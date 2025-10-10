Premiul Nobel pentru Pace: Un nume crește spectaculos pe bursa pariurilor cu puțin timp înaintea anunțului oficial. Trump, cotat cu mult în urmă

Președintele american Donald Trump este cotat drept favorit să câștige Premiul Nobel pentru Pace de marile case internaționale de pariuri, însă pe platforma de referință Polymarket un nume spectaculos a crescut începând cu joi seara.

Casele de pariuri îi dădeau lui Trump o șansă de 33,3% să câștige Premiul Nobel pe care a spus că îl merită, potrivit Oddspedia – un site care face o medie între cotele oferite de marile case de pe piață. Însă un nume ignorat de casele de pariuri, cel al uneia dintre liderii opoziției din Venezuela – Maria Corina Machado -, a crescut spectaculos pe platforma Polymarket începând de joi seara.

Vineri dimineața aceasta a ajuns să fie cotată cu o probabilitate de 67% să fie laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, în timp ce Trump avea pe Polymarket o șansă de doar 3%.

Favoriții la Premiul Nobel pentru Pace în 2025, potrivit Polymarket, FOTO: Captură de ecran Polymarket

Spre deosebire de casele de pariuri tradiționale, Polymarket este o platformă online care permite utilizatorilor săi să ofere pariuri pentru diferite evenimente, cu cote stabilite de ei. În esență, funcționează ca o „bursă” a pariurilor în care utilizatorii pot licita pe diferite evenimente. Probabilitățile sunt calculate apoi în funcție de volumul tranzacțiilor pe deznodământul unui eveniment anume.

Polymarket este platforma favorită pentru plasarea de pariuri pe alegerile din Statele Unite și probabilitățile pe care le publică sunt citate de presa americană în preajma alegerilor.

Pariurile plasate pe Polymarket pentru câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace din 2025 par să reflecte opiniile experților, care, spre deosebire de casele de pariuri tradiționale, spun în general că Donald Trump are șanse foarte reduse să fie laureatul de anul acesta.

Maria Corina Machado a fost premiată de UE anul trecut

Totuși, nu este clar de ce numele lui Machado a cunoscut o creștere atât de spectaculoasă, numele ei nefiind menționat în ultimele zile de specialiști și marile agenții de presă ca aflându-se printre favoriții la Nobelul pentru Pace.

O posibilă explicație este cea a așa-zisului „efect de bulgăre”, în care utilizatorii se inspiră unii de la alții și plasează pariuri pe același rezultat.

María Corina Machado și Edmundo González Urrutia, celălalt lider al opoziției venezuelene din exil, au primit anul trecut Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.

Ei au fost premiați pentru „lupta lor curajoasă de a restabili libertatea și democrația în Venezuela. În căutarea lor a unei tranziții de putere corectă, liberă și pașnică, ei au susținut fără teamă valorile pe care milioane de venezueleni și Parlamentul European le prețuiesc atât de mult: justiția, democrația și statul de drept”, a declarat atunci Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, într-un comunicat remis de legislativul UE.

Numele câștigătorului Premiului Nobel pentru Pace din 2025 va fi anunțat de Comitetul Nobel norvegian vineri în jurul orei 12:00 și va fi publicat de HotNews la scurt timp după anunț.

Toate premiile Nobel sunt decernate la Stockholm, în Suedia, cu excepţia Premiului Nobel pentru Pace, care este acordat la Oslo. Inventatorul suedez Alfred Nobel, a cărui moștenire a stat la baza înființării premiilor, a stabilit acest lucru în testamentul său.