naţională pentru mediu din Singapore într-un comunicat.

Aceasta şi alte organisme „sunt pregătite să pună în aplicare următorul nivel de planuri de acţiune şi de alertă în scopul protejării sănătăţii şi a bunăstării populaţiei”, a adăugat agenţia.

Guvernul a constituit stocuri de măşti adecvate pentru norul de poluare, a adăugat agenţia. În cazul în care nivelurile de poluare ar ajunge să fie „foarte nocive”, statul ar începe „să distribuie măşti N95 cetăţenilor din Singapore”.

„De asemenea, vor fi puse la dispoziţie distribuitoare automate de măşti în anumite noduri de transport public şi în birourile serviciilor sociale”, a adăugat agenţia.

Norul toxic (denumit „haze” în engleză) ameninţă deseori Singapore, care figurează adesea printre metropolele cu cel mai poluat aer de pe glob. Nocivitatea acestui fenomen este agravată de consecinţele incendiilor din ţara vecină Indonezia.

Vineri dimineaţă spre exemplu, Singapore se afla în fruntea clasamentului celor mai poluate oraşe din lume, stabilit de agenţia elveţiană pentru monitorizarea calităţii aerului IQAir.