„Este foarte suspect”. Institutul Nobel face acum o anchetă privind ce s-a întâmplat înainte de anunțarea premiului pentru Pace

Institutul Nobel va verifica dacă au existat scurgeri de informații înainte să anunțe, vineri, că îi acordă premiul pentru Pace liderului opoziției venezuelene Maria Corina Machado, potrivit presei norvegiene și France Presse.

Șansele ca Machado să câștige premiul au crescut în câteva ore de la 3,75% la aproape 73% în noaptea de joi spre vineri pe platforma de pariuri predictive Polymarket.

Spre deosebire de casele de pariuri tradiționale, Polymarket este o platformă online care permite utilizatorilor săi să ofere pariuri pentru diferite evenimente, cu cote stabilite de ei. În esență, funcționează ca o „bursă” a pariurilor în care utilizatorii pot licita pe diferite evenimente. Probabilitățile sunt calculate apoi în funcție de volumul tranzacțiilor pe deznodământul unui eveniment anume.

Pe platforma de referință Polymarket cota Mariei Machado a crescut spectaculos a crescut începând cu joi seara, numele câștigător din 2025 fiind anticipat pe bursa pariurilor înainte de anunțul oficial.

„Este foarte suspect”

Cu toate acestea, niciun expert și nicio publicație nu o menționaseră printre favoriții la Nobel.

„În mod normal, nu vedem așa ceva pe piața pariurilor. Este foarte suspect”, a declarat Robert Naess, specialist în date, citat de canalul NRK.

„Nu cred că au existat vreodată scurgeri de informații în toată istoria premiului. Nu-mi pot imagina că ar fi fost cazul”, a declarat președintele comitetului Nobel norvegian, Jørgen Watne Frydnes, pentru agenția NTB.

Institutul Nobel cercetează dacă o posibilă scurgere de informații

Cu toate acestea, Institutul Nobel va examina dacă ar fi putut exista scurgeri de informații, a declarat directorul său, Kristian Berg Harpviken.

„Este prea devreme pentru a fi categoric cu privire la existența unei scurgeri de informații. Dar este ceva ce vom cerceta acum”, a declarat el pentru ziarul Aftenposten.

Un număr extrem de mic de persoane cunosc în avans numele laureatului ales de cei cinci membri ai comitetului Nobel.

În trecut, nume neașteptate de candidați la premiul Nobel au apărut însă în mass-media norvegiană, alimentând speculațiile cu privire la posibile scurgeri de informații, dar acest lucru nu s-a întâmplat în ultimii ani.

Premiul pentru Pace, singurul Nobel acordat în Norvegia

Împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din 2024 din Venezuela, Maria Corina Machado a primit premiul Nobel pentru Pace „pentru munca sa neobosită în favoarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa în favoarea unei tranziții juste și pașnice de la dictatură la democrație”, potrivit motivării comitetului Nobel.

Maria Corina Machado și Edmundo Gonzalez Urrutia, celălalt lider al opoziției venezuelene, au primit anul trecut Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.

Toate premiile Nobel sunt decernate la Stockholm, în Suedia, cu excepţia Premiului Nobel pentru Pace, care este acordat la Oslo.